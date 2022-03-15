В Москве стартовали «Большие гастроли» Омской драмы

Татьяна ФИЛИППОВА

В рамках федеральной программы «Большие гастроли» на всех сценах столичного Театра имени Вахтангова с 12 по 18 марта будут идти спектакли Омского государственного академического театра драмы.

Омский драматический — театр с богатой историей и давними традициями. Омичи готовятся отметить его 150-летие — театр был основан в 1874 году на деньги, собранные жителями города по подписке. Восемьдесят лет Омскую драму и Театр имени Вахтангова связывают дружеские отношения. О том, как началась эта дружба, вспоминали на пресс-конференции, посвященной началу гастролей.

— Действительно, история двух театров переплелась, — рассказал директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок. — В 1941 году, в одну из первых бомбежек в здание нашего театра попала бомба, и театр фактически перестал показывать спектакли в Москве. Театр эвакуировали в Омск, именно благодаря Омской драме он сохранился в годы войны, сохранил свою труппу и ставил спектакли. Поэтому у нас с Омской драмой подписан долгосрочный договор творческого сотрудничества. Раз в два года мы приезжаем в Омск и всегда принимаем Омский драматический в Москве. Эта традиция уже стала частью нашей истории.

Не только долгосрочный договор связывает два коллектива: в труппе Театра имени Вахтангова есть бывшие омичи. Хотя актриса Марина Есипенко, взявшая микрофон, чтобы поздравить театр с началом гастролей, а область — с двухсотлетием, заметила, что бывших — не бывает.

— Ниточка, соединяющая наш театр с Омским драматическим, давняя и крепкая. В годы Великой Отечественной войны омские артисты не только делили сцену с вахтанговцами, они делились с ними хлебом, они подкармливали москвичей. Галина Львовна Коновалова, которая много лет была заведующим нашей труппой, написала книгу о годах эвакуации Вахтанговского театра; я ее читала, и у меня слезы текли по щекам. Когда я поступала в Щукинское училище и сообщила, что я из Омска, приемная комиссия, в которую входили известные вахтанговцы, разом ко мне повернулась. Мне потом рассказали, что к омичам относятся особенно.

Дружбу между театрами поддерживал и укреплял Михаил Александрович Ульянов, не только артист, но и многолетний художественный руководитель Театра имени Вахтангова. Как заметила Марина Есипенко, это была уже не ниточка, а целый канат, связывающий Москву с Омском. Ульянов тоже родился на омской земле, и там его чтят и помнят. Директор Омской драмы Виктор Лапухин подтвердил, что к Ульянову у омичей личное отношение.

— Памятник Михаилу Александровичу Ульянову поставили не только возле нашего театра, но еще и в городе Тара, хотя он родился не там, а в селе Бергамак Муромцевского района, в Тару его семья переехала позже. Из Тары он пришел пешком в Омск, поступил в студию при театре — она выпускала артистов со средним образованием. В 1944 году Театр Вахтангова вернулся из эвакуации в Москву, и тогда Ульянов поехал поступать в Щукинское училище. Театр в городе Тара носит его имя. Тара насчитывает всего несколько тысяч человек, и, когда театр начали строить, многие не верили, что он сможет там существовать. Сомневался даже Михаил Александрович, который часто приезжал на родину. Но сегодня это градообразующая организация, там ставят хорошие спектакли, привозят их в Омск.

Ниточка, связывающая театры, показывается то здесь, то там. К своему 100-летию (его отмечали в ноябре прошлого года) Театр имени Вахтангова получил в дар от семьи Михаила Ульянова обстановку его домашнего кабинета, она стала основой постоянной экспозиции в бельэтаже. Здесь можно увидеть его рабочий стол и секретер, коллекцию оружия и эскизы костюмов спектаклей, в которых он играл заглавные роли, а также неприметный зеленый сундук — тот самый, с которым Ульянов пришел когда-то в Омск. С этим же сундуком он приехал потом в Москву, чтобы продолжить учебу.

Гастроли Омского государственного академического театра драмы пройдут с 12 по 18 марта на всех сценах Театра имени Вахтангова. Омичи привезли в Москву семь спектаклей по произведениям русских и зарубежных авторов, в числе которых Чехов, Достоевский, Дюрренматт и Стоппард.

Открыл гастрольную программу «Визит дамы» Дюрренматта в постановке Анджея Бубня, затем омские артисты представили «Дядю Ваню» — чеховскую пьесу поставил главный режиссер Омской драмы Георгий Цхвирава. Следующие два дня на Симоновской сцене будут идти экспериментальные постановки. Спектакль «Свидригайлов. Сны» по «Преступлению и наказанию» в Омске выпустили к 200-летию Достоевского, который провел четыре года в Омском каторжном остроге. Театр, как рассказали омичи, стоит на том самом месте, где когда-то располагались арестантские казармы. 15 марта зрителей ждет встреча со стихами поэтов Серебряного века, которые прозвучат в постановке «Блистательный Санкт-Петербург». 16-го на Новой сцене покажут «Аркадию» Тома Стоппарда, 17-го — «Время женщин» Елены Чижовой. Завершает гастроли спектакль «Обманщики», созданный по мотивам одноименного кинофильма 1958 года.

Фотографии: Александр Авилов / АГН «Москва».