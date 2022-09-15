Две «Пиковые дамы», «Демон» и «Трубадур»: Большой театр открыл 247-й сезон

Елена ФЕДОРЕНКО

Накануне открытия театрального сезона, начавшегося с оперы «Пиковая дама», 13 сентября ГАБТ провел традиционный сбор труппы.

Эпиграфом к открытию нового трудового года стал, что уже стало традицией в Большом, фильм о театре. Фантазия авторов видеоролика на сей раз предложила «космический» сюжет: звездолет с руководством театра на борту совершил посадку на прекрасной планете, жители которой пленительно поют и танцуют. Кинокапустник представил театральную хронику: герои недавних премьер — «Лоэнгрина» и «Дон Жуана», «Фальстафа» и «Линды ди Шамуни», «Мастера и Маргариты», балетного вечера «Сделано в Большом», «Анюты» — заговорили известными фразами из советских комедий, а серьезные режиссеры, педагоги, работники цехов лихо хохотали и распевали шлягеры — напряженный репетиционный процесс шутливый ролик превращал в забавные зарисовки.

Дела серьезные обсудили с оптимизмом — вспомнили достижения прошлого сезона, огласили планы грядущего театрального года, представили новобранцев, наградили передовиков. Подведение итогов генеральный директор театра Владимир Урин начал со статистических показателей: «За прошлый сезон театр показал 685 (шестьсот восемьдесят пять) спектаклей, и даже для такого большого театра, как наш, это огромная цифра. Нас посетило 484 тысячи зрителей, почти полмиллиона — и это при том, что только в марте нынешнего года были сняты ограничения и мы получили возможность заполнять зал целиком. За 246-й сезон мы заработали более 2,6 миллиарда рублей: рекордные сборы! И это ваша заслуга, ваша работа, за что вам огромное спасибо». Зал взорвался аплодисментами.

Руководитель балетной труппы Махар Вазиев рассказал о балетных планах и выразил надежду, что предстоящий сезон принесет новые открытия: «Мы привыкли выпускать по четыре-пять премьер, а это не так-то просто. Возможно, в этом отношении начинающийся сезон будет не таким сложным, зато появится возможность сосредоточиться на каких-то базовых вещах и отработать их».

Думается, это важная задача — труппа за последние годы приняла в свои ряды немало юных дарований, которым нужно передать чистоту большого стиля.

Первый классический балетный диптих зрители увидят 30 ноября. Над «Шопенианой», покинувшей подмостки ГАБТа десятилетие назад, трудятся признанные петербургские мастера Наталья Большакова и Вадим Гуляев. «Большое классическое па» из балета «Пахита» — величественный образец академической классики Мариуса Петипа — продолжит вечер пленительных воспоминаний. Мудрый архивариус Юрий Бурлака восстановил этот легендарный свадебный дивертисмент 14 лет назад и теперь он же возвращает шедевр с новыми, по преимуществу, исполнителями. Одноактные балеты пройдут на Исторической сцене. Третья премьера сезона — абсолютная новинка: балет «Пиковая дама» композитора Юрия Красавина, который «ведет диалог» с гениальным оперным творением Петра Ильича Чайковского. Над спектаклем поработает Юрий Посохов, в прошлом солист Большого, а в пору своего хореографического расцвета — автор шести интересных спектаклей первой сцены страны.

Пушкинские герои выйдут на Историческую сцену 14 июня 2023 года. Лукавый Махар Хасанович намекнул на еще один балетный подарок, название которого оставил в тайне. По зашифрованному высказыванию балетного худрука показалось, что спектакль будет современным и сочинит его кто-то из западных хореографов.

В конце декабря на Новой сцене появится «Демон» Антона Рубинштейна с «молодыми голосами труппы» (режиссер — Владиславс Наставшевс, дирижер — Артем Абашев). Спустя три месяца, 29 марта 2023 года, на Историческую сцену пожалует «Трубадур» Джузеппе Верди в исполнении мастеров (постановка Романа Феодори, дирижер будет объявлен дополнительно).

«Последней премьерой сезона станет опера Гектора Берлиоза «Бенедикт и Беатриче» на Новой сцене. Мы закроем сезон этой постановкой», — сказал Владимир Урин. Большое внимание, по словам гендиректора, театр собирается уделить 150-летию со дня рождения Сергея Рахманинова, отмечаемое в 2023 году. Публику ждет исполнение Второй симфонии, «Колоколов», «Всенощного бдения», концертные трактовки опер «Алеко» и «Франческа да Римини».

Камерная сцена ГАБТа имени Бориса Покровского — отдельная история. Здание готовилось к реконструкции, а его обитатели собирались к переезду во Дворец на Яузе. Владимир Урин сказал, что в настоящее время решается вопрос о сроках реконструкции театрального дома на Никольской улице, поскольку увеличилась стоимость строительства. Видимо, эти подмостки Большого успеют встретить оперу «Аскольдова могила» Алексея Верстовского, премьера намечена на 23 февраля 2023 года. Режиссер-постановщик — Мария Фомичева, дирижер-постановщик — Иван Великанов.

Артисты и работники Большого, собравшиеся в зале, поприветствовали юных коллег, пополнивших оперную и балетные труппы. В оперную команду попали Ксения Дудникова (меццо-сопрано), Дарья Белоусова (меццо-сопрано, стажер), Александр Краснов (баритон), Роман Хнкоян (тенор, стажер). В балетную труппу поступили девять вчерашних выпускников хореографических училищ: Екатерина Варламова, София Козулина, Анастасия Корнева, София Маймула, Ангелина Юркевич, Даниил Потапцев, Вилорий Скупченко, Артемий Титаренко, Константин Хачиров и лауреат Московского международного конкурса артистов балета-2022 Дмитрий Выскубенко, начинавший свою карьеру в Мюнхене. Совсем скоро он станцует партию принца Зигфрида в «Лебедином озере». Обновился состав Молодежной оперной группы. Всех «новобранцев» приветствовали теплыми аплодисментами.

«Под занавес» церемонии состоялось вручение премий Попечительского совета Большого театра. Его председатель, глава ВТБ Андрей Костин отметил: «Мы обязаны развиваться, внедрять новые программы и знакомить с ними. Мир большой, надо ездить и показывать ему свое творчество. Надеемся, что в новом сезоне будут совершены новые открытия, объявятся новые таланты. А Попечительский совет всегда будет с вами».

Лауреатами премии Попечительского совета по итогам 246-го сезона стали 15 человек, среди них не только артисты но и представители всех театральных служб и цехов. Размер премий увеличился вдвое, теперь каждая составляет 400 тысяч рублей.

Награды от компании «Ингосстрах» вручал заместитель генерального директора компании по внешним связям Илья Соломатин: «Мы благодарны за возможность реализовывать совместные проекты, особенно за то, что делаем это в тесном сотрудничестве с театром. Предметом особенной гордости стала Молодежная балетная программа, которая позволяет открывать дорогу молодым людям из регионов на главную сцену страны». Восемнадцать сотрудников театра получили денежные премии от 150 тысяч рублей до 400 тысяч рублей.

Большой театр продолжит гастрольные турне: в сентябре артисты отправятся в Якутск, потом — в Казань. Сцены ГАБТа на Театральной площади встретят гостей — театры из Беларуси, Якутии, Казахстана. В ближайшие выходные в рамках фестиваля «Видеть музыку» Донецкий театр оперы и балета имени А.Б. Соловьяненко покажет два спектакля: «Любовные похождения сэра Джона Фальстафа» и «Пер Гюнт».

Фотографии: Пелагия Тихонова / АГН Москва