Сергей Беляков, гендиректор Росгосцирка: «За время пандемии люди соскучились по цирковому искусству»

Татьяна ФИЛИППОВА

В прошлом году компания Росгосцирк впервые за всю постсоветскую историю вышла на прибыль: 2850 представлений, которые посетили 3,4 миллиона зрителей, принесли 147,6 миллиона рублей. Гендиректор компании Сергей Беляков рассказал «Культуре», что происходит в цирковой отрасли.

— Сергей Григорьевич, как вам удалось достичь таких прекрасных результатов? «Помогла» ли пандемия, из-за которой цирковой конвейер почти на два года остановился, а в прошлом году наконец заработал в полную силу?

— Ответ на ваш вопрос не будет простым. Да, за время пандемии люди очень соскучились по цирковому искусству. Заполняемость зала у нас выросла на 22 процента, в общих показателях это большая цифра. Но ряд тех мер, которые мы приняли для повышения посещаемости наших предприятий, конечно, тоже сыграл свою роль. Во многих цирках появились молодые руководители, которые проходят постоянное обучение, находятся с компанией «Росгосцирк» в ежедневном контакте, у них появилась возможность высказывать свои наболевшие проблемы. Наболевшие проблемы — это, конечно же, в большей степени состояние цирковых зданий, которые строились 40-50 лет назад и имеют очень уставший внешний вид, туалеты, фойе, гардеробные и так далее.

Когда директор умеет убедить, мы обращаем на это особое внимание и стараемся помочь цирку с ремонтом.

Вот сейчас мы провели ремонт в Ставропольском цирке. В 2020-м ураган снес у него часть крыши, и цирк нужно было закрывать. Но поскольку мы понимали, насколько в Ставрополе любят цирк, мы приняли решение в экстренном порядке делать капитальный ремонт кровли. Параллельно с этим мы отремонтировали фойе, туалеты, кресла в зрительном зале и даже ложу дирекции. И получился практически обновленный цирк, и, конечно же, это оценит зритель, который ходил в этот цирк, где 40 лет не было ремонта.

Мы понимаем, что наше хозяйство не самое молодое, поэтому мы в очень большом объеме сейчас ремонтируемся, в ремонте находятся Пензенский цирк, Челябинский цирк, Красноярский. В 2022 году мы закрыли на капитальный ремонт Иркутский, Волгоградский, Тверской цирки. Прямо сейчас мы отработали финальное представление в Екатеринбургском цирке и подписываем акты приема-передачи подрядчикам цирка в Екатеринбурге. И в этом году мы закроем еще и Воронежский цирк.

— Здания цирков типовые или построены по разным проектам?

— Есть типовые здания, есть индивидуальные проекты, как Екатеринбургский цирк, подобного цирка, с таким красивым куполом, нет на карте земного шара. Цирк является визитной карточкой города, и во всех фильмах и сериалах, которые снимаются в Екатеринбурге, в первую очередь показывают здание нашего цирка.

— Сколько человек вмещает зрительный зал?

— Все цирки разные. В самых маленьких — это Ростовский, Кисловодский, Астраханский, — 1200 — 1300 мест. В Екатеринбургском цирке — две с половиной тысячи зрителей. В Большом Московском цирке, где руководит народный артист России Эдгард Запашный, — это не наш филиал, это отдельное предприятие, которое имеет прямое подчинение правительству Москвы, — вместимость зрительного зала три с половиной тысячи мест.

— В компании 36 цирков, вы закрываете на ремонт пять, без калькулятора понятно, какие это огромные потери и риски. Что будет с людьми, которые работают в этих цирках?

— Вы знаете, что у нас конвейерная система — программы переезжают из одного цирка в другой, каждая занимает от 60 до 140 человек артистов и обслуживающего персонала, которые постоянно переезжают из одного города в другой. Когда закрывается цирк, этому коллективу дальше ехать некуда. Понимая масштабы закрытия наших предприятий, мы готовились к тому, чтобы часть наших артистов переходила работать в другие коллективы, делали большие программы, поэтому сейчас, при закрытии пяти цирков на капитальный ремонт, наш артистический состав не страдает. Люди, которые работали в цирках, временно, на период капитального ремонта, уходят в неоплачиваемые отпуска или ищут себе другую работу, потом они вернутся в свой цирк. Как-то так. А для компании «Росгосцирк», конечно, это существенная потеря дохода, поэтому мы будем стараться увеличивать посещаемость в цирках, которые не закрыты на капитальный ремонт.

