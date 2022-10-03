Театр в эпоху перемен: премьеры, планы, юбилеи

Елена ФЕДОРЕНКО , Татьяна ФИЛИППОВА

Материал опубликован в №9 печатной версии газеты «Культура» от 29 сентября 2022 года.

В начале осени все московские театры провели традиционный сбор труппы после летних каникул и объявили планы на новый сезон. Рассказываем о них (в календарном порядке).

ТЕАТР ИМЕНИ МАЯКОВСКОГО

В свой юбилейный, сотый сезон Театр имени Маяковского вступил с новым художественным руководителем — в мае на этот пост был назначен режиссер Егор Перегудов, и новым директором — Екатериной Лапшиной. Столетний юбилей театр отметит 29 октября — в этот вечер на большой сцене сыграют спектакль-альманах «Истории», в котором зрители увидят всех корифеев «Маяковки».

Дальше начнутся театральные будни: на большой сцене Егор Перегудов будет работать над спектаклем «Вспоминая моих несчастных...» по книге Габриэля Гарсиа Маркеса. У Маркеса на месте многоточия идет «putas tristes», в русском переводе это звучит как «моих несчастных шлюшек». Это книга о любви и о старости, которая многое отнимает, но взамен дарит мудрость и способность видеть красоту во всем. Главная роль досталась Игорю Костолевскому, премьера ожидается в марте.

На сцене филиала весной выйдет «Войцек» по великой пьесе немецкого драматурга Георга Бюхнера в постановке молодого режиссера Филиппа Гуревича, здесь же выпускник мастерской Женовача в ГИТИСе Евгений Закиров выпустит спектакль по рассказам Михаила Елизарова, писателя, произведения которого стабильно собирают литературные премии.

В планах «Маяковки» также спектакль «Фауст» по Тургеневу в постановке режиссера и педагога ГИТИСа Веры Камышниковой, театральный дебют кинорежиссера Сергея Урсуляка и саунд-перформанс Петра Айду.

Тех, кто надеялся, что с приходом нового худрука вновь откроется легендарный клуб «Маяк», который с 1993-го по 2006 год жил в помещении театрального буфета, ждет разочарование: «Маяк», увы, не вернется.

ТЕАТР САЦ

Детский музыкальный театр имени Наталии Сац переживает период капитального ремонта Большого зала и сцены, но скорости творческой жизни не сбавляет. В новом сезоне продолжится проект «RE-Конструкция» (музыкальный руководитель Петр Айду) — в различных пространствах театрального дома (Ротонда, фойе) прозвучат редко исполняемые камерные, хоровые, оперные и инструментальные произведения. Абонемент «Дети — детям» подарит серию концертов юных музыкантов с оркестром театра. На Малой сцене в конце октября коллектив выпустит премьеру второй части футуристической трилогии «Я, робот» — компьютерной драмы «ОНА» с участием драматических артистов Анастасии Светловой и Андрея Кузичева. Режиссер — Георгий Исаакян. Заключительную часть трилогии представят в ноябре. Ею станет VR-балет «Двухсотлетний человек» по роману Айзека Азимова в постановке хореографа Кирилла Симонова, музыка Габриэля Прокофьева. Балет «Жизель» Адана продолжит репертуарную линию «Классика для юных». Открытие Большого зала и сцены ожидается к концу сезона, но название, которым театр встретит праздник, держится в секрете. Худрук Детского музыкального театра Георгий Исаакян имеет непосредственное отношение к важнейшему событию осени — Седьмому фестивалю «Видеть музыку». Исаакян — худрук фестиваля и президент Ассоциации музыкальных театров (АМТ). Идея фестиваля сформировалась в результате многолетней деятельности АМТ. Он проводится при содействии Министерства культуры РФ и Президентского фонда культурных инициатив. С 13 сентября по 12 ноября Москва увидит более тридцати спектаклей российских музыкальных театров — фестиваль «Видеть музыку» станет самым представительным смотром отечественной музыкальной сцены.

