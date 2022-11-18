«Лабиринт» в Большом: три танцевальные истории современных хореографов

Елена ФЕДОРЕНКО

На Новой сцене Большого театра состоялась премьера международного проекта «Лабиринт», созданного продюсерской компанией MuzArts. Три хореографа представили свои одноактные спектакли под общим названием — метафорой жизни с ее ребусами, зигзагами, хитросплетениями.

«Сияние» на музыку Ильи Дягеля поставила хореограф Ольга Лабовкина, «Нерв» композитора Василия Пешкова сочинила Анна Щеклеина. Оба хореографа неоднократно и успешно участвовали в конкурсах и фестивалях, давно связаны с современным танцем и увлечены поисками своей оригинальной лексики, но впервые работали с артистами, чьи тела воспитаны в системе балетного академизма. Третий спектакль «Минотавр» (музыка Макса Рихтера) осуществил известный в России Патрик де Бана, приехавший из Германии. В каждом спектакле занято по семь исполнителей: солисты и артисты Большого театра и один приглашенный самородок Ильдар Гайнутдинов — солист Театра танца Аллы Духовой Todes, лидер телевизионных танцевальных шоу.

Спектакль «Сияние» вдохновлен идеями известного научно-фантастического визионерского романа британца Олафа Стэплдона «Создатель звезд». В предисловии к первому изданию 1937 года автор-философ пишет о своей попытке вглядеться в далекое будущее Вселенной и предостерегает: современная цивилизация приближается к катастрофе.

Из романа автор балета заимствует образ Рассказчика, наделенного способностью кочевать по космическим мирам и заглядывать в грядущие времена. Однажды ночью герой покидает свою маленькую и надоевшую повседневность и выходит из дома. Из простого обывателя он превращается в Наблюдателя, «становится частью вселенского коллективного сознания» и в своем ментальном странствии задается вопросами: «что есть человек, что есть разум и его цель, что есть дух». В поисках ответов знакомится с «Первоисточником всего сущего». Сложновато для танцевального спектакля, но минчанка Ольга Лабовкина не впервые дерзает исследовать подсознание и идею свободы, азартно играет с абстракциями. В своем номере «Воздух», показанном лет пять назад, она искала пластические эквиваленты истоме, прорыву, космосу.

Выступающая и в роли художника, Ольга Лабовкина на сцене создала образ какого-то нереального сияния: по заднику плывут абстрактные облака и передвигаются линии, на него же проецируются небоскребы с горящими окнами, ослепительные планеты, светлые горы, тела, лица. На подмостках — крошечные, как детские игрушки, домики и огромная, семиметровая серебристая голова. Правда, что это голова, становится ясно не сразу — поначалу она лежит лицом вверх и ее полое нутро (чрево) — комната, по которой мечется главный герой. Его выразительно танцует гибкий и харизматичный Ильдар Гайнутдинов.

В роли Первоисточника всего сущего — отличный танцовщик и одаренный актер Артур Мкртчян. Его встреча с Наблюдателем повторяет мизансцену картины «Возвращение блудного сына» Рембрандта. Однако Наблюдателю так и не удается получить ответы на вопросы бытия и мироздания, но, очевидно, по мнению хореографа: попытка — тоже важный, а не бессмысленный процесс. Думаю, исполнители согласны: некий духовный союз, коллективный разум азартно создают прелестная Елизавета Кокорева, торжественная Анна Балукова (она же — ассистент хореографа) и крепкие способные танцовщики Георгий Гусев, Алексей Путинцев, Александр Смольянинов. Не уверена, что все зрители приняли «историю эволюции разума и духа человечества», переданную тягучей атмосферой и простоватыми движениями. Были и скептики.

Мысли Анны Щеклеиной, хореографа из Екатеринбурга, более земные и понятные: люди травмируют друг друга и не замечают боли другого, а спектакль «Нерв» предлагает объединяться, искать «способы общения», стараться понять того, кто оказался рядом. Созвучной темы Анна касалась в своей работе «Зона близости», созданной в соавторстве с Александром Фроловым. Тогда речь шла о загадочной интимной территории, на которой между любовью и ненавистью, дружбой и враждой — один шаг.

