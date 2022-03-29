«Камень глупости»: мировая премьера в Минске

Елена ФЕДОРЕНКО, Минск

«Камень глупости» — совместная инициатива Республиканского театра белорусской драматургии (РТБД), Международной конфедерации театральных союзов и Регионального общественного фонда поддержки Международного театрального фестиваля имени А.П. Чехова. Проект направлен на выявление и поддержку молодых российских талантов и их продвижение за рубежом, а также на развитие международного культурного сотрудничества между Российской Федерацией и Республикой Беларусь. Спектакль получился честным и пронзительным. На показах зал был переполнен, аплодисменты зрителей долго не отпускали актеров со сцены.

Драматурга Константина Стешика, одного из ярких современных белорусских драматургов, знают в России. Он неоднократный финалист и лауреат престижных профильных конкурсов и фестивалей, среди которых «Любимовка» и «Ремарка». Пьеса «Камень глупости» написана в августе 2019 года, в самом названии пытливый читатель поймает подсказку и вспомнит картину «Извлечение камня глупости» Иеронима Босха, художника религиозного, с твердыми моральными принципами. На классической картине — одна из трактовок сюжета популярной средневековой легенды: из головы доверчивого пациента мошенник, прикинувшийся эскулапом, достает камень, который якобы мешал ему жить.

В центре современной пьесы, сочиненной пять столетий спустя, — сорокалетний Роман. Недавно он перенес операцию на голову, в роли невольных обманщиков выступают его близкие люди, да и он сам. Вот и решает Роман уйти из семьи и поселиться отшельником в старом отцовском доме. Но сначала возвращает долги друзьям, навещает родителей и только потом отправляется в захолустье, но выдерживает жизнь затворника всего несколько дней.

Поставил спектакль Дмитрий Зимин — молодой талантливый режиссер из Екатеринбурга, которого называют главной театральной надеждой Урала. В его «послужном списке» уже более 30 спектаклей, что невероятно много для 35-летнего профессионала. Дмитрий — лауреат многих известных конкурсов. В числе прочего, он обладатель «Золотого диплома» Международного фестиваля UNIFEST, победитель Всероссийского конкурса «Молодое дарование России» и конкурса-гранта «Проекты молодых режиссеров» Минкультуры РФ. Москвичи запомнили его спектакль «Отцы и дети» по Тургеневу, который Свердловский театр драмы привозил на фестиваль «Уроки режиссуры».

Сценическое повествование «Камня глупости» соткано в полном согласии с драматургом из десяти сцен, но не рассыпается на отдельные эпизоды. Режиссер создал ансамбль из живых и узнаваемых, забавных и грустных характеров. От сцены к сцене, от встречи к встрече – меняется Роман (его ясно и точно играет Максим Брагинец), и наблюдать за его диалогом с самим собой удивительно интересно. Неспешность действия подчеркивает напряжение внутренней мысли, «прочерчивает» непростой путь познания смысла жизни, любви, привязанности. Ответ на неразрешимый вопрос: «зачем я пришел в этот мир» задает себе Роман и не получает ответа. Зато его друзья давно определились. Их разговоры — пустые и досужие — не от ума или жизненного опыта, они навеяны подсказками, полученными от приятелей или подхваченные на сквозняках интернетовских просторов.

Саша (Максим Пониматченко) — счастливый обладатель роскошного велосипеда и спортивного прикида — отлично себя чувствует. Знаете, почему? «Я, Рома, таблеток никогда не пью и … питаюсь правильно, как предки питались». Семейная пара Олег и Оксана (Максим Коростелёв и Вероника Буслаева) примостилась на полу у низкого столика с чайными принадлежностями — им дороги восточные церемониалы, неспешное чаепитие — один из них. Они не сомневаются, что молоко — это гной и вымывает из костей кальций, а сахар — настоящий наркотик, они советуют Роману перейти на сыроедение, а лучше — на моноедение. Оксана замечает в голове Романа сгусток темной энергии и готова его «размять». Диалоги написаны остроумно и живо, а режиссер и актеры бережны к фразам, словно работают с пушкинским словом. Не прерывая разговора, супруги принимают позы — рассслабления, внимания, сосредоточенности, — словом, гармонизируют тело и дух.

Волнительны разговоры Романа с родителями (Галина Чернобаева и Виктор Богушевич), они давно расстались и непонятно почему обрекли себя на одиночество: катятся по жизненному пути, прикрываясь общими фразами. Оба фатально несчастны. В проеме закрывающейся двери в грустной комнате отца появится тень бывшей жены, матери Романа. Реальный мир, хрупкий и печальный. Знакомые ситуации. Сложная природа чувств. Родная реальная сегодняшняя действительность. Она в поле зрения этого ансамблевого спектакля.

