Режиссер Наталья Индейкина: «В музыкальном театре зритель голосует ногами: либо успех, либо провал»

Юлия ЩЕТКОВА, Новосибирск

В Новосибирском музыкальном театре поставили «Великого Гэтсби» — историю краха великой американской мечты — в реалиях сегодняшнего дня.

В последние дни марта на сцене Новосибирского музыкального театра прошли премьерные показы мюзикла Владимира Баскина «Великий Гэтсби». Постановку спектакля по мотивам одноименного романа Фрэнсиса Скотта Фицджеральда осуществила режиссер из Санкт-Петербурга, лауреат премии «Золотой софит», актриса театра и кино Наталья Индейкина, стоявшая у истоков создания этого мюзикла как либреттист и постановщик мировой премьеры.

Новосибирский музыкальный театр, сочетающий в своем репертуаре традиционные названия с эксклюзивными авторскими проектами, тщательно следит за отечественными новинками в мире мюзикла и особое предпочтение отдает сценическим версиям шедевров мировой литературы. Есть в его афише и русская классика, и мастера французского приключенческого романа, и столпы английской драматургии. Но великий американский роман появился впервые. Мюзикл «Великий Гэтсби», созданный в 2018 году в Санкт-Петербурге и дважды реинтерпретированный затем в театрах Калининграда и Красноярска, привлек внимание зрелищностью и не теряющей актуальность темой: обольщение богатством сулит и счастье, и свободу, и исполнение мечты, но неизменно оборачивается трагедией. Для новосибирской версии действие перенесли из ревущих двадцатых в условную современность (художник Елена Вершинина), и отраженная в оригинале эпоха просперити с ее прекрасными и обреченными героями-прожигателями жизни оказалась вполне созвучна сегодняшнему дню. О том, отчего происходит утрата иллюзий и как преобразовать большую прозу в формат музыкального жанра, накануне премьеры мюзикла «Великий Гэтсби» рассказала «Культуре» режиссер спектакля Наталья Индейкина.

— Кому принадлежала идея уложить роман Фицджеральда в формат мюзикла?

— Эта идея принадлежала директору петербургского театра «Мюзик-холл» Юлии Николаевне Стрижак. Решался вопрос о постановке, и вдруг она предложила поставить «Великого Гэтсби». Меня это предложение потрясло. Какой материал! Великий американский роман, высочайшая интеллектуальная литература. Я только сожалела об одном: почему эта идея пришла в голову не мне? До этого времени в формате мюзикла «Великого Гэтсби» не было нигде. Был балет, было несколько экранизаций, но право первенства принадлежало нам. Я начала писать либретто, замечательный автор Константин Рубинский придумывал тексты музыкальных номеров, а композитор Владимир Баскин, с которым мы много и продуктивно работаем, сочинял музыку. Это сейчас «Великий Гэтсби» существует как единое произведение, а создавался он буквально на ходу, на живую нитку. Мы работали в параллель, постоянно созванивались, обсуждали.

— Как долго вы работали над мюзиклом?

— В конце февраля 2018 года мы приступили к работе. В августе артисты начали учить материал, а уже в середине октября состоялась мировая премьера. На подготовку ушло полгода. При этом я как режиссер и либреттист не ставила перед собой задачу уместить в мюзикл весь роман. Работая над крупной формой, я должна была выстроить такой событийный ряд, который бы рассказал историю того, про что сегодня ставит спектакль режиссер. Что-то пришлось поджать, что-то убрать, а определенные линии и события вычленить из романа и расставить в нужном порядке.

— Как воспринял переформатирование знаменитого текста петербургский зритель?

— Когда в прошлом году в Санкт-Петербурге делали анализ посещаемости спектаклей, оказалось, что на первом месте стоит «Лебединое озеро» в Мариинском театре, а на втором ‒ «Великий Гэтсби». Это беспрецедентный успех. Но я ни в коем случае не приписываю заслугу себе. Все нам дается от Бога. Значит, мы просто попали. Такое бывает. Может быть, в первый и последний раз.