— Чем будете удивлять публику?

— Новыми программами, конечно. За последние два года мы уже выпустили десять новых программ, все они работают с успехом. В 2023-м мы планируем выпустить еще четыре и пятая к нам сейчас уже зашла на Новый год — программа Большого Московского цирка «Страшная сила», в которой участвуют братья Запашные, народные артисты России. Она вызвала небывалый интерес у публики, поскольку Запашные давно не выезжали с гастролями. В Нижнем Новгороде они отработали с самым большим результатом за всю историю работы этого цирка и сейчас будут выступать в Санкт-Петербургском цирке на Фонтанке.

— В прошлом году вы провели два международных фестиваля — «Без границ» в Санкт-Петербурге и «Принцесса цирка» в Саратове. Как будет выглядеть цирковая осень 2023 года?

— В этом году Большой Московский цирк после трехлетнего перерыва возобновляет фестиваль «Идол». Поскольку мы дружим и коллективами, и артистами, и понимаем, что вместе мы сделаем значительно больше, чем по отдельности, будем соединять наши фестивали. В сентябре пройдет «Идол» в Большом Московском цирке, а потом часть членов международного жюри этого фестиваля переедет в Большой Санкт-Петербургский цирк, на фестиваль «Без границ». Все наши иностранцы любят Россию и, я думаю, будут рады посетить и Москву, и Санкт-Петербург.

В этом году нас поддержало Министерство культуры, и у нас будут еще два дополнительных фестиваля, в Сочи и Туле. В Сочи в мае пройдет инклюзивный цирковой фестиваль "Обыкновенное чудо необыкновенных детей". На площадке Сочинского цирка сейчас работает детская цирковая школа для особенных детей, все наши артисты, которые приезжают туда, дают мастер-классы, уроки. И дети, которые приходят в эту школу, они уже практически профессиональные артисты. Поэтому особенные детки будут на Сочинском фестивале и в зале, и на манеже.

В Тульском цирке в июне мы будем проводить молодежный цирковой фестиваль "На языке мира", где будет принимать участие исключительно молодежь, которая в дальнейшем, возможно, станет следующим поколением наших цирковых артистов. Выступая в манеже нашего Тульского цирка, они будут общаться с руководителями больших цирковых предприятий, и может быть, уже там заключат контракты на дальнейшую работу.

Рассказывая про фестивальную осень, я не упомянул фестиваль «Принцесса цирка» в Саратове, но он, конечно же будет, как и в прошлом году, в октябре. Мы поменяли только даты фестиваля «Без границ». Он у нас проводился в ноябре, а мы хотим перенести его на сентябрь, чтобы показать красоту Санкт-Петербурга ранней осенью, в теплую, солнечную погоду. Мы в это время можем даже проводить какие-то уличные мероприятия.

Сейчас точно не вспомню, но пять или семь лет назад в Санкт-Петербурге мы проводили по Невскому проспекту слонов. Большего скопления людей не было ни на одном параде. Запашный вел прямой репортаж, вышел из цирка и не смог пройти к слонам. Мы нашли для него строительную площадку с подъемным краном, и он вещал сверху, поскольку через толпу не смог протиснуться, такое было количество людей. Мы прошли весь Невский проспект, четыре часа у нас шествие заняло, и через бывшую улицу Слоновую (была такая улица в Санкт-Петербурге) вернулись в цирк на Фонтанке.

— Санкт-Петербургский цирк недавно получил новое здание, как вы думаете его использовать?

— Это здание бывшей блокадной подстанции, которая снабжала трамваи электричеством во время блокады Ленинграда, осенью 2022 года правительство Санкт-Петербурга нам его передало. Это объект культурного наследия России, памятник, и там даже сохранились остатки оборудования, какие-то "гиперболоиды инженера Гарина", что-то большое и мощное. И мы хотим, чтобы все это осталось в Музее блокадной подстанции, который займет часть здания.

