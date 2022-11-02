«Немыслимые трюки»: как прошел фестиваль «Принцесса цирка»-2022

Татьяна ФИЛИППОВА, Саратов

Международный конкурс-фестиваль «Принцесса цирка», который в этом году прошел в Саратове в восьмой раз, решено сделать ежегодным. «Культура» побывала на заключительном гала-шоу и чествовании победителей.

В мире цирка города делятся не на столичные и провинциальные, а на «цирковые» и «нецирковые». Саратов относится к первой группе. Да и вообще он — первый, именно здесь началась история русского цирка как стационарного предприятия. Случилось это в 1873 году, когда молодые, но уже известные в России цирковые артисты братья Никитины, Дмитрий, Аким и Петр, вернулись в родной Саратов из гастрольного турне и приняли предложение австрийского подданного Эмануэля Беранека, владельца «странствующего цирка», войти в его дело в качестве компаньонов. Дело у братьев пошло, Беранек решил продать им свою долю и уйти на покой — так в России впервые появился собственный цирк. До этого все цирковые компании принадлежали иностранцам. Три года спустя на одной из площадей города появилось круглое деревянное здание с парусиновой крышей и вывеской: «Первый русский цирк братьев Никитиных».

Саратовский цирк отсчитывает свою историю от того первого циркового здания, построенного в 1876 году. А фестиваль «Принцесса цирка» проходит в нем с 2005-го раз в два года. За это время фестиваль окреп, в городе его ждут — билеты на фестивальные шоу раскупают, как только они появляются в продаже. Поэтому решено перевести его в другой режим ­­— ежегодный.

На нынешнем, восьмом по счету фестивале программа сложилась сильная, «сумасшедше сильная», по оценке директора Росгосцирка Сергея Белякова, несмотря на то что формировалась она в сложных условиях.

— Наш цирковой мир живет вне политики, поэтому мы получили 120 заявок на участие из разных стран мира, отобрали из них 20 лучших. Экспертный совет работал со спорами и даже с конфликтами, но программа получилась мощная — все наши зарубежные партнеры это отмечают. Открою вам одну маленькую тайну: в конкурсе участвовал номер, который занял призовое место на Международном фестивале в Латине, но у нас он не получил приз, потому что уровень участников очень высокий. Каждый конкурсный номер завершали аплодисменты зала и крики «Браво!», некоторым участницам зрители устраивали настоящие овации.

Здесь надо пояснить, что ажиотаж саратовской публики, которая действительно любит и понимает цирковое искусство, организаторы еще и подогрели, объявив, что при определении победителей международное жюри будет учитывать реакцию зала. Поэтому саратовцы изо всех сил старались поддержать «своих», тех, за кого они болели.

На заключительном гала-шоу половина зала, не меньше, стоя аплодировала воздушным гимнасткам из Вьетнама Фам Тхи Хуонг и Чу Хонг Туй, которые летали под куполом на специальном аппарате, похожем на скрипичный ключ, и увезли из Саратова одну из золотых корон.

Примерно такое же количество болельщиков поднялись со своих мест в знак поддержки других конкурсанток, воздушных гимнасток на кольце Шарлотты Жоге и Элен Колесников. Французский дуэт покорил зал чувственностью своего номера и стал бронзовым призером фестиваля. Элен Колесников, как выяснилось, имеет русские корни — ее бабушка родом из России.

«Группа поддержки» образовалась и у самой молодой участницы фестиваля — Софии Готфрид, показавшей эквилибр на вращающемся диске, эффектный номер, который ведущий шоу Эдгард Запашный сравнил с подготовкой космонавтов к полету, а юную артистку (ей всего четырнадцать) — с Гагариным. Жюри присудило ей одну из трех серебряных корон.