— Почему вы решили вновь вернуться к «Великому Гэтсби», но уже на сцене Новосибирского музыкального театра?

— Новосибирский музыкальный театр поставил передо мной задачу не перенести старый спектакль, а сделать новый. И это принципиальный вопрос. Я не ставлю один и тот же спектакль дважды. Перенос в драматическом и музыкальном театре, на мой взгляд, ‒ это консервация, которая не имеет никакого отношения к искусству. А смысл театра — в поиске. Это работа с самим собой как с автором спектакля: тяжелая, но интересная. Ты все время находишься в размышлении, споришь с самим собой, восполняешь пробелы, уходишь от штампов.

— Каким образом удалось «уйти» от первого спектакля?

— Мы изменили визуально время. Если сохранять стилистику 1920-х годов, стилистику ар-деко, то, хотим мы этого или нет, но все равно получится цитата первого спектакля. А задача стояла другая: посмотреть на материал по-новому. Поэтому мы перенесли материал в современность. Мы не привязываемся к конкретному времени. На сцене нет компьютеров или мобильных телефонов. Мы подходим более условно. Не имеет значения 2005-й или 2022-й перед нами год. Нам важны люди, которые живут сейчас и их история столкновения с большими шальными деньгами, которые заполняют и заменяют все.

— Чем лично вас привлекает эта история?

— В романе Фицжеральда есть очень внятная идея американской мечты: все, что тебе нужно, ‒ это стать богатым, тогда у тебя все будет all right. Идею эту знают все. Она принадлежит Франклину. И Гэтсби эту волшебную формулу для себя просчитал ‒ стал баснословно богатым за три года. Но что-то он не досчитал. К сожалению, большие деньги не сулят большого счастья. Хотя мадам Гуччи всегда говорила, мол, лучше я буду плакать «Роллс-Ройсе», чем смеяться на велосипеде ‒ это другая форма восприятия мира. Может быть, она даже права. Недаром же американцы говорят: если ты такой умный, где твои деньги? По крайне мере, Гэтсби думал именно так, но, видимо, он все-таки по-другому устроен. Поэтому его абсолютно рациональная личность вступила в противоречие с абсолютно иррациональным чувством. Вот такая достоевщина, в результате которой происходит колоссальное крушение иллюзий.

— То есть великий американский роман в этом смысле оказывается вполне русским?

— «Великий Гэтсби», на мой взгляд, ‒ очень русский роман. Прежде всего, в плане полярности. На одном полюсе стоит чистота, романтичность, почти детская наивность героя, а на другом то, что этот человек неправедным путем нажил свой капитал и поплатился за это. Вот такое преступление и наказание. Можно достичь успеха любым способом, но любой способ ‒ и есть то прокрустово ложе, в которое попадает наш герой. Это дамоклов меч, который рано или поздно обрушится на тебя. Вопросы духовности, моральных ценностей, чистоплотности души и поведения никто не отменял. И если ты грязными руками творишь свою жизнь, однажды все рухнет.

— Какие впечатления оставило сотрудничество с Новосибирским музыкальным театром?

— Для меня большая честь и личная удача работать здесь. Люди слышат режиссера и делают все, что он говорит. О чем еще можно мечтать? Высококвалифицированная труппа, прекрасные артисты, все службы на уровне. Актеры оказались готовы к освоению материала на сто процентов. У меня была полная свобода выбора исполнителей. И, кажется, мне удалось угадать. Такое впечатление, что пальтишко сшито, что называется, по ним. Осталось только припудриться и исполнить свои роли. Но мы предполагаем, а результат работы показывает премьера. Это не драматический театр, где отзывы критиков решают успех. В музыкальном театре зритель голосует ногами: либо успех, либо провал.

Фотография: Photoxpress. Фото на анонсе предоставлено Новосибирским музыкальным театром;автор Дарья Жбанова.