Как прошел фестиваль «Принцесса цирка» — 2023

Татьяна ФИЛИППОВА, Саратов

Гран-при уехал в Монголию

В этом году Саратовскому цирку, на арене которого проходит фестиваль, исполняется 150 лет. Полтора века назад цирковые артисты братья Никитины, Дмитрий, Аким и Петр, выкупили у своего компаньона, австрийского подданного Эмануэля Беранека, его долю в цирковой компании и создали первый русский цирк.

К этой дате компания «Росгосцирка» основательно подготовилась: за год до юбилея было объявлено, что фестиваль «Принцесса цирка» будет проходить ежегодно, а не раз в два года, как предполагалось при его создании.

Поскольку Саратов — город цирковой, зрители это решение одобрили: на все четыре дня фестивальной программы – 2023 билеты были проданы заранее.

Претендентки на корону «Принцессы цирка» к такому повороту событий тоже были готовы: российская цирковая школа во всем мире известна как сильнейшая, поэтому на фестиваль было подано 295 заявок, из которых выбрали 23. В Саратов приехали артистки из 13 стран, включая Францию, Германию, Грецию, Перу, Бразилию, Монголию, Китай, Казахстан и Эфиопию.

«Принцесса цирка» — это не только фестиваль, но еще и конкурс, за его результатами следят продюсеры ведущих мировых цирков, и победители, как правило, получают много хороших предложений. Поэтому борьба за короны (три золотых, три серебряных и четыре бронзовых) идет нешуточная, хотя для дебютанток уже само участие в международном фестивале такого уровня — приз. Главная интрига «Принцессы цирка» — гран-при. До последнего дня неизвестно, кому достанется главный приз и будет ли вообще присуждаться.

Прежде чем представить победителей, нужно рассказать о том, как жюри оценивает номера, как выставляются оценки. Система оценки примерно такая же, как в соревнованиях по фигурному катанию: отдельно оценивается спортивное мастерство (в цирке — трюк), отдельно — художественная часть (идея, постановка, режиссура, костюмы, образ). То есть максимальное количество баллов — 20: 10 за трюк и 10 за воплощение.

Гран-при международное жюри отдало номеру монгольских артистов «Групповой каучук» — корона, украшенная цирконами и топазами, уедет в Монголию. Корона, кстати, за последние несколько лет подорожала: сегодня компания «Росгосцирк», организатор фестиваля, платит за первое место 100 тысяч рублей, за второе — 75 тысяч, за третье — 50. В прошлом году материальное воплощение приза было примерно в два с половиной раза меньше.

«Его величество трюк» определил главные награды фестиваля: «золото» досталось двум номерам, представляющим российский цирк, — девушкам-джигитам «Покахонтас» (Большой московский государственный цирк и Росгосцирка) и гимнасткам с хула-хупами на шарах «Арабески» (компания «Росгосцирк» и продюсерский центр «Королевский цирк» Гии Эрадзе).

«Серебро» разделили гимнастки на ремнях из Казахстана с трогательным номером «Полет в дожде», китайская соло-эквилибристка Илинг Ши и российская дрессировщица медведей Алия Такшантова — ее косолапым принцессам зал аплодировал стоя.

Бронзовые награды получили гимнастка на мачте из Перу, номер «Свобода лошадей» Екатерины Венегас, гимнастка на воздушном кольце из ДНР и номер «Горгона», в котором участвуют гимнасты Росгосцирка и продюсерского центра «Королевский цирк Гии Эрадзе».

Поскольку среди победителей «Принцессы цирка» 2023 два конных аттракциона и номер с медведями, мы не могли не спросить у организаторов фестиваля, что они думают о возможном запрете на цирк с животными — соответствующий законопроект был внесен в Государственную Думу в середине октября.

«Вы знаете, я же в большей степени управленец, менеджер, — сказал «Культуре» генеральный директор Росгосцирка Сергей Беляков, — я в своей жизни два раза пытался продавать программы без животных, и оба раза уходил в минус. Мне приходилось что-то придумывать, чтобы рассчитаться с артистами за эти программы. Первый звонок, который идет в кассу цирка, когда объявляется новая программа: «А какие у вас животные?»

В каком направлении будет развиваться отечественный цирк — покажет время, но будущее у него безусловно есть. Один из самых эффектных номеров показала юная Дарина Торопова, студентка Государственного училища циркового и эстрадного искусства имени Румянцева (Карандаша). Гимнастика в кольце под куполом цирка — старый цирковой жанр, но у Дарины кольцо авторское, состоит из двух, они постоянно в движении, поэтому снизу, из зрительского кресла, номер выглядит как невероятно опасный.

Заглянуть в будущее российского цирка можно будет уже совсем скоро — в начале декабря в Туле впервые пройдет международный детский цирковой фестиваль. Для юных артистов это возможность заявить о себе, получить признание публики и международных экспертов, для зрителей — еще один цирковой праздник.

Фотографии предоставлены Росгосцирком.

