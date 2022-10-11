«Фауст» в Большом театре Минска как жемчужина юбилейного сезона

Александр МАТУСЕВИЧ, Минск

Юбилейный 90-й сезон в Большом театре оперы и балета Белоруссии обещает быть насыщенным: премьеры, гастроли, проекты, концертные программы. Французская музыка займет в нем немалое место. Открыли новый театральный год одним из главных французских оперных шедевров — «Фаустом» Гуно.

В юбилейном сезоне оперная труппа театра займется постановкой опер «История Кая и Герды» Сергея Баневича, «Севильский цирюльник» Россини и «Набукко» Верди, «Моцарт и Сальери» Римского-Корсакова и «Алеко» Рахманинова. В конце октября артистов ждут гастроли на сцене Большого театра России с национальной классикой – оперой Владимира Солтана «Дикая охота короля Стаха» («Культура» писала о ее премьере в Минске год назад). Но начинал 90 лет назад театр именно с классики французской – и эта традиция жива здесь и сегодня.

В 1933 году театр открылся самой знаменитой французской оперой – «Кармен» с легендой белорусской сцены Ларисой Александровской в главной партии. Это был первый спектакль для новой профессиональной труппы, первой оперной труппы молодой советской республики. «Кармен» и сегодня есть в репертуаре театра, а кроме нее и многое другое из французской классики: оперы «Самсон и Далила» и «Фауст», балеты «Болеро», «Жизель», «Корсар», «Кармен-сюита»…

Предтечей белорусского Большого была оперная студия Музыкального техникума, возникшая в конце 20-х годов. Ею руководил легендарный тенор московского Большого театра Антон Боначич. Первым спектаклем этого учебного коллектива, сумевшего всего за несколько лет дорасти до уровня профессиональной труппы, стал именно «Фауст». Эту оперу тогда играли на белорусском языке (теперь, конечно же, на французском), позже к этому названию обращались еще дважды в истории театра – в 1950-м и 1972-м.

В первые сто лет своего существования «Фауст» был, пожалуй, самой популярной оперой мирового репертуара – редкий театр не имел его в своей афише, а знаменитая нью-йоркская «Метрополитен-опера» в 1883-м была открыта именно «Фаустом». Однако с середины прошлого века его популярность стала снижаться. Сейчас поставленного целиком, включая огромный балетный акт «Вальпургиева ночь», «Фауста» можно встретить на мировых сценах все реже. В Минске предложили вниманию публики наиболее полную версию, создав грандиозную феерию в трех актах, не сэкономив ни на чем.

Это не означает, что минский «Фауст» решен в полностью традиционном ключе. Спектакль нынешнего главного режиссера театра Анны Моторной – вполне современный, он сочетающий как классические, так и модерновые приемы, использует широкую палитру театрального языка начала XXI века. Некоторая эклектичность, которую допускают постановщики (помимо режиссера это сценограф Вячеслав Окунев, хореограф Наталья Москвичева, световик Антон Поморев и компьютерный график Евгений Лыткин), вполне оправданна. Ведь сама партитура «Фауста» — это компромисс — как между разными стилями французской оперы (лирической и гранд-оперá), так и между немецкой философичностью литературного первоисточника Гёте и оперными вкусами зрителей середины XIX века, воспитанных на итало-французских слезливых мелодраматических эффектах.

Пролог оперы Моторная разворачивает в планетарии: здесь умудренный и прославленный ученый доктор Фауст (видимо, астроном или астрофизик) переживает душевные муки. Его карьера состоялась, он познал многие тайны вселенной, не обделен вниманием прессы и любопытствующих, однако жизнь подходит к концу, а нечто главное он так и не узнал. Молодая учительница в платье в горох приводит своих подопечных на экскурсию и становится к Фаусту в очередь за автографом. Один взгляд на нее и ученый готов всю свою славу и открывшиеся ему тайны вселенной отдать на улыбку этой юной особы. Лишь миг сомнения, одна искушающая мысль, и Мефистофель тут как тут — с импозантной сединой, изыскано одетый по моде времен самого Гёте, он предлагает герою известную сделку.

Перекличка между современностью и стариной, причем стариной из разных эпох (средневековья, времен Гёте, Гуно, и разных десятилетий прошлого века), — отличительная черта спектакля. Серебристая полусфера купола планетария распадается на шесть сегментов – именно они составляют основу сценографии. С их помощью режиссер и художник конструируют сценическое пространство, отправляя публику то в скромное жилище Маргариты, то в храм с роскошным витражом, где героиня безуспешно замаливает свои грехи, то в инфернальный кафе-шантан, где веселится нечисть всех времен и народов («Вальпургиева ночь»). Смешение стилей и эпох, порой весьма неожиданное, присутствует и в костюмах-героев – затянутом в кожу молодом Фаусте-рокере (он еще и на настоящем мотоцикле гоняет по сцене), всегда респектабельном Мефистофеле, яркой массовке, одетой то как простодушные немецкие пейзане, то как растленная богема эпохи декаданса.

Перекрещивание стилей и эпох, эклектичность проявляются не только в ярком визуальном ряде – она чувствуется в самом подходе режиссера, стремящегося укрупнить образы оперы, подтянуть французскую мелодраму до уровня гётевских философских обобщений. Неслучайно в прологе и в финале зритель видит высвечиваемые крупно на задники цитаты из великого романа-притчи. При этом режиссер старается уважать жанровую сущность оперы Гуно: многие сцены, которые современные режиссеры считают малозначительными и купируют, Моторная, доверяя композитору и его либреттистам Барбье и Карре, обыгрывает. И не без фантазии. Знаменитая балетная феерия «Вальпургиева ночь» сочетает, казалось бы, несочетаемое: пиршество классического танца с юмором, доходящим до сарказма. Чего стоит гротескная пляска дюжины трансвеститов, одетых в женские платья в стиле эпохи модерн.

Музыкальные впечатления гармонично дополняют постановочную состоятельность. Опора сделана на лирические голоса. Главные из них – нежный тенор Юрия Городецкого (Молодой Фауст), мягкий бас Андрея Селютина (Мефистофель), гибкое и выразительное сопрано Татьяны Гавриловой (Маргарита), элегантный баритон Дениса Янцевича (Валентин) – прекрасно чувствуют себя в стиле французского лирической оперы. Не отстает от них и ладно поющий хор Нины Ломанович. В целом справляется и оркестр под управлением маэстро Владимира Оводка, хотя нельзя было не заметить шероховатости в группе медных духовых. Впрочем, в главном коллектив театра оказался успешен – огромная опера представлена осмысленно и изящно, музыкальные впечатления идут по нарастающей, отчего спектакль удерживает зрительское внимание на протяжении почти четырех часов.

Фотографии предоставлены пресс-службой Большого театра Беларуси.