XIV Московский Международный конкурс артистов балета: 112 танцовщиков из 22 стран мира, условия смотра и немного истории…

Елена ФЕДОРЕНКО

XIV Московский Международный конкурс артистов балета вышел на старт: сегодня рано утром стали известны результаты первого тура, 10 июня завершатся просмотры третьего финального тура, 11 июня в Бетховенском зале пройдет церемония награждения, а на Исторической сцене ГАБТа — гала-концерт лауреатов.

Первый Московский конкурс артистов балета состоялся более полувека назад, летом 1969-го. В истории мирового балетного конкурсного движения Московский — аксакал, старше него — только конкурс в болгарской Варне. Юные танцовщики стремятся на этот один из самых авторитетных и многочисленных форумов, известный щедрым призовым фондом. Подогревает живой интерес и тот факт, что смотр проходит реже иных конкурсов, раз в четыре года, и дает возможность профессионалам оценить состояние различных школ, театров и мирового балетного искусства в целом.

Нынешнее, четырнадцатое состязание балетной юности посвящено 95-летнему юбилею народного артиста СССР, великого хореографа Юрия Григоровича. Учредителем конкурса является Министерство культуры РФ, организатором — Росконцерт.

Конкурс проводится в три тура и по двум группам, определенным по возрастному цензу: младшей (до 18 лет) и старшей (до 27 лет). Конкурсный оргкомитет получил 343 заявки из 33 стран. По итогам отборочного тура по видеозаписям участниками стали 112 танцовщиков.

По традиции парадное открытие XIV Международного конкурса артистов балета состоялось на Исторической сцене Большого театра, где он и родился. Старт объявила министр культуры РФ Ольга Любимова: «Конкурс является самым престижным в своей области международным состязанием. Не будет преувеличением сказать, что он давно получил негласный статус Олимпийских игр в мире балета. Свое мастерство покажут сильнейшие участники из 22 стран мира, в том числе из Южной Кореи, Китая, Италии, Турции, Казахстана, Беларуси, Армении, ДНР. И, конечно же, наши».

Публика, до отказа заполнившая зал, горячо приветствовала замечательный балет Юрия Григоровича «Спартак», который был подарком принимающей стороны — Большого театра — конкурсантам и всем собравшимся. В роли гордого вождя восставших гладиаторов выступил Игорь Цвирко, жесткого римского полководца Красса представил Артемий Беляков, обольстительную куртизанку Эгину — Юлия Степанова, нежную возлюбленную Спартака — Евгения Образцова.

В субботу и воскресенье проходили просмотры первого тура. Сегодня утром стало известно, что ко второму туру допущены 23 участника младшей группы и 60 — из старшей, среди них развернется нешуточная борьба.

Согласно программе, в первом туре соискатели танцуют классический репертуар, во втором классику дополняет современная хореография, в третьем — участники старшей группы, выступающие в дуэтах, исполняют фрагменты хореографии Юрия Григоровича.

Выступления участников оценивает жюри, в состав которого вошли 15 известных деятелей мирового балетного искусства, в том числе из-за рубежа — Россия всегда открыта миру. Возглавляет жюри Юрий Григорович. Начиная со второго конкурса (в 1973 году) и по настоящее время он — бессменный председатель жюри.

Несколько лет назад, беседуя с «Культурой» об этом смотре, Григорович рассказывал: «Конкурс не стоит на месте, он — система открытая. Мы приветствуем все новое, но вглядываемся в него с высокого берега классического балета, который Игорь Стравинский так верно назвал торжеством порядка над произволом. Эти слова могли бы быть девизом московского смотра, положившего начало мировому конкурсному движению. Да здравствует его Величество русский балет!»

На пресс-конференции, предваряющей смотр, члены жюри поделились своими мыслями о событии. Ректор Московской государственной академии хореографии Марина Леонова сказала: «Подготовка, школа, музыкальность, актерское мастерство, артистизм — это те главные критерии, на которые я как член жюри всегда обращаю внимание». Член судейской бригады Вадим Писарев — худрук Донецкого национального академического театра оперы и балета имени А. Б. Соловьяненко, вспоминает, как сам был по ту сторону рампы, принимая участие в Конкурсе-1985, и признался, что хотел бы увидеть в юных исполнителях «образы, харизму, индивидуальность». Глава Академии русского балета имени А.Я. Вагановой Николай Цискаридзе считает, что конкурс — это прежде всего соревнование, которое всегда открывало имена тех, кто потом долго служил на главных подмостках мира: «Радует, что в обязательную программу включены произведения из балетов в хореографии Юрия Николаевича. Уверен, этот репертуар точно покажет уровень и возможности участников, которые дойдут до третьего тура». Президент Международного конкурса балета в Сеуле Жэ Кын Парк отметил: «Русский балет и Московский конкурс для нас как учебник, из которого мы узнаем много важного и нового».