«Нерв» четко делится на две части: в первой — почти животная агрессия и ярость, во второй возникают взаимопонимание и нежность. Эпиграфом спектакля «Нерв» становится сцена из какого-то гигантского театра марионеток: персонажами управляет невидимый кукловод-великан, дергая за веревки, привязанные к колпакам персонажей. Тела артистов (художник Галя Солодовникова) затянуты в комбинезоны, разрисованные кровеносными сосудами и мышцами с оголенными нервными окончаниями. Дерзкие и резкие порывы ведут героев, лишают их индивидуальности — лица персонажей скрыты балаклавами.

Во второй части — быстрая смена настроений и состояний: костюмы имитируют обнаженные тела и льется танец признаний, восторгов, гармонии, преданности, тонких переживаний. Видимо, хореограф очарована миром балета — Анна Щеклеина щедро использует классические па, а две интересные высокие балерины Виктория Брилева и Алена Ковалева «говорят» не на языке contemporary dance, а произносят «слова» классического лексикона.

Патрику Де Бана, не сговариваясь, все журналисты задавали один и тот же вопрос: «Как решились приехать?». Он отвечал: «Я — артист и считаю, что искусство должно объединять людей, а не разделять их. Очень обрадовался предложению поработать с великолепными солистами Большого и сразу сказал — да, даже не просил времени для размышлений». Патрик Де Бана — уроженец Гамбурга, премьер труппы Мориса Бежара и компании Начо Дуато, гордится своими африканскими корнями. Собственную компанию Патрик основал без малого два десятилетия назад и немало ставил в России: в Детском музыкальном театре имени Наталии Сац, «Кремлевском балете», в Новосибирской опере… Его балет «Пока не пошел дождь» танцевала Светлана Захарова, еще раньше он придумал номер для виртуоза Ивана Васильева в проекте «Короли танца». Москва видела и фрагмент бессюжетной хореографической постановки балета «Игры ветра», осуществленной в Венской опере, и его «Прощальный вальс», исполненяемый Алессандрой Ферри. Де Бана сочинил несколько спектаклей в формате «Жизнь замечательных людей». Среди них — «Эхо вечности», показанное Чеховским фестивалем, о китайском императоре, поглощенном страстью к наложнице и забывшем о государственном долге.

Хореограф любит ясные сюжеты, понятные всем в зрительном зале, движущая сила которых — ясные страсти. На такой Патрика вдохновила пьеса «Цари» Хулио Кортасара. Из древнегреческого мифа о Минотавре известный аргентинский драматург взял не фабулу, а типажи. Прекрасная Ариадна влюбляется не в отважного Тесея, а в своего единоутробного брата Минотавра, чудовище с телом человека и головой быка. Хореограф добавил сентиментальности, выстроив отношения Минотавра со своей матерью — Пасифаей. Фабула — простроена, отношения героев — продуманы, хореография — грамотна и не отягощена пластическими откровениями, но Патрик Де Бана никогда и не был «дерзким новатором». Танцовщики наполнили танцы оттенками дивных чувств.

Сложно не подпасть под обаяние Минотавра в исполнении Дениса Савина. Он — герой с нежной и ранимой душой, фигура трагическая, раздираемая противоречиями, их транслирует и великолепный Денис Савин, и четверка крепких танцовщиков: Карим Абдуллин, Алексей Гайнутдинов, Антон Гайнутдинов, Василий Данильчук, обозначенные в программке как «Alter ego Минотавра». Судьба непонятого и одинокого отшельника, заточенного в подземелье, тревожит и вдохновляет хореографа: «Люди воспринимали Минотавра как злобное чудовище, но для меня он — одинокий и тоскующий — жертва людей, которые не отличаются милосердием». Мать Минотавра в исполнении Анны Балуковой винит себя за одинокую тоску сына и нависшее над ним проклятье. Мария Виноградова гармонична в партии кроткой Ариадны.

Выразительные костюмы придуманы Игорем Чапуриным: блестит посеребренная одежда Минотавра, на Ариадне — черное траурное платье, Пасифая в красно-кровавом одеянии. В глубине черной коробки сцены — голова Минотавра. Ее изготовил из карельской сосны скульптор Даши Намдаков. Узкий вертикальный разрез багровой морды, выпученные глаза, полукружье длинных светлых металлических рогов — произведение искусства от бурятского художника, который воплотил немало мифических существ. Публика принимала спектакль восторженно, а растроганный Патрик Де Бана встал на колени перед артистами и прикоснулся лбом к великой сцене.

Фотографии: Андрей Степанов / предоставлены PR-агентством Бедуш&Маренникова.