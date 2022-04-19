«Душа моя Павел» в РАМТе: роман взросления и прощание с иллюзиями

Елена ФЕДОРЕНКО

Российский академический молодежный театр представил премьеру спектакля «Душа моя Павел». Это первое сценическое прочтение одноименного романа Алексея Варламова. Поставил спектакль художественный руководитель РАМТа Алексей Бородин.

РАМТ — единый организм, молодой и увлеченный, на его спектаклях понимаешь, как безграничны просторы сценического искусства. В Молодежном театре, одном из самых успешных и стабильных сегодня, царит атмосфера полного доверия — друг к другу и к зрителям, здесь ценят слово, внимательны к современной литературе, а в роман Алексея Варламова просто влюблены. Прозаическое произведение своего учителя адаптировала для сцены Полина Бабушкина — пьеса получилась искренней, динамичной, да и сам первоисточник театрален: с действием, точными диалогами, яркими беседами персонажей и живыми описаниями. И тема оказалась той, пронзительной, которая близка РАМТу: столкновение неоперившейся молодости с законами жизни, встреча романтических представлений с реальностью. Об этом многие спектакли Алексея Бородина, в их числе и «Горе от ума» 2021 года рождения, и новорожденный «Павел».

Сюжет — простой и ясный. Семнадцатилетний Павел Непомилуев, наивный и малообразованный книгочей, поступает на элитный филфак МГУ. Он приехал в столицу из замкнутого пространства городка — почтового ящика, каких немало было в советском прошлом, — там проводились секретные испытания, ставились тайные опыты, перерабатывались радиоактивные материалы. Люди умирали рано, но на это в силу юного оптимизма Павел внимания не обращает. Он не подвергает сомнению надежную коммунистическую идиллию и ждет встречи со столицей, где, как и в его городке, наверняка течет настоящая, благополучная, здоровая советская жизнь.

Ключевым для романа и спектакля оказывается время действия. Идет 1980-й високосный год. Советская держава разменяла свое последнее десятилетие. Завершились XXII летние Олимпийские игры в Москве, набирает обороты Афганская война, продолжается активное освоение космоса. Историки считают именно 1980-й началом безвременья, называют предвестником грядущей перестройки.

Идеалист Павел — большой ребенок, который вырос, но еще не повзрослел, терпит фиаско — в университет не поступил, недобрал пяти баллов. Но происходит чудо. Правда, на помощь ему, Иванушке-дурачку XX столетия, спешит не Сивка-бурка, а Муза. Так зовут декана со смешной фамилией Мягонькая. Рабочий халат делает ее похожей на хранительницу факультетских архивов, а чудак Павел и вовсе принимает ее за уборщицу. В нелепом, глупом, искреннем, мечтательном абитуриенте Муза почувствовала упертость, цельность, потенциал. По ее совету и под ее диктовку Павел пишет апелляции — и поступает. В роли Музы прекрасная актриса Лариса Гребенщикова показывает высший пилотаж мастерства. Муза дарит своему протеже блокнот, чтобы записывал непонятные фразы. С ним Павел не расстается — вокруг сплошь загадочные слова и неясные выражения.

Послушать лекции о филологических премудростях и тайнах языкознания Павлу не удается — новобранцев-студентов отправляют «на картошку». На ближайшее время — нехитрый быт, совхозная безалаберность, дискуссии, споры, схватки. При встрече с однокашниками Павел испытывает настоящее потрясение — они думают вольно, не имеют никаких идеалов и знают столько умных слов, которые он не успевает фиксировать в своем блокнотике. Павла играет молодой артист Даниил Шперлинг. Актер волей режиссера проводит своего героя сквозь круги если не ада, то сильных эмоциональных смятений. Даниил убедителен и в сценах, где наивность героя граничит с идиотизмом. В нем кипит энергия справедливой, но подчас слепой власти — когда Павла назначают бригадиром студенческого отряда, он устанавливает жесткий режим: запрет на алкоголь, ранний подъем, все — в поле, работа в поте лица, нацеленность на результат. Как точно передает актер ту гамму чувств, что обрушивается на идеалиста Павла после прочтения запрещенного «Архипелага ГУЛАГ», замаскированного под «Остров сокровищ». В его руках — неизменный блокнот и тубус с картой СССР, на которой его город не обозначен. Матери давно нет в живых, он разговаривает с отцом. К концу картошечной эпопеи уходит и отец, но связь с ним не прекращается.

Противостоит герою какая-то единая сила сплоченных бунтующих смутьянов и циничных антисоветчиков. Они отпускают в адрес Павла обидные шутки, унижают и бойкотируют его, видят в нем стукача, но все это не способно его сломить. Бодуэну (Виктор Панченко), Даниле (Александр Девятьяров), Сыроеду (Дмитрий Бурукин), Бокренку (Иван Юров) очевидно, что затея с коммунизмом рассыпается, а Павел разобраться не может: «Что плохого сделала для вас моя Родина?»

