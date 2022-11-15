Без иллюзий: чеховская «Попрыгунья» в Театре имени Евгения Вахтангова

Елена ФЕДОРЕНКО

На афише Симоновской сцены Театра имени Евгения Вахтангова появился спектакль «Попрыгунья» по одноименному рассказу Антона Павловича Чехова. Поставил его Айдар Заббаров, все роли исполняют молодые артисты.

В основе чеховского рассказа подлинная история. Сюжет известен, пожалуй, всем: молодая, увлеченная искусством барышня, а скорее, очарованная людьми, с ним связанными, собирает в своем доме некий богемный творческий салон и упивается ролью хозяйки. Ее муж, добропорядочный доктор, не понимает, хоть и не осуждает, пристрастие жены. У нее же возникает интрижка с художником Рябовским, которому она, «попрыгунья», скоро наскучила. Доктор умирает, заразившись дифтеритом от своего пациента, а его жена — то ли прозрела, то ли вскоре продолжит легкий бег по жизни. Несмотря на то, что Антон Павлович изменил внешность и возраст прототипов, они узнали себя в героях, обвинили автора в написании пасквиля, а Исаак Левитан, разглядевший в характере обольстителя Рябовского собственные черты, даже хотел стреляться. До поединка не дошло, но писатель и художник не разговаривали три года.

Сюжетов о неверных мужьях и женах у Чехова предостаточно, но его, провидца, не интересовали вечные вопросы: «кто виноват» и «что делать». Он рецептов не выписывал и ни к чему не призывал, чеховские любовные треугольники — о странно проживаемой жизни с неосуществимым счастьем и тихой грустью.

Вахтанговскому спектаклю повезло — он попал в руки ученика Сергея Женовача Айдара Заббарова — молодого режиссера, который умеет переводить прозу в театр и складывать увлекательные сценические действия, сомасштабные сегодняшнему зрителю. В театре имени Вахтангова Заббаров выступает в роли дебютанта, но новичком его не назовешь. В Театре имени Ленсовета он поставил спектакль «Беглец» по повести Льва Толстого «Казаки», в «Современнике» — «Соловьева и Ларионова» по роману Евгения Водолазкина, в МХТ имени Чехова — «Белые ночи» по Федору Достоевскому. Все спектакли интерпретируют прозаические произведения, и приход режиссера на Симоновскую сцену, которую открывали для опытов молодых профессионалов, увлеченных большой литературой, закономерен.

«Попрыгунья» выводит на сцену персонажей Чехова, с мыслью которого о том, что искусство ставит вопросы, но не изменяет жизнь, режиссер полностью согласен. Он сочиняет сценическую историю, где каждая сцена тщательно разобрана, в каждой — тонкие психологические подтексты и правда чувств, а театральная игра полна нюансов.

По темному сценическому пространству художник Булат Ибрагимов расставил прозекторские столы — они появляются в морге, где работает доктор Дымов, и производят сильное эмоциональное впечатление как пронзительная метафора убывающей на глазах жизни и одиночества перед лицом смерти. На протяжении всего спектакля сами герои столы передвигают, разворачивают, скрепляют друг с другом, создавая то гостиную в доме Дымова, то мастерскую Рябовского, то корабельную палубу. Они, впервые появившиеся в мрачной мертвецкой, вызывают тяжелые «патологоанатомические» ассоциации, нарушая деликатную чеховскую атмосферу и упоительную воздушную легкость стиля писателя.