«Золото» досталось артистке Росгосцирка Алисе Нестеровой и ее шести белым бенгальским тиграм. Венетта Стефанова, член жюри из Болгарии, призналась, что этот номер ее просто восхитил, потому что он демонстрирует общение человека с животными. Причем общение это практически на равных, как, собственно, и должно быть у человека с кошкой, даже такой большой.

Нам удалось познакомиться с дрессировщицей до начала представления и поглазеть на белых тигров, так сказать, в домашней обстановке — во время ужина, который им доставили на металлической тележке. Работать с ними, по словам Алисы, трудно, потому что они существа флегматичные, медлительные, команды запоминают долго. Должно пройти не меньше года, чтобы команда запомнилась и стала привычной.

— Как же вы заставляете их прыгать в кольцо? — спросили мы у нее, глядя на тигра, который аккуратно, не спеша расправлялся с положенной ему на ужин курицей.

— Я не заставляю, не подчиняю, я с ними договариваюсь. А чтобы готовить трюки, мы используем кликер-тренинг и таргет-тренинг. Кликер — это сигнал, который подкрепляет правильные действия, то есть свисток или щелчок, таргет — специальная палочка с кружочком в моих руках, которого они должны коснуться носом. С помощью этой палочки с кружочком я рисую различные маршруты, показываю, куда нужно идти, где остановиться, где лечь — то есть для них это подсказка. И вот такими методами мы пробуем что-то новое, стараемся выводить их на трюк не через агрессию, то есть не от себя, а к себе. Тигр идет не от человека, а к человеку.

— То есть не щелкаете бичом.

—У меня его и нет.

— Но это не значит, что работать с ними безопасно?

— Бенгальские тигры считаются обладателями самых крупных клыков — до 8 сантиметров. Все у них на месте, и зубы и когти; кажется, что они плюшевые и ласковые, но работать с ними не менее опасно, чем с тиграми, которые проявляют свою природу.

На этих словах тигр Еремей перевернул лапой металлический лоток и начал стучать им по дну клетки, и мы поняли, что нам пора уходить.

Когда тигры по одному вышли на арену, оказалось, что они чувствуют себя совершенно свободно, трюки выполняют каждый в своем ритме, кто-то из шестерки может и отказаться сидеть на тумбе, всем видом показывая, что он гуляет сам по себе. Наблюдать за таким наглым тигром тоже интересно.

Еще до объявления результатов конкурса мы слышали, что есть номер, который заставил немного поволноваться даже профессионалов. Угадать, о каком именно номере шла речь, оказалось несложно.

— Что вытворяет, — сказал сидящий рядом со мной мужчина и встал, чтобы крикнуть «Браво!».

Гимнастка на ремнях Татьяна Беликова действительно творила невероятные вещи — высоко в воздухе, без страховки, она совершала кувырки и перевороты, падая вниз и удерживаясь в петле ремня двумя кулаками или подбородком, а в конце даже краешком ступни. Гран-при и титул «Принцесса цирка» ушли к ней за «немыслимые трюки», как сказано в официальном заявлении жюри, и безупречную работу.

«Русский цирк — лучший» — подвела итоги конкурса Венетта Стефанова. Вот только клоунесс в нем маловато, на женский цирковой фестиваль с трудом нашли двух. Но Сергей Беляков (Росгосцирк) и Гия Эрадзе (Королевский цирк) уже договорились, что будут искать и готовить клоунесс совместно, потому что в следующем году программа «Принцессы цирка» должна стать еще более мощной. Через год отечественный цирк будет отмечать 150-летний юбилей, и все должно соответствовать этой славной дате.

А фестивальная осень-2022 продолжается: 3 ноября в Санкт-Петербурге стартует Международный цирковой фестиваль «Без границ». В нем участвуют артисты из 20 стран: среди них представители США, Италии, Германии, Испании, Молдавии, Эфиопии, Кубы, Вьетнама и Перу. В цирке Чинизелли будут выступать слоны из Италии и тигры из Франции. И мы обязательно расскажем об этом шоу — одном из главных событий года в цирковом мире.