Человечнее относятся к Павлу девушки, хотя тоже не верят в светлое будущее, считают, что «из страны надо валить», чувствуют, что их заперли. Дерзкую Алену (Яна Палецкая) с гривой шикарных волос и мечтой увидеть мир Павел уверяет, что он однолюб. Но первая влюбленность тоже оказалась иллюзией. Хороша темпераментная фантазерка Маруся Дарьи Рощиной. Загадочная фольклористка Люда (Александра Аронс) дарит Павлу первую близость — их русский танец после грехопадения чист и прекрасен. Спектакль запоминается яркими актерскими работами: комиссар полевого отряда Семибратский — Александр Доронин — фигура интересная и нестандартная. Преподаватель истории КПСС Сущ — многокрасочный образ у Владимира Василенко. Он заступается за Павла, противостоит напору нового декана Раи, сыгранной Яниной Соколовской в плакатной манере, остро и жизненно.

Перечислить актерские удачи этого многолюдного спектакля в одной статье невозможно. Его особая ценность — в студийном братстве, студенческой вере, юношеской влюбленности. Актеры сами с помощью нехитрых подручных приспособлений отбивают звонкие ритмы, имитируют звуковые сигналы, передают природные шумы. Дмитрий Бурукин не только исполняет роль Сыроеда, но и выступает в роли хореографа — сочиненная пластика добавляет постановке нежности и экспрессии. Александр Девятьяров, запомнившийся в роли отца в спектакле «Сын», — автор музыки и аранжировок. В новом спектакле «Душа моя Павел» его Данила проникновенно поет Высоцкого, который, кстати, умер в том самом 1980-м: «Лили на землю — воду — / Нету колосьев — чудо! / Мне вчера дали свободу. / Что я с ней делать буду?» Не покидает подмостки маленький оркестрик. Звучит музыка, популярная четыре десятилетия назад и не утратившая своего обаяния сегодня: «Птица счастья завтрашнего дня» и «Скворец», «Отель Калифорния» и русская свадебная песня «Вьюн над водой». Броуновское движение продумано до мелочей Андреем Рыклиным: персонажи жонглируют ведрами и стульями, завораживает драка, представленная в рапиде.

Художник спектакля мудрый Станислав Бенедиктов выбрал аскезу и воплотил идею минимализма в оформлении. Прекрасная в своей старинной выразительности открытая стена сцены является фоном для прекрасных в своей бесхитростности деталей: плакатов советских времен — «Народ и партия едины», «Коммунизм — это молодость мира», деревенской баньки и голубого мотоцикла, студенческие лавки и столы-парты ловко превращаются в деревенские интерьеры.

При всей достоверности одежды сцены и костюмов актеров, спектакль не дает оценки времени сорокалетней давности. Цель — иная: срифмовать времена. В варламовском герое немало от Чацкого, оба расстаются со своими иллюзиями, освобождаются от них. Похожи советские студенты и на нынешнее поколение 17–18-летних, которые на новом витке сталкиваются с теми же проблемами, которые «улавливает» РАМТ, пронзительно рассказывая о настоящем. История жива, когда интересна потомкам. Вспоминается фраза Чехова о том, что надо изображать жизнь не такою, как она есть, и не такою, как должна быть, а такою, как она представляется в мечтах.

Мечты юности и их несовершенство — одна из тем спектакля. Он пронизан романтической ностальгией, ее остро чувствуют те, кому выпало переживать студенческую юность в 80-е. Отшельничество на осенней «картошке» с ее уроками жизни, неизменными первыми влюбленностями и разочарованиями, первой бесконтрольной свободой от родителей, первыми похмельями, дружбой взахлеб, любопытством ко всему запретному.

В финале — многоточие. Но ясно, что Павел при всех поворотах судьбы не утонет в идеологических фальсификациях. Он перестанет быть белой вороной и вскоре сможет поддержать спор об авторстве эпоса «Слово о полку Игореве». Вряд ли он выберет путь компромиссов, он останется честным и не изменит своей жизненной правде, но она для него стала иной — Павел прощается со своими иллюзиями.

Само название романа и спектакля отсылает к Пушкину, который посвятил шутливое шестистишие сыну своего друга Петра Вяземского: «Душа моя Павел, / Держись моих правил: / Люби то-то, то-то, / Не делай того-то. / Кажись, это ясно. / Прощай, мой прекрасный».

Следующие показы премьеры 24 и 29 апреля.

Фотографии: Кирилл Зыков / АГН Москва.