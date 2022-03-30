Татьяна ФИЛИППОВА

В рамках разработанной Минкультуры программы «Большие гастроли» 2 и 3 апреля в Казани пройдут гастроли Александринского театра.

«Большое счастье, что мы возвращаемся к той жизни, которая у нас была до пандемии, — заметил на пресс-конференции, посвященной предстоящим гастролям, директор Национального драматического театра России (Александринского театра) Сергей Емельянов. — Вообще нужно сказать, что Дни Александринского театра, которые мы в этом году проведем при поддержке Росконцерта, это совершенно новый для нас формат работы. Мы презентуем не только гастрольный проект с конкретными спектаклями, но и параллельную деловую и образовательную программу».

Перед Казанью Александринский театр побывает в Москве — гастроли в столице пройдут с 24 марта по 1 апреля. На Основной сцене МХТ имени Чехова будут представлены спектакли «Рождение Сталина» Валерия Фокина, «Маузер» Теодороса Терзопулоса и «Дети солнца» Николая Рощина. Спектакли будет сопровождать большая образовательная программа в ГИТИСе, в Музее Гоголя, во Всероссийской библиотеке искусств и на других площадках.

В день завершения московской программы откроется программа в Казани, — на Большой и Малой сценах Театра Камала, с которым Александринский театр связывает «цепь большой дружбы», как сказала на пресс-конференции министр культуры Татарстана Ирада Аюпова.

Дни Александринского театра в Казани наполнены событиями довольно плотно: программу откроет 1 апреля творческий вечер народного артиста России Николая Сергеевича Мартона, который на следующий день представит свой спектакль «Вертинский. Русский Пьеро» на Малой сцене Театра Камала. 3 апреля состоится актерский тренинг по методу Теодороса Терзопулоса, режиссера спектакля, который в тот же вечер пройдет на Большой сцене. Это будет «Маузер» по пьесе немецкого драматурга Хайнера Мюллера.

По словам Сергея Емельянова, сотрудничество между театрами в этом году не ограничится гастролями. «Как известно, — напомнил он, — Александринский театр выступил инициатором создания Ассоциации национальных театров России, куда, естественно, вошел и Татарский государственный академический театр имени Камала. Мы в этом году приняли решение расширить наше сотрудничество с Татарстаном и в рамках фестиваля «Навруз» в июне проведем образовательный интенсив и отдельно, в сотрудничестве с Министерством культуры, одну из сессий Национальной театральной школы».

Министр культуры Татарстана Ирада Аюпова отметила, что гастроли будут очень важны не только для зрителей, которые смогут увидеть две недавние премьеры Александринки, но и для казанских артистов, потому что коммуникация с артистами других национальных театров — одно из условий профессионального роста.

«Такие контакты системными прежде не были», — подчеркнула она, — я думаю, что у нас впереди большое будущее, потому что, кроме Казани, у нас есть площадки и в других городах, хотелось бы организовать гастроли и там».

Генеральный директор ФГБУК «Росконцерт» Андрей Малышев подтвердил, что такой масштабной гастрольной программы, как сейчас, не было с советских времен.

«Надеюсь, что ваши гастроли в Башкирии, запланированные на ноябрь, состоятся, — сказал он главному режиссеру Театра имени Камала Фариду Бикчантаеву. — Мы всячески вас поддерживаем и надеемся, что к ноябрю у нас останутся деньги, несмотря на колоссальное увеличение расходов на логистику. Надеюсь, что все у нас сложится и в ноябре мы съездим на гастроли».

Гендиректор Росконцерта напомнил участникам пресс-конференции, что Всероссийский гастрольно-концертный план, который сейчас осуществляется, стартовал в прошлом году, в него вошли две программы: «Большие гастроли» (гастроли театров) и «Мы — Россия» (гастроли государственных национальных коллективов).

В этом году запланированы гастроли 260 театров страны — это почти половина всех государственных театров Российской Федерации. На гастроли отправятся 36 государственных национальных коллективов. Многие из них впервые за тридцать лет стали получать системную поддержку на такие поездки.

«Гастроли пройдут в 210 городах нашей страны во всех 85 регионах», — сказал Андрей Малышев и поздравил всех присутствующих с началом восстановления гастрольной системы в стране.

«Я могу констатировать, что на сегодняшний день гастрольная программа уже имеет четкие очертания, мы понимаем, как она должна работать, и стараемся делать так, чтобы федеральные театры и региональные были в одинаковых условиях. Единые правила уже действуют — любому гастролирующему коллективу покрываются транспортные расходы. В масштабах нашей великой Родины это подчас самое дорогое».

Фотографии: www.alexandrinsky.ru.