Только Марина (трогательная Анна Семеняко), больничная подруга Романа, ставшая ему родной и близкой, не одурманивает себя иллюзиями, но она давно умерла в операционной. «Не бойся, я с тобой», — повторяет она Роману и действительно приходит к нему в снах и миражах. «Знаешь, Марина, мать и отец по отдельности какие-то совсем маленькие стали, крохотные такие», — говорит Роман. Он боится в глазах своей дочери сжаться «в такую же бессмысленную и никчемную точку», ему очень хочется, чтобы дочь смогла, глядя на него с женой, сказать когда-нибудь: «Могучие мои старики», пусть мы даже будем совсем и не могучие, а просто старые и больные». И Роман возвращается к жизни совсем иным. В зале физически ощущаешь, как мучителен путь к решению поменять свою жизнь, как постепенно вызревает это решение.

Графические композиции сцен, апеллирующие к фантазии зрителей, поражают лаконичностью. Яркий свет по окончании эпизодов причудливо и разнообразно поглощается маревом черноты. Замечательная художница Алена Игруша (Беларусь) создала образ двоемирия. В комнате отца — всего две табуретки, но их увеличенные тени проецируются на задник и звучат метафорой боли — в другом, внутреннем пространстве. Или огромная тень велосипеда Саши — он возникает гигантским, почти зловещим отражением. Лаконичный стиль убранства сцены, игра теней, лапидарный способ существования артистов — эффект удивителен. Музыка композитора Александра Ситникова (Россия) увлекает в бездны подсознания незаметно, мелодический подтекст — тонок и беспощаден.

Впереди у замечательного спектакля — презентация на Международном театральном фестивале имени А.П. Чехова в Москве, потом он отправится в Екатеринбург. А в Минске «Камень глупости» показан по случаю Всемирного дня театра, объединяющего служителей сцены из двух родственных стран ради искусства.

После премьеры «Культура» поговорила с режиссером Дмитрием Зиминым.

— Как произошло ваше знакомство с «Камнем глупости» Константина Стешика?

— Я люблю пьесы Кости и каждую новую обязательно читаю. Так случилось и с этой — встретился с ней сразу, как она появилась. Запомнил, думал о ней, хранил в памяти. Потом настал час, когда пьеса сошлась с моим ощущением сегодняшней жизни. Понял, что самое время взять ее в работу.

— Значит, это не заказ коллегиального содружества, а выбор по любви?

— Конечно, по любви. Мне нравится живой язык Кости, интересны его персонажи — странные, путаные, современные и какие-то очень человечные.

— Не возникали ли сложности в работе с литературной первоосновой — в «Камне глупости» нет подзаголовка, определяющего жанр, отсутствует список действующих лиц, а реплики сопровождаются пояснениями: «сказала мать», «ответил Роман».

— Без всяких сомнений, это пьеса. Она, конечно, текстоцентрическая: здесь сами диалоги важнее, чем физическое действие или описание. Но, может, это мое личное, субъективное ощущение.

— Переделывали текст?

— Текст не переделывали, если не считать таких изменений как, например, цвет волос Марины, но это, скорее, технический момент. Ни одной реплики не изменили. Более того, мне важно было сохранить даже паузы — их много, им автор уделил особое внимание. В пьесе для меня важны не только паузы, но тихость и какая-то апатия, безвольность.

— Вы говорите о тихости, это состояние умиротворенности и покоя, а ваши коллеги чаще ставят спектакли о безысходности, тупике.

— Безысходности нет. В конце появляется надежда, ощущение чего-то светлого. И тихость важна для того, чтобы человек прислушался к тем, кто рядом.

— Это и есть тот месседж, что вы хотели отправить зрителям?

— Главный герой говорит, что ни у кого нет права указывать другим, что и как им делать, как жить. Месседж, наверное, в том, что не надо никого учить, надо принять себя и человека, который рядом.

— Как работалось с незнакомой труппой — еще и на другом языке?

— Для меня это первый и очень интересный опыт работы с незнакомым языком. Изначально «Камень глупости» был написан на русском, потом Маша Пушкина перевела пьесу на белорусский язык, очень красивый по звучанию. Как работалось? Мне всегда страшно выстраивать отношения с незнакомыми людьми. Все опасения быстро улетучились, с самых первых репетиций, в труппе — интересные ребята, очень теплые, внимательные, творческие. Мы много разговаривали, иногда просто болтали. Этот душевный личный опыт останется со мной.

Республиканский театр белорусской драматургии — интересный коллектив, с сильной актерской труппой. В афише немало белорусских авторов, спектакли играют на белорусском языке, что кажется мне особо важным — любить, знать свою культуру и делиться ею. В репертуаре крутые современные спектакли и те, что созданы по законам психологического театра, причем все они разножанровые и разнообразные. Красивые, графичные, стильные постановки.

— Любимого режиссера, спектакль, театр — можете назвать?

— Театров и спектаклей много. А режиссер — Эймунтас Някрошюс. Я участвовал в его лаборатории. Мысли, ощущения, импульсы Някрошюса и личное общение с ним глубоко запали мне в душу.

Фотографии: Татьяна Матусевич и Вячеслав Рахубо.