В составе жюри и многие другие известные деятели искусства: худрук Санкт-Петербургского театра балета и Академии танца Борис Эйфман, прима-балерина Большого театра России Светлана Захарова, худрук Большого театра Беларуси Валентин Елизарьев, Юрий Фатеев — заведующий балетной труппой Мариинского театра, экс-прима-балерина Римской оперы, член экспертного совета высшего национального образования в области танца Маргерита Парилла (Италия), руководитель факультета хореографии Университета Тунцзи, экс-премьер Королевского балета Лондона Ши Нинь Лиу (Китай), профессор Пекинской академии танца Сяу Сухуа и другие.

Все события балетного состязания доступны для просмотра в прямом эфире на официальном сайте конкурса moscowballetcompetition.com, в его сообществе ВКонтакте и на платформе «Культура.РФ».

Конкурс — особая вселенная. Вот как ранее в беседе с «Культурой» Юрий Григорович говорил о важности таких мероприятий: «Те, кто относятся к конкурсному движению скептически, говорят, что конкурсы ничего не определяют. Есть, мол, танцовщики конкурсные (умеют собираться, любят бороться, стайеры), а есть — неконкурсные, которым для раскрытия индивидуальности нужна драматургия целого спектакля. Правильно. И все-таки конкурсы необходимы. Дело не в наградах. Конкурсы — отличный стимул для подготовки нового репертуара и профессионального роста. Они дают возможность проявить себя на публике и, как правило, раскрывают способности участников, их технические и эмоциональные ресурсы. Конкурс — это пространство, где балетный народ мира, поглощенный своими проблемами, собирается вместе. Общаемся, видим уровни школ, наблюдаем за тем, чем живут коллеги. Интересно следить за молодыми!»

Московский конкурс — не только азарт соревнования, но еще и клуб для профессионалов: обмен опытом, мастер-классы, дискуссии, творческие встречи, выставки. В ГАБТе и на пешеходном Арбате открыты фотовыставки «Золотой век Юрия Григоровича: жизнь как конкурс». Экспозиции представляют историю Международного конкурса артистов балета. Более 70 уникальных фотографий из фондов Бахрушинского музея, конкурса и личного архива фотохудожника Михаила Логвинова — афиши, портреты, запечатлевшие горячие эмоции, сцены репетиций и выступлений.

Несколько фактов из истории

Первые конкурсанты вышли на сцену Большого театра 11 июня 1969 года. Министр культуры Екатерина Фурцева объявила конкурс открытым. Задолго до этого дня был сформирован конкурсный Оргкомитет во главе с великим Игорем Моисеевым и международное жюри под председательством легендарной Галины Улановой. Ольга Лепешинская была председателем оргкомитета.

Основой московского смотра стал классический танец. Конкурс — прежде всего соревнование в области классики, хотя участники исполняют и современные номера. Так было и так остается.

Московский конкурс открыл миру сотни талантливых имен. Никто из лауреатов не затерялся в водовороте жизни. Они стали премьерами балетных трупп, а уже сегодня — руководителями театров. Московский конкурс неизменно давал путевку в творческую жизнь многим «звездам» мирового балета. Михаил Барышников — первый золотой лауреат, тогда никто не знал, что он станет невозвращенцем. Вячеслав Гордеев, Владимир Малахов, Герман Корнехо, Иван Васильев, Наталья Осипова — да сколько звезд открыл Московский конкурс!

За годы существования конкурса в нем состязались 1198 участников из 35 стран мира. Всего было присуждено 64 золотых медали. Гран-при — мечта каждого участника — вручалась всего четыре раза: Надежда Павлова (1973), Ирек Мухамедов (1981), Андрей Баталов (1997), Денис Матвиенко (2005).

Московский конкурс — соревнование честное. Занавес опускается, сразу же сдаются судейские бюллетени. Баллы подсчитывает компьютер, делит на количество членов жюри, оглашается средний балл конкурсанта. Никто не знает, кто лидирует и кто в аутсайдерах. И так до самого конца. Цифры не привязаны к фамилиям. Полученные в третьем туре баллы удваиваются, потому что третий — решающий, самый сложный тур, с оркестром. Это сделано, чтобы человек, выступивший удачно во втором туре и плохо в третьем, не получил приз за предыдущие заслуги.

Конкурс отдавал дань уважения выдающимся деятелям русского и мирового балетного искусства: VII конкурс (1993 года) был посвящен хореографии Мариуса Петипа; IX конкурс (2001 года) проведен в честь Галины Улановой; XI конкурс (2009 года) прошел под знаком творчества выдающейся русской балерины Марины Семеновой. Нынешний, повторим, — во славу Юрия Григоровича.

Фотографии предоставлены пресс-службой Московского Международного конкурса артистов балета.