РАМТ

Российский Молодежный театр, один из самых стабильных и результативных в стране, вступает в 102-й сезон. Пятое десятилетие у руля театрального корабля мудрый руководитель Алексей Бородин, сумевший создать театр-дом, а труппу сделать счастливой семьей. С середины августа на уютном Театральном дворе показывали «Дни Савелия». Первой премьерой нового сезона стала рок-баллада «Остров сокровищ» — известный приключенческий роман поставил режиссер Александр Коручеков. Алексей Бородин продолжит работу над спектаклем, где эпическая хроника передается через «мысль семейную», — по пьесе «Леопольдштадт» британского драматурга сэра Тома Стоппарда, давнего друга РАМТа. Семейная тема зазвучит и в спектакле Алексея Золотовицкого по роману Марины Степновой «Женщины Лазаря»: три дамы в судьбе гениального ученого. Во второй половине сезона из Петербурга пожалует режиссер и сценограф Николай Рощин — сейчас выбирается одно из трех предложенных названий.

Малые сценические пространства (их в РАМТе — четыре) будут наполнены работой — все замыслы и не перечислить. Марина Брусникина пригласит зрителей в «Квартиру» (Маленькая сцена «прирастет» лестницей, фойе, гардеробом) — так называется спектакль-вербатим с откровениями артистов старшего поколения. Маленькая сцена примет еще две премьеры: «Вадик поет свою музыку» режиссера Евгения Закирова по пьесе Полины Коротыч и адресованный самым юным «Зверский детектив» режиссера Ирины Васильевой по книгам Анны Старобинец. На сцену под названием Черная комната заглянет «Мим» — «придворный балаган» по роману Лилли Таль устраивает режиссер Филипп Шкаев.

МХТ ИМЕНИ ЧЕХОВА

В новом сезоне репертуар Московского художественного театра имени А.П. Чехова пополнится шестнадцатью спектаклями, четырнадцать из них премьерные.

Первой премьерой станет авторский спектакль Константина Богомолова «Новая оптимистическая трагедия». Пьесу режиссер написал по мотивам трагедии Владимира Вишневского, но действие перенес с корабля на бал: вместо экипажа военного судна — театральная труппа, руководить которой назначена женщина-офицер. Поэтому трагедия превратилась в трагикомедию: в театре трагическое всегда рядом со смешным.

Событием сезона должно стать возвращение легендарного режиссера Анатолия Васильева в стены театра, в котором в 1970-е годы он начинал свой творческий путь в качестве режиссера-стажера, работавшего вместе с Олегом Ефремовым над спектаклем «Соло для часов с боем», поставленным для мхатовских «стариков». Сейчас он ставит в МХТ «Западную пристань» по пьесе французского драматурга Бернар-Мари Кольтеса, и в этих двух спектаклях, разделенных полсотней лет, можно увидеть общую тему.

На Малой сцене в новом сезоне будет выпущено несколько премьер: среди них «Омон Ра» режиссера Михаила Рахлина по раннему роману Виктора Пелевина, «Полярная болезнь» Марины Брусникиной по пьесе Марии Малухиной, «Старомодная комедия» Никиты Кобелева по пьесе Алексея Арбузова и «Винни-Пуховские чтения» Евгения Гришковца, автора и режиссера в одном лице.

СТИ

Студия театрального искусства под руководством Сергея Женовача открыла свой 18-й сезон в статусе самостоятельного федерального театра. Первой новой работой станет спектакль «Ревизор» в постановке Сергея Женовача. Режиссер рассказал на сборе труппы, что гоголевская комедия будем идти блоками — по два-три спектакля подряд: «Мы задумали сценически и театрально непростое пространство. И оно диктует такую непривычную для нас схему работы». На май 2023 года намечена премьера спектакля по роману Бориса Житкова «Виктор Вавич». Борис Пастернак говорил, что «это лучшее, что написано когда-либо о 1905 годе». В планах — продолжение работы артистов СТИ над самостоятельными спектаклями: задумана серия вечеров «В свободное время после», где артисты смогут представлять небольшие программы — концертные, литературные, сценические.

