Безбашенность, сказка и джигитовка: новая программа цирка Чинизелли

Татьяна ФИЛИППОВА, Санкт-Петербург

К своему 145-летию Санкт-Петербургский цирк на Фонтанке выпустил новое шоу, которое называется «Вместе целая страна». «Культура» побывала на одном из первых представлений и заглянула за кулисы.

Новое цирковое шоу сочинила режиссер Виктория Коновалова, ученица великого театрального мага и волшебника Романа Виктюка. На вопрос, что сказал бы учитель, увидев ее работу в цирке, Виктория, подумав, отвечает:

— Надеюсь, что он сказал бы: «Лихо!» Роман Григорьевич всегда так говорил, когда ему что-то нравилось. А здесь, в цирке, есть та безбашенность, которую он бы точно благословил.

Безбашенность — слово, которое очень подходит многим номерам новой программы. Один из самых эффектных и волнующих — номер «Подкидные доски». Основной снаряд здесь — трамплин в виде доски, положенной на невысокую подставку. Один человек (или два) прыгает на доску, второй взлетает и в воздухе делает сальто и пируэты. Чем больше поворотов — тем сложнее техника. Все трюки здесь делаются без страховки, поэтому подкидные доски — один из самых травмоопасных цирковых жанров. Иногда хочется закрыть глаза, чтобы не видеть, как артист после тройного сальто приземлится или, как говорят в цирке, «придет» в специальное кресло на длинной мачте или на плечи партнеру.

— Так страшно за вас, — признались мы руководителю номера Сергею Сопрыкину, когда он в антракте вышел с нами поговорить.

Выяснилось, что акробатам тоже страшно, но только до того момента, пока они не выйдут на манеж. Как только начинает звучать фонограмма, страх уходит, и все мысли только о работе, то есть о трюке, который сейчас будет выполняться. Нужно собраться и выполнить его четко, без ошибок. На репетициях, которые идут ежедневно, те же самые трюки отрабатываются с лонжей, то есть со страховкой, чтобы не бить ноги. Страховка довольно тяжелая, до семи-восьми килограммов, поэтому на манеже, освободившись от этого груза, артист летит как птица.

Режиссер новой программы тоже увидела в номере Сергея Сопрыкина этот образ, поэтому предложила его артистам «птичьи» костюмы. Поскольку цирк — это всегда сказка, птицы тоже сказочные, сразу и не догадаешься, как их зовут. Но Сергей свою птицу знает:

— Лично я считаю, что я орел.

В шоу есть и другие сказочные герои: в номере эквилибристов на свободной проволоке Шарковичей угадывается сказка о Коньке-Горбунке (и одновременно о Иване-Царевиче и Василисе Прекрасной, потому что в роли конька-спасителя — прекрасная Ольга Шаркович). Есть здесь и сквозной персонаж, который соединяет между собой разные цирковые номера — Петрушка, персонаж народного кукольного театра, шут и потешник. Как и положено в русской сказке, вначале он теряет свою возлюбленную, долго ее ищет, а в конце представления находит. Есть в шоу, как в книжках русских сказок с иллюстрациями Билибина, и народные орнаменты, и солнце с луной, и меняющиеся времена года. Режиссер Виктория Коновалова хотела напомнить всем, и зрителям и артистам, о том времени, когда деревья были большими, звезды — яркими, лето — бесконечным и полным событий.

А название шоу — «Вместе целая страна» — напоминает о том, что цирк — это когда все вместе. Когда на одном манеже работают артисты из разных городов, республик и стран. Вот, например, клоунское трио «Без носков», обладатель пышного букета международных призов, — из Екатеринбурга. Артема Бабинова, Максима Карпова и Константина Копейкина и журналисты, и зрители первым делом спрашивают спрашивают, как возникло это «Без носков», и они терпеливо рассказывают, что учились в театральном институте, на одном курсе, и сделали экстрим-шоу на троих: ходили по стеклам, бросали дротики в спину, втыкали нож в живот, но все в юмористической форме. На одном из фестивалей ведущий спросил, как их объявлять, и Артем, посмотрев на свои голые ноги, выдал: «Без носков». Так и закрепилось.

В новой программе у «носков», как их называют за кулисами, четыре репризы, самая известная из них, «Фотоаппарат», заставляет смеяться даже тех, кто не любит цирковую клоунаду.

Спектакль «Вместе целая страна» всем троим нравится прежде всего своей идеей: быть вместе. Клоуны показывают пример: работают вместе уже четырнадцать лет и в каждую репризу закладывают сверхзадачу — показать, что, как бы они ни ругались с друг другом, как бы ни ссорились и ни злились, все равно остаются друзьями.

Клоунское трио работает на стыке театра и клоунады, для цирка это новый жанр, но в санкт-петербургском спектакле есть и традиционные — дрессированные собаки, с которыми работает Надежда Чебота, или джигитовка, которая за сто с лишним лет почти не изменилась. Основал этот цирковой жанр (и каскадерскую профессию) в начале двадцатого века Алибек Кантемиров, о котором ходят легенды — якобы сам Врангель был так восхищен его искусством, что подарил ему шашку с позолоченной рукоятью. Кантемиров показывал свое искусство на различных зарубежных ипподромах и познакомил с джигитовкой европейскую публику.

А вот в Японии зрители почти четверть века аплодировали джигитам Сергея Муратова. Его аттракцион родился в России четыре года назад, а до этого он почти двадцать пять лет работал в Стране Восходящего солнца.

— Там самурайские традиции сильны, поэтому японцам нравится джигитовка.

Джигитовка не может не нравиться — это скорость, движение, смелость, мастерство, ну и, конечно, опасность.

— Опасность есть, потому что у нас нет возможности страховаться во время представления, — говорит Муратов, — нет возможности остановиться, потому что нас несет лошадь, очень быстрое, сильное и пугливое животное. И все это заставляет концентрироваться на каждом элементе, потому что форс-мажор может случиться в любую минуту. Джигит — в этом слове всё.

Конный аттракцион завершает новую программу в Цирке на Фонтанке, и это, видимо, не случайно — Гаэтано Чинизелли, построивший этот цирк 145 лет назад, сам был наездником и конным акробатом. Любовь петербургской публики к цирку с тех пор не остыла — билеты на первые спектакли программы «Вместе целая страна» вмиг улетели.