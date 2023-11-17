Фестиваль «Видеть музыку»: Астана представила редкую оперу Россини

Александр МАТУСЕВИЧ

В столице продолжается VIII фестиваль музыкальных театров России «Видеть музыку». Помимо московских спектаклей, а в форуме участвуют все столичные музыкальные театры, в программе огромное количество постановок из регионов России, а также из Казахстана, Узбекистана и Киргизии.

Сейчас любые гастроли из-за рубежа воспринимаются как событие. Поэтому визит казахстанского театра «Астана-опера» ждали с нетерпением. К тому же был обещан настоящий эксклюзив — россиниевский фарс «Шелковая лестница», опера, по сути незнакомая для российской оперной сцены. В 1990-е она совсем недолго шла в Камерном музыкальном театре Бориса Покровского (постановка Михаила Кислярова), а в середине 2010-х к ней обращалось Мерзляковское училище, был поставлен студенческий спектакль Игоря Ушакова, шел в Центре драматургии и режиссуры. Вот и все.

Спектакль из Астаны в октябре 2019-го могли оценить зрители Северной столицы: тогда он гостил на IV Международном фестивале камерной оперы — такой форум до пандемии регулярно проводился в театре «Санктъ-Петербургъ Опера», его гостями были иностранные труппы с разных концов Евразии. В пандемийном 2020-м этот же спектакль показывали в рамках онлайн-программы V фестиваля «Видеть музыку». И вот теперь казахстанская «Шелковая лестница» наконец доехала до Москвы.

В столице Казахстана спектакль идет на Камерной сцене «Астана-оперы» — огромный новый театр в сердце новой столицы страны (его открыли в 2013-м) имеет помимо циклопического основного зала уютный камерный, который чаще используется как концертный, но где возможно играть и спектакли, если они решены без сложных сценографических идей. Такова астанинская «Шелковая лестница»: спектакль компактный не только по продолжительности (одноактный фарс для секстета солистов и без хора), но и по пространственно-визуальному решению. В 2019-м он органично себя чувствовал на крохотной сцене «Санктъ-Петербургъ Оперы», а теперь комфортно разместился на камерной сцене Центра оперного пения Галины Вишневской, где и прошел фестивальный показ.

Малые габариты сцены и зала одновременно дают и определенные преимущества, и выявляют некоторые проблемы спектакля. Солистам нет необходимости напрягать связки, чтобы озвучивать огромное пространство, есть возможность сосредоточиться на тонкостях россиниевского виртуозного вокального стиля. Актерская игра — как на ладони, что для комической оперы важно, ведь само действо — игровое, публика включена в происходящее на сцене. Но эти же преимущества способны обернуться слабыми местами спектакля, что отчасти и было явлено на показе в Центре Вишневской. Привыкшие к иной подаче звука и стилистически другому репертуару (главным образом к операм Верди, Пуччини и казахских композиторов), солисты не всегда соответствуют стандартам исполнения музыки Россини, где должна быть легкость, гибкость звуковедения, ритмическая точность длинных колоратурных пассажей. И артистизм вокалистов также не всегда на высоте.

Наиболее убедительно и стабильно прозвучали низкие мужские голоса, хотя порой и они прямолинейностью и громогласностью не вполне отвечали россиниевской стилистике. Тем не менее и Евгений Чайников (Бланзак), и Рамзат Балакишиев (Дормонт) оказались самыми сильными участниками спектакля, жаль, что роль последнего незначительна. С актерской точки зрения интересен вальяжно-статуарный Чайников: его герой-павлин (настоящий: его белый камзол расшит павлиньими перьями), красующийся перед всеми, гротескно уморителен. Третий низкий голос — баритон Алтынбек Абильда в роли проворного слуги Джермано — не всегда справлялся с россиниевскими колоратурами, а его желание быть стилистически органичным оборачивалось тем, что он делал звучание более легким, но техники не хватало и в итоге местами получалось интонационно неточно.

К Татьяне Вицинской в партии конкурентки главной героини Лючиллы можно предъявить две претензии – слишком крупный голос (солистка поет в родном театре большой репертуар — Верди, Бизе и так далее) и слишком богатый, насыщенный звук. Надо отметить, певица неплохо справляется со сложностями колоратурного пения, добиваясь гибкости и пластичности звуковедения. В артистическом плане ее героиня была одной из наиболее ярких во всем спектакле — море обаяния и кокетства прекрасно раскрывало характер персонажа. Главная лирическая пара спектакля оказалась менее удачной. Сопрано Айзада Капонова (Джулия) отлично владеет виртуозным колоратурным стилем, однако сам голос скорее разочаровывает ординарным тембром и плоским прямолинейным звуком. Молодой тенор Алихан Зейнолла (Дорвиль), напротив, демонстрирует красивый лирический голос солнечного окраса, однако техника пока не на уровне, что отразилось, в частности, на верхних нотах.

Оркестр под управлением Абзала Мухитдина звучал временами резковато — витальности и игривости комической истории это очков добавляло, а вот изяществу интерпретации — едва ли, особенно учитывая крошечные габариты зала, в котором от любого пережима в нюансировке хочется зажать уши. Кроме того, случались и чисто технические проблемы, как, например, темповые расхождения с солистами, особенно в сложных ансамблях.

К сильным сторонам спектакля нельзя отнести и весьма простенькую, банальную режиссуру Аллы Симонишвили. Из этого фарса можно ведь сделать настоящую феерию, спектакль игровой (каким была, например, работа Кислярова в КМТ) и даже игривый. Однако действие в астанинском спектакле течет неспешно, превалируют фронтальные статичные позы солистов, что помогает вокалу, но не оживляет комедию. Спасают ситуацию отчасти актерские способности самих солистов, некоторым из которых удается вдохнуть в фарс положенные этому жанру остроты и эксцентрику.

Несмотря на замечания к режиссуре, у спектакля помимо некоторых музыкальных достижений был еще один немаловажный плюс — это его визуальное решение (художник Манана Гуниа). Легкие декорации-боксы, оборачивающиеся то фасадом здания, то его внутренними интерьерами, замечательно задавали атмосферу изящества в стиле рококо. Роскошные и стильные костюмы в том же стиле, выдержанные в трех контрастных цветах — черном, красном и белом, — придавали облику спектакля и дополнительную стройность и четкость, и искорки комедийности.

Фотографии предоставлены организаторами фестиваля "Видеть музыку".