«ЛЕНКОМ МАРКА ЗАХАРОВА»

На свой 96-й сезон «Ленком» запланировал четыре премьеры, и к задуманному уже приступил. Встретился с публикой «Последний поезд» режиссера Антона Яковлева. В октябре состоится премьера «Старомодной комедии» по пьесе Алексея Арбузова в постановке Романа Самгина, в ролях — Олеся Железняк и Игорь Бочкин. В феврале Александр Лазарев выпустит спектакль «Бег» по пьесе Михаила Булгакова. На сборе труппы руководитель театра Марк Варшавер представил собравшимся недавно назначенного главного режиссера коллектива Алексея Франдетти. «Под занавес» сезона увидим его хип-хоп оперу «Маяковский», она появится в год 130-летия со дня рождения поэта. Остальные планы не менее любопытны, но пока лишены конкретики. Заявлен спектакль группы «Заячий стон», ее участники — четверка молодых заводных остроумных актеров «Ленкома» — хорошо известны в театральных кругах. Театр анонсирует сотрудничество с режиссерами Маратом Гацаловым и Юрием Муравицким. 27 октября 2022 года «Ленком» отметит 95-летие — в этот день на его сцене пройдет «Хрустальный бал «Хрустальной Турандот».

ТЕАТР ИМЕНИ ВАХТАНГОВА

Сбор труппы у вахтанговцев открыл эффектный выход на сцену председателя Следственного комитета РФ Александра Ивановича Бастрыкина, который сообщил актерам, что главное — это верность «учителю, вождю и командиру» (видимо, имея в виду директора театра Кирилла Крока), и напомнил, что сейчас они «нужны Родине», а не «пятой или шестой колонне».

Прочитав со сцены стихи собственного сочинения, посвященные его друзьям Василию Лановому и Владимиру Этушу, Александр Иванович пригласил на сцену своих коллег, чтобы вместе с ними провести церемонию награждения директора театра и ряда актеров памятной медалью «350 лет со дня рождения Петра I». Превзойти впечатление от этого выхода не смог даже длинный список премьер нового сезона, которые назвал Кирилл Крок. Первую уже выпустил молодой режиссер из Санкт-Петербурга Владислав Тутак: это кукольная притча для семейного просмотра «Последний сон уточки». Следующим номером идет «Идиот» в постановке Юрия Бутусова. В истории вахтанговского театра был знаменитый «Идиот» шестидесятых годов с Юлией Борисовой, Михаилом Ульяновым и Николаем Гриценко, который, к сожалению, остался только в воспоминаниях. Нового «Идиота» в Москве ждут с нетерпением: премьера намечена на январь 2023 года.

На Большой сцене вахтанговцы выпустят еще два спектакля. «Амадея» поставит ученик Римаса Туминаса Анатолий Шульев, Моцарта и Сальери сыграют Алексей Гуськов и Виктор Добронравов. «Филумену Мартурано» Эдуардо де Филиппо взяла в работу режиссер Ирина Пахомова: в типичных итальянских супругов перевоплотятся Нонна Гришаева и Григорий Антипенко.

На Новой сцене Светлана Землякова представит спектакль «Генерал и его семья» по роману Тимура Кибирова с Максимом Севриновским в главной роли, Людмила Максакова сыграет «Королеву-мать» в спектакле Сергея Яшина по пьесе Манлио Сантанелли, Александр Олешко выйдет в роли «русского Гамлета» в спектакле Натальи Ковалевой «Павел I» по пьесе Дмитрия Мережковского.

На Симоновской сцене в новом сезоне будет торжествовать русская классика: Айдар Заббаров выпустит «Попрыгунью» по Чехову, Анна Говорушкина — «Нахлебника» Тургенева, Олег Долин — «Ночь перед Рождеством» по Гоголю, Павел Сафонов — «Самоубийцу» Николая Эрдмана.

ТЕАТР ИМЕНИ ПУШКИНА

На земле весь род людской

Чтит один кумир священный,

Он царит над всей вселенной,

Тот кумир — телец златой!

Эх, почему это не подкаст. Сбор труппы в Театре имени Пушкина открыли куплеты Мефистофеля из оперы «Фауст»: драматические артисты исполнили их звучно и уверенно. Как пояснил худрук театра Евгений Писарев, это тизер ближайшей премьеры — комедии Михаила Булгакова «Багровый остров». В Камерном театре ее несколько раз сыграли в 1928 году, после чего она была запрещена на много лет. Режиссер спектакля, который зрителям покажут 12 и 13 октября, — Федор Левин, руководитель постановки — Евгений Писарев.

