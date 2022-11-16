Доминик Жандо, историк цирка: «Мне хватило пяти секунд, чтобы ответить: «Еду!»

Татьяна ФИЛИППОВА, Санкт-Петербург

Как прошел первый Международный фестиваль циркового искусства «Без границ» в Санкт-Петербурге

Трудно сказать, почему миланец Гаэтано Чинизелли, которому во второй половине девятнадцатого века удалось собрать одну из лучших цирковых трупп в Европе, решил осесть в холодном Санкт-Петербурге, но так или иначе ему первому удалось добиться от городских властей разрешения построить здание цирка в центре города, на набережной Фонтанки.

Разрешение было получено не сразу: петербургские чиновники, привыкшие любое прошение класть под сукно, отказывали итальянскому циркачу, напоминая, что «цирк не имеет такого общеобразовательного значения, как театр», где народ мог бы «за доступную плату умственно и душевно отдохнуть». В качестве решающего аргумента, как всегда, были дети, которым здание цирка помешает прогуливаться в сквере, поскольку от него останется клочок, граничащий с конюшнями цирка. И только после того как Чинизелли предложил за свой счет обустроить сквер на Михайловской (ныне Манежной) площади и оснастить его роскошным фонтаном, чиновники сдались. Цирк Чинизелли открылся для публики 26 декабря 1877 года и стал первым в России каменным стационарным цирком и одним из красивейших цирков мира. Таким он, собственно, и остается — все, кто приезжают сюда на гастроли, говорят, что лучшего цирка в мире нет.

В этом году цирк Чинизелли торжественно отмечает свое 145-летие. Главное событие в череде торжеств и юбилейных программ — Первый международный фестиваль циркового искусства «Без границ», прошедший на манеже петербургского цирка с 3 по 6 ноября. На открытии министр культуры РФ Ольга Любимова пожелала каждому из участников удачи и сказала, что в истории цирка открывается новая страница: «Фестиваль не просто позволяет цирковым артистам показать свое мастерство, он вновь говорит о том, что мир искусства открыт для всех, и в нем не может быть границ».

Министр впервые в российской истории стала председателем оргкомитета циркового фестиваля. О том, как это произошло, «Культуре» рассказал Генеральный директор Росгосцирка Сергей Беляков.

— В 2019 году компания Росгосцирк совместно с «Королевским цирком» Гии Эрадзе на фестивале циркового искусства в Монако взяла все призовые места. Но в этом году члены оргкомитета, к сожалению, приняли решение не приглашать российских артистов. Когда об этом узнала министр культуры Ольга Борисовна Любимова, она сразу мне позвонила и сказала: «Сергей Григорьевич, давайте проведем международный цирковой фестиваль в нашей стране». Свои заявки нам прислали более ста стран, мы отобрали двадцать четыре участника, из которых не приехал только один. Дэвид Ларибле, один из лучших клоунов современности, которого петербургская публика очень любит, заболел ковидом и решил не подвергать опасности коллег.

Тем, кто любит цирк, не надо объяснять, что такое международный фестиваль, на котором выступают лучшие представители разных цирковых школ мира. Это головокружительные трюки, соревнование в мастерстве, изобретательности, артистизме. Это грандиозное шоу, которое, при всем своем размахе, имеет очень теплую, почти семейную атмосферу. Пожалуй, именно этим отличается цирковое искусство: здесь все как одна семья.

Французский дрессировщик Иван Дефорж, который привез в Петербург смешанную группу животных (зебры, верблюды, лошадь, бизон, страусы и кенгуру), включает в свою семью и всех своих четвероногих (и двуногих тоже) подопечных. На вопрос, как можно найти подход к таким разным существам, как бизон и кенгуру, он ответил, что самое главное – не смотреть на них как на материал, с которым тебе надо работать. «Животные — это не объект. Для меня они как дети, как семья». Самым сложным подростком в «семье» оказался кенгуру: по словам Дефоржа, он так боялся циркового света, звука и аплодисментов публики, что дрессировщику пришлось быть рядом с ним почти что круглые сутки. «Семь месяцев я провел с ним в его клетке».

Фестиваль — это не только шоу, но еще и конкурс, по итогам которого участники получают дипломы лауреатов и разнообразные награды. Как принято в цирке, призовых наград несколько: четыре бронзовых, четыре серебряных и три золотых. Главную из них, «первое золото», получили акробаты на подкидных досках под руководством Анатолия Рубана из Большого московского цирка на проспекте Вернадского. Номер, с которым они выступают, — одна из легенд российского цирка, он уже собрал массу наград, отечественных и международных, брал «золото» и в итальянской Латине, и в немецком Касселе. Призы ему достаются не только потому, что он очень зрелищный — это маленький спектакль со сложным сюжетом, который зрители пытаются разгадать и предлагают разные версии. Номер не только яркий с театральной точки зрения, но и головокружительно опасный — артисты, вставая на подкидную доску и взлетая вверх, выполняют в воздухе все трюки, которые есть в акробатике. Это два, три, четыре и даже пять сальто с пируэтами и углами. Коронный трюк в номере — три сальто-мортале с пятью пируэтами. Когда смотришь на этот смертельный прыжок (на итальянском сальто-мортале), испытываешь одновременно ужас и восторг перед возможностями человека. Сам Анатолий Рубан, который пришел в цирк из спорта, говорит, что развить способности может каждый. Правда, в номер берут только профессионалов не ниже мастера спорта по акробатике, но даже тот, кто спортом не занимался, может открыть в себе способности, о которых и не подозревал. Мастерство — первый критерий отбора новичков в номер, а второй, не менее важный — доверие.

— Ну как же, — говорит Анатолий, — вы ведь доверяете свою жизнь партнеру. Если между партнерами есть доверие, человек останется жив. Если доверия нет — будет страх, ну, и травма.

Доверие — слово, которое в цирке звучит так же часто, как слово «семья». Доминик Жандо, американский историк цирка и член международного жюри фестиваля, отвечая на вопрос «Культуры», какое место в истории цирка займет первый фестиваль «Без границ», ответил, что это важное событие, прежде всего потому что похоже на встречу родственников после долгой разлуки. Все члены жюри — старые друзья, из-за эпидемии ковида они не видели друг друга три года и счастливы, что им наконец удалось встретиться.

— Цирк — это большая семья, мы чувствуем себя членами одной семьи, вне зависимости от национальности и цвета кожи. В семье все могут рассчитывать друг на друга: когда артист летит, он знает, что на другом конце его поймают.

Во время пресс-подхода кто-то из журналистов спросил Доминика Жандо, было ли его решение приехать в Россию, несмотря на сложность момента, простым, не оказывал ли кто-либо на него давление, и получил ответ:

— Я не тот человек, на которого можно надавить. Я принял решение сразу, как только получил по электронной почте письмо с приглашением. Мне хватило пяти секунд, чтобы ответить: «Еду».

Фотография предоставлена пресс-службой Росгосцирка. Фотография на анонсе - www.culture.gov.ru.