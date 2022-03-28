В «Больших гастролях» впервые принимают участие творческие коллективы ДНР и ЛНР

Елена СЕРДЕЧНОВА

Какие коллективы в рамках проекта выступят в России, «Культура» расспросила министров культуры Донецкой и Луганской народных республик.

Еще 5 марта на встрече с министром культуры РФ Ольгой Любимовой генеральный директор Федеральной дирекции музыкальных и фестивальных программ «Росконцерта» Андрей Малышев рассказал, что ряд коллективов и учреждений культуры Донецка и Луганска примет участие в федеральной программе «Большие гастроли». Конечно, это стало возможным при поддержке Минкультуры России.

15 марта «Большие гастроли» начались для четырех творческих коллективов ДНР — Донецкого республиканского академического молодежного театра, Донецкого академического областного театра кукол, Донецкого государственного академического театра оперы и балета имени А.Б. Соловьяненко и Заслуженного государственного академического ансамбля песни и танца «Донбасс».

Гастроли продлятся в течение полутора-двух месяцев, для каждого из коллективов разработаны отдельные маршруты. Спектакли и концерты увидит публика в 54 городах Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Саратовской, Челябинской областей, а также в республиках Башкортостан, Дагестан, Крым, Ставропольском и Краснодарском краях и в других регионах. Так что это действительно «большие гастроли».

Как рассказали «Культуре» в профильном министерстве ЛНР, в 2022 году в программе «Большие гастроли» республику в России готовы представить одиннадцать коллективов, среди них Луганский академический театр кукол, Луганский академический русский драматический театр имени П. Луспекаева, Луганский академический украинский музыкально-драматический театр на Оборонной и многие другие.

Несмотря на то, что в этой федеральной программе театральные сообщества принимают участие впервые, культурное сотрудничество республик с Россией началось гораздо раньше.

— За последние восемь лет луганские профессиональные и самодеятельные творческие коллективы расширили дружеские и творческие связи с коллегами из регионов России. Участвовали в театральных и музыкальных фестивалях, конкурсах, — рассказал министр культуры, спорта и молодежи ЛНР Дмитрий Сидоров.

Донецкая народная республика тоже взаимодействует в сфере культуры с нашей страной достаточно давно. Министр культуры ДНР Михаил Желтяков говорит «Культуре», что его ведомство работает с Россией с 2017 года.

— Минкультуры ДНР с 2017 года в рамках интеграционной программы «Россия-Донбасс» взаимодействует с 24 регионами РФ. Направления для сотрудничества совершенно разные — профессиональное искусство, библиотечное и музейное дело, традиционная народная культура, — рассказывает собеседник.

По его словам, проект «Большие гастроли» будет способствовать интеграции профессиональных коллективов республики в культурное пространство России, расширению творческого взаимодействия коллективов, привлечению новой зрительской аудитории на территории РФ.

— Безусловно, мы надеемся на расширение географии регионов в рамках творческого взаимодействия, обмена опытом, гастрольной деятельности. Рассчитываем мы и на оказание организационной и методической помощи в сопровождении деятельности клубных учреждений, касающихся сохранения нематериального культурного наследия, развития народного художественного творчества, деятельности библиотек республики, — отмечает министр культуры Донецкой республики.

Его коллега из ЛНР министр культуры Дмитрий Сидоров полагает, что участие в «Больших гастролях» для артистов республики — долгожданная возможность поделиться своим творчеством с российскими зрителями: «Программа «Большие гастроли», надеемся, поможет сделать гастрольные выезды более частыми», — надеется он.

У недавно признанных Россией республик есть понимание того, что эта федеральная программа может стать прорывом, который позволит затем совместно с Минкультуры России запустить и другие проекты. Ведь эти регионам есть чем поделится с российской публикой.

— Донбасс — регион с устоявшимися культурными традициями, и в течение этих восьми лет творческая жизнь не останавливалась — были проведены международные фестивали «Прокофьевская весна», «Джаз-форум», «Пиано-форум». Ежегодно мы показывали более 50 премьерных спектаклей и концертных программ. За эти годы родились и новые традиции и проекты, например, программа «Земляки», «Музыка Донбасса», «Культура для всех», культурно-выставочный проект «Фестиваль музеев», просветительский проект «Яучусь&Музей», «Культура для школьников» и многие другие, — объясняет Михаил Желтяков.

Среди ближайших планов культурных ведомств республик — гуманитарная экспансия в только что освобожденные населенные пункты на территории своих областей.

— Мы планируем дальнейшее развитие проектов, в том числе их реализацию на деоккупированных территориях. Планируем возобновить проведение международного фестиваля «Звезды мирового балета», который с успехом проходил в Донецке до 2015 года. К сожалению, из-за последних событий в Донецке приостановлена постановка оперы «Князь Игорь», премьера которой должна была состояться 27 марта в День театра. Но коллектив театра настроен оптимистически, и мы надеемся, что в ближайшее время мы порадуем наших зрителей этим культурным событием, — делится Михаил Желтяков.

— Сейчас у нас главная задача — наладить нормальную деятельность учреждений культуры искусства в тех городах и районах республики, которые освобождаются в ходе военной операции от укрофашистов. У нас много работы. И не только связанной с материальной стороной дела, но и с тем, что творится в головах и душах наших земляков, которым восемь лет вбивались националистические фанаберии укропатриотов, — вторит ему коллега из ЛНР. — Но искусство, культура — это та самая «мягкая сила», которая способна вновь объединить народ Донбасса и почувствовать себя в единой семье — семье Русского мира.

В Луганске подчеркивают, что множество планов местных коллективов будут реализованы только тогда, когда боевые действия закончатся. Крылатые слова: «Когда говорят пушки, музы молчат» — в Донбассе, к сожалению, все еще актуальны.

— Ведь многие из наших артистов, и филармонии, и театров, и даже студенты нашего творческого вуза — Луганской государственной академии культуры и искусств имени Михаила Матусовского — сейчас на передовой, — обрисовывает пока очень непростую ситуацию глава Минкульта ЛНР Дмитрий Сидоров.

На фотографиях: балет "Ромео и Джульетта", Донецкий государственный академический театр оперы и балета им. А.Б. Соловьяненко. www.donbassopera.ru.