Здание большое, около трех тысяч квадратных метров, поэтому мы рассчитываем перевести туда Музей циркового искусства, который сейчас находится на всех этажах Цирка на Фонтанке, и сделать там некую репетиционную зону, с манежем, и детскую цирковую школу. Артисты, участвующие в программах, будут передавать им свой опыт. Пока вот такая идея.

— Накануне нового года вы запустили новый проект — Цирковую биржу, аналогичную Всероссийской актерской бирже. Но совсем недавно Ольга Любимова в одном из своих выступлений сказала, что у выпускников циркового училища проблем с трудоустройством нет. Для чего же биржа?

- В цирковом деле есть рынок, как российский, так и международный, и все наши артисты, наши звезды, его неотъемлемая часть. Как продюсеру выбрать номер, который он хочет взять к себе? Конечно, ему нужно видеть этот номер. Поэтому мы, создавая Цирковую биржу, хотим дать ему такую возможность. Если какой-то номер поменял костюмы — они будут меняться у нас и на видео. То есть, приходя на биржу, продюсер может выбрать для себя номер, программу или аттракцион, директор фестиваля – отобрать номер на фестиваль, артист – взять какую-то идею, не украсть, а взять.

— Вы сказали: «взять идею». Есть ли авторское право на цирковые номера?

— Есть, конечно. И когда мы создаем свои номера или аттракционы, мы обязательно регистрируем свое авторское право, которое в дальнейшем мы позволяем или не позволяем использовать. У нас даже есть практика судов, когда запрещали использование номера и даже возмещали финансовые потери. Рынок есть рынок.

— Цирк как-то поддерживает артистов, которые отслужили и не выходят на манеж?

— Во-первых, у нас есть Центр циркового искусства, который, к сожалению, наши предшественники привели в печальное состояние. Были сняты даже полы, сняты стеклопакеты, и к чему все велось — мы можем только догадываться. Но это ерунда, мы все восстановили — и балетные классы, и зал, и манеж. Сейчас ремонтируются гардеробные.

Центр циркового искусства — это наша база подготовки артистов. Ребятам, которые создают там номера, нужен тренер, репетитор, человек, который даст идею и будет поддерживать в дальнейшем. И те люди, которые уходят на пенсию, находят себе применение в этом центре.

В самое ближайшее время, в течение месяца, там заработает еще и детская цирковая школа, и я надеюсь, что и моя жена, она в прошлом тоже цирковая артистка, будет в качестве преподавателя ездить туда и передавать детям опыт.

Большинство артистов, выходя на пенсию, остаются при своих номерах. Потому что цирковое искусство — династийное, и молодое поколение нужно сопровождать, поэтому старшие продолжают ездить с коллективами.

В каждом цирке требуются цирковые люди — инспектор манежа, который знает все по технике безопасности, как подвеску правильно сделать, где закладные подцепить, чтобы никакого травматизма не было. Поэтому большинство остаются в цирке. Тех, кто уходит по возрасту,

мы готовы и поддерживать, и сопровождать. Для этого мы учредили новую большую общественную организацию, в которую уже вошли полторы тысячи человек, - Союз деятелей циркового искусства.

— Вы родились в Донецкой области. Планируете привозить цирковые программы в Донбасс?

— Конечно, я и сам уделяю большое внимание этому региону, и Российская государственная цирковая компания готова максимально его поддерживать. В Донецком цирке сейчас возможности проводить гастроли нет, поскольку город подвергается постоянным обстрелам. В Луганском цирке мы были еще до референдума, возили туда одну из лучших своих программ, и это говорит о многом.

— Последний вопрос — о программе «Пушкинская карта», к которой вы очень долго не могли подключиться. Вы стали к ней ближе?

— Мы стали ближе, и я уверен, что дорогу осилит идущий, поэтому мы ни на секунду не останавливаемся. Мы знаем, что нас поддерживает министр культуры, знаем каждый этап, который нам нужно пройти, и надеемся, что в этом году станем участниками «Пушкинской карты». Я думаю, это многих обрадует.

Фотографии: Александр Рюмин/ТАСС и Андрей Никеричев/АГН Москва