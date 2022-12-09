Пантеистическая литургия по-якутски: «Ньургун Боотур» на главных сценах страны

Александр МАТУСЕВИЧ

Гастроли Якутского театра оперы и балета в Москве и Санкт-Петербурге были посвящены столетию якутской государственности — образования Якутской АССР. Корреспондент «Культуры» посмотрел спектакль на Новой сцене Большого театра.

В Северной столице «Ньургун Боотур» показали на Новой сцене Мариинки несколькими днями ранее, 2 декабря.

Советская Якутия получила статус автономной республики в составе РСФСР ровно сто лет назад — так новая власть подтверждала свои революционные декларации на право наций на самоопределение. Кстати, в этом году у русско-якутских отношений еще одна солидная дата: 390-летие вхождения Якутии в состав России.

Советская эпоха много дала народам азиатской части бывшей Российской империи с точки зрения развития культуры и самосознания, строительства государственности и развития общества, приобщения к достижениям цивилизации. Не везде теперь об том любят вспоминать, еще меньше, где вспоминают с благодарностью. В Якутии же чтут прошлое своего народа в целом, заслуженную дань отдают бурной эпохе становления современного якутского социума и поистине взрывного его роста, а именно — советским десятилетиям, когда якуты преодолели меньше чем за век дистанцию от родоплеменного общества до общества постиндустриального. Не все на этом пути было гладко, но при всех ошибках результаты оказались впечатляющими.

На примере развития академической музыки это хорошо видно. Спустя всего четверть века с момента появления Якутской АССР в республике появилась первая собственная национальная опера — ею стал «Ньургун Боотур» Марка Жиркова и Генриха Литинского, основанный на одноименном национальном эпосе олонхо. Именно в советские годы в Якутии была создана первоклассная композиторская школа, давшая немало талантливых сочинений, соединивших якутский фольклор и европейскую музыкальную культуру. В 1957-м «Ньургуна» впервые показали в Москве, изрядно удивив достигнутыми столь быстро результатами. Позднее к этой эпической опере в Якутске обращались не раз, делая новые постановки — в каждую эпоху со своими акцентами. Нынешняя уже шестая.

«Ньургун Боотур» уникален гармоничным синтезом фольклорных традиций (помимо эпической основы, это использование традиционных якутских музыкальных инструментов хомус, ох саа, кыыл и приемов народного пения) и высокого мастерства академической музыки. В результате мелодии и ритмы, характерные для национальной музыки якутов, оказываются облечены в сложные оперные формы. В то же время «Ньургун» типичен для музыкальной культуры советского времени — тогда по всему СССР возникли национальные музыкальные профессиональные школы, подарившие миру самобытные произведения искусства.

Для нынешней постановки композитор Руслан Мурсякаев сделал новую оркестровку: у Жиркова он нашел «стройность и певучесть голосоведения, восходящего к лучшим традициям русской музыкальной школы», а у Литинского — расслышал «советский авангард середины прошлого века, в котором чувствуется влияние таких авторов, как Бела Барток, Пауль Хиндемит».

Сюжетная основа оперы — эпическое сказание олонхо, признанное в 2005 году ЮНЕСКО шедевром устного нематериального наследия. Либретто Дмитрия Сивцева рисует вечную борьбу добра со злом, происходящую в мире людей (средний мир), но в которую постоянно вмешиваются светлые божества верхнего мира и темные демонические духи нижнего. В своем противостоянии они образуют почти гегелевское единство противоположностей, без которого мир бы не мог существовать и развиваться. В центре повествования — любовная пара: красавица Туйаарыма Куо (драматическое меццо Екатерина Корякина) и светлый юный витязь Юрюн Уолан (баритональный тенор Дмитрий Кырдал). Их счастью стараются помешать злобные обитатели нижнего мира во главе с черным богатырем Уотом Усутаакы (бас Егор Колодезников), который, как нетрудно догадаться, сам претендует на прекрасную Туйаарыму. В неравной битве полчищ нижнего мира с людским воинством временно побеждают темные силы, а главных героев демоны даже лишают жизни. Но, как вольный ветер, своего рода deus ex machine на якутский лад, врывается в ситуацию могучий богатырь Ньургун (баритон Александр Емельянов) — защитник слабых, воплощение доброты и справедливости. Он повергает в прах темные силы и с помощью добродетельных богинь верхнего мира Айыы Умсуур (сопрано Екатерина Захарова) и Аан Алахчын Хотун (сопрано Феодосия Шахурдина) возвращает молодых к жизни.

На гастроли Якутский оперный театр привез совсем свежую работу режиссера Андрея Борисова и его команды — сценографа Михаила Егорова, художника по костюмам Сарданы Федотовой, световика Сергея Шевченко, видеохудожника Вячеслава Ефимова, балетмейстера Екатерины Тайшиной. Решение весьма традиционное: эпос показан как монументальная сказка, костюмы основаны на национальных одеждах якутов далеких времен — повседневных и праздничных, военных и цивильных. Вся сила высказывания сосредоточена в невероятно красивом визуальном ряде, где простая, но впечатляющая масштабами графичность декораций дополнена яркими костюмами. Наиболее захватывающими у режиссера получились массовые сцены — народные празднества и яростные битвы. Впечатляющей вышла работа со светом, акцентирующим необходимое в действе и создающим атмосферу сказочности, ирреальности.

Публику, для которой в диковинку музыка и пение, основанные на якутских фольклорных традициях, услышанное не могло не впечатлить прежде всего своей экзотичностью. Несмотря на то, что в оркестровом письме чувствовался стиль советского симфонизма середины прошлого века (неплохо переданный оркестром театра под управлением Константина Хватынца), а композитор использовал все традиционные оперные формы (арии, ансамбли, хоры), этот европейский академизм словно отступал на второй план перед необычностью аутентичных ритмов и мелодических ходов, завораживающей монотонностью вокальных партий. Сквозь глянец цивилизованной музыки явственно проступала ритуально-шаманская сущность этой мистерии. Заклинания и мольбы к богам в ней подчеркивали связь земного с силами космоса, а весь эпос — казался единой пантеистической литургией, призванной восстановить в мире пошатнувшуюся волей злых сил гармонию.

Фотографии предоставлены пресс-службой ГАБТа