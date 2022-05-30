Директор МХТ им. Чехова Айрат Тухватуллин: «Театр будет жить всегда: ни интернет, ни телевидение, ни санкции его не убьют»

Елена СЕРДЕЧНОВА

25 мая пост директора МХТ им. Чехова занял Айрат Тухватуллин. До лета он будет совмещать эту должность с руководством Волковским театром. В первом интервью новый директор рассказал «Культуре» о своих планах и о малозначимости иностранных фестивалей.

— Поздравляю вас с назначением! Как вам в новой должности?

— Спасибо! Щенячьего восторга нет никакого, естественно. Я не воспринимаю эту должность как «теплое кресло» или статус. Просто в моей жизни появился еще больший объем работы, которую надо делать.

— С чего вы планируете начать?

— Работа уже началась. МХТ имени Чехова — главный драматический театр страны, вопросов, которые предстоит решать, много. Художественный руководитель поставил определенные задачи, определил стратегическое и творческое развитие театра. Надо все это выполнять, параллельно занимаясь текучкой.

— Какие задачи поставлены?

— В первую очередь, надо подготовить и провести юбилей театра. Художественному театру в 2023 году исполняется 125 лет. Надо будет решить массу творческих и хозяйственных вопросов, включая оснащение, возможные ремонтные работы, переоснащение и так далее.

— А еще есть какие-то конкретные цели, кроме празднования?

— Сначала надо познакомиться с театром, вникнуть, так сказать, во внутренние процессы. Сегодня определили планы по выпуску новых постановок в следующем сезоне. Скажу так — премьер будет много! И дел тоже.

— Можете вспомнить спектакли в МХТ, которые вам запомнились, вас тронули?

— Очень люблю спектакль «Последняя жертва». Когда посмотрел его первый раз, был в восторге. Там играл Олег Павлович Табаков с Мариной Зудиной. Спектакль, который навсегда останется в моем сердце — «Васса», где играла Марина Голуб. На «Белую гвардию» ходил несколько раз. Для меня эти постановки являются эталоном, к которому надо стремиться. Художественный театр всегда задавал и продолжает задавать высокий стандарт.

— Волковский театр вам что-то дал?

— Конечно! Во-первых, Волковский — единственный театр федерального значения, который находится за пределами столиц. Это первый русский театр. Это колыбель русского репертуарного театра, можно так сказать. Безусловно, он сам по себе, уже своим существованием, является стандартом. Волковский дал мне понимание того, что театр никогда не умрет. Театр будет жить всегда. Никакие интернет и телевидение его не убьют. Театр драмы имени Федора Волкова показывает именно это своими полными залами. В первых числах мая все билеты уже были проданы на месяц вперед. А какой прекрасный, потрясающий актерский состав там работает!

— Какой у вас любимый спектакль в Волковском был или есть?

— Они все хорошие. Я не могу сказать, какой хуже, какой лучше. Любимый? Да мне они все родные, все прекрасные. Тяжело же говорить, какой ребенок лучше — старший или младший или средний. Каждый спектакль смотрел по многу раз.

— Вы говорите, что театр ничто не может уничтожить. А то, что российские постановки сейчас выдавлены из международных конкурсов, может повлиять на качество русского театра?

— Да и Бог с ними! Есть ли хоть какой-нибудь нормальный театральный фестиваль за рубежом? Его нет, от слова совсем. Допустим, Авиньонский фестиваль — это классное место для того, чтобы провести время. Такой праздник. И это замечательно, но для искусства он ничего не дает. Вполне вероятно, где-то и есть за рубежом какой-то прекрасный театральный фестиваль, о котором я не знаю. Хотя в свое время я объездил много зарубежных театральных фестивалей в поисках чего-то интересного. И ничего не нашел, что могло бы поразить воображение. За редкими исключениями. За душу-то они не берут, так, как наш русский психологический театр. Мы можем с вами много об этом говорить. Санкции, которые устроили наши якобы друзья, безусловно коснулись и театрального сотрудничества. Наверное, это сделано в надежде, что русский театр закиснет, подохнет. Такая у них задача? Да нет, не будет этого никогда! Честно! Наоборот, сейчас, может, наши режиссеры подумают, что не надо на европейские стандарты ориентироваться. И начнут заниматься тем, чем необходимо — трогать душу человека, воспитывать его в хороших, добрых, нормальных, традиционных ценностях. Не знаю, может, я не прав. Сейчас меня могут захейтить, не знаю.

— Сейчас страшно произносить такие слова. Как пойдут могучей кучкой...

— Да пусть идут! Я с каждым готов поговорить. Театр все равно — это исконное. Истинная идея театра — воспитание человека, его образование, прививание ему разумного, доброго, вечного, чтобы потом уже он, по словам Некрасова, это сеял. Избитые слова, но это так и есть. Ну хорошо, посмотрели мы, простите, голые попы, ну, интересно, наверное. А что, какие глубокие мысли есть в этом? А есть спектакли, когда ты выходишь из зала и, может быть, жизнь свою пересматриваешь, переиначиваешь, понимаешь что-то. Вот это интереснее. И ни одна страна, я думаю, не может похвалиться таким количеством трупп и театров, которые действительно этому способствуют.

— Вы рассказывали, что в прошлом году ездили за свой счет в Донецк. У МХТ будут гастроли туда?

— Прекрасный вопрос. Такого рода решение, безусловно, принимает только художественный руководитель театра. Мы с ним на эту тему не разговаривали еще. Я могу от вашего лица задать этот вопрос Константину Юрьевичу Хабенскому и посмотрим, что он скажет. Сейчас в Донбасс, наверное, ехать небезопасно. Не знаю, посмотрим. Я не могу решать. Это как раз то самое стратегическое, творческое планирование театра. Определение места, куда поедет театр на гастроли, с какими наименованиями. Моя будет задача — просто выполнить решение художественного руководителя.

— Последний «оригинальный» вопрос. Каким будет театр через 5-10 лет, по вашему мнению?

— Как всегда, главный драматический театр страны, куда будут стремиться, хотеть покупать билеты, посетить его. Будет красивым, замечательным, ярким, творчески наполненным. В общем, как и сейчас.

Фотографии: www.mxat.ru; АГН Москва.