Еще одну булгаковскую пьесу Писарев собирается выпустить весной: главную роль в «Зойкиной квартире» сыграет Александра Урсуляк.

Год Островского театр Пушкина встретит спектаклем «Красавец-мужчина» в постановке Данилы Чащина, остальные премьеры пока точно не определены. Но про златого тельца на сборе труппы было спето не просто так: театр обновил свой фирменный мерч, и теперь «пушкинские» футболки и толстовки будут просить взглянуть на них с любовью и напоминать, что «Истина бывает такова, что лучше бы ее не знать». Еще одна новинка — интернет-буфет: ужин в театральном буфете теперь можно заказать заранее, накрытый столик будет ждать вас в антракте.

«МАСТЕРСКАЯ ПЕТРА ФОМЕНКО»

Прошлый сезон для «Мастерской Петра Фоменко» был особенным — исполнилось девяносто лет со дня рождения его основателя, Петра Наумовича Фоменко, а в этом сезоне нас ждет тридцатилетие «Мастерской». Отмечать его «фоменки» планируют 13 января актерским капустником. «Никакого подведения итогов не ожидается, — сказал «Культуре» худрук театра Евгений Каменькович. — Просто будем работать».

В сентябре театр представил публике спектакль «Рыцарь. Моцарт. Пир» по мотивам «Маленьких трагедий» Пушкина, который продолжает серию приношений Петру Наумовичу, начатую в прошлом сезоне «Комедией о трагедии» по пушкинскому «Борису Годунову». Поскольку Пушкин был для Фоменко главным автором, все пушкинское «Мастерская» посвящает своему Мастеру.

Главной премьерой нового сезона станет «Двадцать третий» по мотивам романа Ремарка «Черный обелиск» в постановке Евгения Каменьковича. За ним последует «Блоха» по пьесе Евгения Замятина, написанной в 1925 году, — по просьбе театрального режиссера Алексея Дикого он переписал для театра сказку Николая Лескова о тульском Левше, который подковал «аглицкую» блоху.

На старой сцене выйдет «Мопассан» в постановке Юрия Титова и ряд спектаклей, которые Каменькович называет «неформатными». В этом списке моноспектакль по стихам Марины Цветаевой и вечер поэзии Жака Бреля, возникшие по инициативе «творческой банды», то есть актеров «Мастерской».

ТЕАТР ИМЕНИ МОССОВЕТА

Театр имени Моссовета, вступающий в сотый сезон, задумал немало премьер. Первой станет спектакль «Соло для часов с боем» по пьесе Освальда Заградника в постановке молодого режиссера Павла Пархоменко. Худрук коллектива Евгений Марчелли выпустит три новые работы — «Шекспиргамлет» — разумеется, по трагедии Шекспира, где будут заняты артисты театра «Мост», недавно присоединенного к театру Моссовета, «Бесприданницу» Островского и «Маскарад» Лермонтова, и есть надежда, что образ Арбенина воплотит Виктор Сухоруков, который летом 2021 года покинул труппу. Польский режиссер Анджей Бубень пригласит на сцену «Барышень из Вилько» по пьесе Ярослава Ивашкевича. Гоша Куценко поставит «Единственного наследника» Жан-Франсуа Риньяра. В мир Пушкина погружается Игорь Яцко — в его «Пиковой даме» главную роль сыграет Валентина Талызина. Сцена «Под крышей» увидит «Сны Пенелопы» — пьесу Алексея Куралеха поставит молодой режиссер из Петербурга Фамил Джавадов, Владимир Скворцов обратится к «Старомодной комедии» Алексея Арбузова, в ролях — Ирина Климова и Владимир Майзингер. К вековому юбилею готовится несколько мероприятий, главное из них — праздничный вечер 3 марта 2023 года.

Фотографии: Сергей Петров / предоставлены пресс-службой театра "Мастерская Петра Фоменко".