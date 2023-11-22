Без медных труб, фанфар и гламура: гала, посвященный Владиславу Лантратову в Музтеатре

Елена ФЕДОРЕНКО

В Музтеатре имени К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко при полном аншлаге состоялся гала-концерт, посвященный тридцатипятилетию премьера Большого театра, заслуженного артиста России Владислава Лантратова.

Этот гала выглядел юным, свежим и утонченным — три часа пролетели стремительно, хотя никакими радикальными концепциями программа отмечена не была. Ни отформатированных эффектов, ни заигрывания с публикой, ни пафосной торжественности. Да и тусовка модных прим и премьеров на сцене отсутствовала. Танцевали знакомые и любимые артисты из Большого и Мариинского, Музтеатра Станиславского, Михайловского и Новосибирского театров.

Вечер казался освобожденным от принятых канонов, хотя формально номерной принцип сохранялся: фрагменты известных спектаклей, классические дуэты, ставшие хитами балетных состязаний, номера современной хореографии, включая премьерные. Была и еще одна премьера — проект стал дебютом отчаянной и бесстрашной примы-балерины Марии Александровой. Для любимого мужа она освоила новую роль — продюсера, и вместе с агентством De Chambre Art Events Production придумала и сочинила гала.

«Этот год для нашей семьи — россыпь юбилеев», — сказала Мария перед началом вечера, который был подготовлен теми, кто дорожит родством, корнями, традициями. В том числе и традициями московской балетной сцены с открытым темпераментом и яркими страстями, что бушевали на подмостках Музтеатра, где служили родители Владислава: заслуженная артистка России Инна Лещинская и народный артист России Валерий Лантратов.

Соразмеренная программа, продуманная до мелочей. Вкус, красота и внутренняя энергия прочно держали нерв и ритм драматургии вечера и давали ему мощную меру обобщения. Концерт представил богатый диапазон личности бенефицианта и обнаружил неожиданный подтекст: предъявил портрет поколения — тех, кто проживает четвертый десяток лет жизни, оставил в прошлом метания актерской юности, уже познал театральный успех и сейчас — в расцвете сил.

Владислав Лантратов познакомил зрителей с пятью разными, совсем не похожими друг на друга характерами. Его Петруччо в па-де-де из «Укрощения строптивой» Жан-Кристофа Майо молнией влетел на сцену в черном пушистом плаще, его высоченные и энергичные прыжки заполняли все пространство. Прекрасная Катарина Екатерины Крысановой сумасшедшим драйвом соответствовала своему укротителю. Большие артисты тонко выстроили отношения дерзких героев, фиксируя нюансы, взгляды, детали. Танцовщики проявили безграничные возможности перевоплощения: они естественно переходили от разнузданности к отчаянию, от гордой надменности к обескураживающей чувственности, от уверенности к беззащитности.

После эмоциональных американских горок нежнейшая «Соната» на музыку Рахманинова в постановке Уве Шольца, аккуратно и стильно исполненная Евгенией Образцовой и Семеном Чудиным, показалась меланхолической паузой перед появлением изящного профессора черной магии из балета «Мастер и Маргарита» Эдварда Клюга на музыку Альфреда Шнитке. Герой вечера в роли Воланда — ироничного, учтивого, вершащего суд над миром, погрязшим в пороках, — совершенно неузнаваем. После своего танцевального монолога Воланд пригласил на сцену инфернальную Одиллию. Черное па-де-де из «Лебединого озера» исполнили Ксения Рыжкова и Владимир Шкляров. Для солистов эти партии — знакомые и даже коронные, но на сцене прима Музтеатра и премьер Мариинки встретились впервые и по сути спасли ситуацию (не все петербургские гости добрались до Москвы), достойно станцевав сцену рокового обольщения.

Премьеру вечера — номер «Там, где воздух помнит твое счастливое дыхание» на музыку Эрика Сати блестяще исполнили Мария Александрова и Артур Мкртчян. Насыщенный сложными поддержками дуэт хореограф Джона Кук выстроил как историю непростых, почти тупиковых отношений мужчины и женщины. Мария — жрица сцены — показала культуру высокого мастерства и отточенного артистизма, партнер соответствовал ей искренним и порывистым танцевальным дыханием. Известное па-де-де Дианы и Актеона (хореография Агриппины Вагановой) из «Эсмеральды» — виртуозно станцевали Анастасия Сташкевич и Владислав Лантратов. Актеон поверг зал в состояние художественного восхищения предельной самоотдачей и образцовым апломбом, королевской статью и полетными прыжками. С трогательной женственной богиней технически уверенной Анастасии Сташкевич у них складывались живые игровые отношения.

Анастасия Сташкевич с Вячеславом Лопатиным станцевали еще один «гвоздь» всех балетных конкурсов — па-де-де из балета «Талисман». Дуэт на сцене и в жизни безукоризненно представил встречу небесной Нирити и неукротимого бога ветра Вайю, заметно смягчив акценты, — неожиданно танец обрел дополнительный смысл — зазвучал ностальгией по ушедшей классической эпохе. В Трио из балета Джона Ноймайера «Анна Каренина» на музыку Петра Чайковского исполнители раскрыли подсознательный пласт образов: Ульяна Мокшева — акварельную чистоту простушки Кити, Мария Виноградова — Анна, кажется, рождена для душевных мук и страданий, в душе Вронского Владислава Лантратова — загадочная бездна, танцовщик проводит своего героя по лабиринту самых разных чувств: волнения страсти, сарказм насмешки, гневная самозащита. Анжелина Воронцова из Михайловского театра и Роман Полковников из Новосибирской Оперы трогательно, мило и немного инфантильно разыграли сцену из «Собора Парижской Богоматери» Мориса Жарра и Ролана Пети. Гибкая светловолосая цыганка покорна судьбе, а Квазимодо поглощен только своей любовью. Виртуозное па-де-де Павловой и Чекетти из балета «Класс-концерт» Максима Севагина на музыку Жака Оффенбаха отчасти утратило шутливость и подрастеряло обаяние, хотя Анастасия Лименько и Иннокентий Юлдашев легко справились со сложной хореографией, но не стали посвящать нас в отношения взбалмошного итальянского ворчуна Чекетти и его своенравной ученицы — «божественной» Анны Павловой.

Завершала гала еще одна премьера — петербургский хореограф Александр Сергеев поставил номер «На струне» (музыка Яна Тирсена) для Марии Александровой и Владислава Лантратова. В нем — смысл философской притчи: об одиночестве, на которое обречены люди, и нежданно встреченное счастье — это для избранных. Движениям скитальца вторит его увеличенное видеоотражение, оно — единственный «попутчик». Сам герой напоминает заблудившееся в океане судно, пока не находит свою половинку. Тихий дуэт харизматиков с зашкаливающей органикой и художественным интеллектом вызвал чувство театрального восторга и взорвал зал овациями.

Гала-портрет Владислава Лантратова — не парадный и уж тем более не гламурный — напомнил балетные вечера конца 60-80-х годов в Центральном концертном зале «Россия» или в Концертном зале имени Чайковского и точно надолго останется в культурной памяти зрителей.

Фотографии: Юлия Михеева/предоставлены Владиславом Лантратовым