Начало спектакля транслирует симфонию чеховских настроений и сразу приковывает зрительское внимание: в полумраке поочередно появляются люди, на секунду замирают перед рентгеновским аппаратом; справа, на авансцене, – доктор Дымов вглядывается в черно-белые снимки человеческих легких. Напротив — его жена Ольга Ивановна, «попрыгунья», вспоминает свое знакомство с Дымовым: «Надо сказать, что отец служил вместе с Дымовым в одной больнице. Когда бедняжка-отец заболел, то Дымов по целым дням и ночам дежурил около его постели. Я тоже не спала ночи и сидела около отца». Безупречно выстроенную сцену прерывают гости, пожаловавшие в салон Ольги Ивановны — все они молоды: Оперный певец (Алексей Петров), Драматический актер (Сергей Барышев), Музыкант (Виталий Иванов), художник Рябовский — Юрий Поляк появляется чуть позже. Все хотят блистать, и им невдомек, что их разговоры об искусстве – пустопорожний треп. Они — птицы перелетные, мечтают воспарить высоко и возвыситься над обычными людьми (вспомнился мудрый спектакль Марка Захарова «Небесные странники», среди литературных источников которого — рассказ «Попрыгунья», и какой это был приятный привет из недавнего театрального прошлого). «Ровно в половине двенадцатого отворялась дверь, ведущая в столовую, показывался Дымов со своею добродушною кроткою улыбкой и говорил, потирая руки: «Пожалуйте, господа, закусить». Он — человек другого мира, мира тружеников, приглашал бездельников к столу.

Актер Ян Гахарманов передает цельный и глубокий характер Дымова, человека, умеющего любить. Для него жена, милая Ольга — не легкомысленная «попрыгунья», он помнит ее беззащитной, страдающей девочкой, плачущей над умирающим отцом. Он, пожалуй, рад, а может, и горд, что смог сделать ее счастливой и ее игру в хозяйку салона принимает снисходительно. Актер строг и сосредоточен, убедителен и смиренен в тех напряженных эпизодах, когда узнал об измене жены. Ольга скажет любовнику: «Он гнетет меня своим великодушием!».

Ольга в исполнении Евгении Ивашовой (актриса запомнилась «Культуре» в роли испуганной Софи в спектакле «Мастер-класс») — мила и манерна, нервна и восторженна. В ней — море обаяния и грациозная пластика декаданса. Особая порода, сотканная из причудливых психологических нюансов, спасает ее от беспросветной мятущейся сплошной суеты богемы.

Монохромные, бело-черные костюмы действующих лиц акцентируют ослепительное появление новой пассии Рябовского: на сцене застыла оставленная Ольга, а из амфитеатра зрительного зала спускается его очередная возлюбленная — алый шлейф ее платья вьется кровавым следом.

Финал спектакля печален. Спрячемся за словами режиссера. Айдар Заббаров говорит: «В «Попрыгунье» я нашел момент, ради которого стоит придумывать спектакль. Изначально Антон Павлович назвал рассказ «Великий человек», но в последний момент попросил редактора заменить титул на «Попрыгунью». Когда Дымов заболел, к нему, не сговариваясь, приехали все его товарищи-врачи. День и ночь они дежурили у постели больного. Пытались сделать все возможное, чтобы его спасти, но — увы. Однако в этом «поражении» скрыта их победа. Я увидел настоящее братство, сплочение людей перед бедой, людей, которые оказались в доме Дымова по любви, по зову сердца. Для меня это самое ценное…».

Кажется, Ольга поняла, что муж ее не только человек достойнейший, о его честности и великодушии она знала, но и талантливый ученый. В финальной сцене, когда к умирающему Дымову приходят его коллеги, они сбрасывают пальто на Ольгу, как на вешалку. Она съеживается под этой непосильной ношей и к ней, якобы, приходит осознание своей вины. Приходит ли? «Она хотела объяснить ему, что то была ошибка, что не всё еще потеряно, что жизнь еще может быть прекрасной и счастливой, что он редкий, необыкновенный, великий человек и что она будет всю жизнь благоговеть перед ним, молиться и испытывать священный страх...». Коростелев (Карен Овеян) — неуклюжий, заикающийся, застенчивый, — вдруг смело и с ненавистью глядит на Ольгу Ивановну: «И сам себя не щадил, и его не щадили». Повернет ли свою жизнь Ольга? Не уверена. Раскаяние утихнет и светская жизнь, к которой она так стремится, захлестнет ее вновь. Но встретится ли ей на пути еще один «великий, необыкновенный человек»?

Фотографии: Яна Овчинникова / предоставлены пресс-службой Театра им. Е. Вахтангова.