История одного противостояния: «Кроткая» в Малом театре

Татьяна ФИЛИППОВА

В Малом театре показали «Кроткую» по мотивам повести Достоевского. Спектакль поставлен в сотрудничестве с Зимним международным фестивалем искусств, то есть с Юрием Башметом и его «Солистами Москвы». В роли рассказчика — Сергей Гармаш.

«Кроткая» — второй музыкальный проект Малого театра. Если первый, «Легенда о пианисте», появился благодаря пандемии, которая внесла коррективы в гастрольные планы пианиста Бориса Березовского и позволила ему вставить в свой график спектакль в драматическом театре, то «мотор» нынешнего — Сергей Гармаш и его давнее желание сыграть героя повести Достоевского.

Проект возник четыре года назад, когда Гармаш увидел спектакль Виктора Крамера «Не покидай свою планету», в котором историю Маленького принца вместе с Константином Хабенским рассказывают «Солисты Москвы» и Юрий Башмет. Все это время шли обсуждения и переговоры. Башмет, по его собственным словам, до начала работы над «Кроткой» повести не читал, а когда прочел, не мог себе представить, какая же музыка может передать ее настроение.

И только сейчас все наконец совпало: только что завершившийся год Достоевского, музыка, специально написанная для проекта композитором Кузьмой Бодровым, сцена Малого театра, одна из лучших в Москве, и Зимний международный фестиваль искусств, в программе которого мировая премьера «Кроткой» стала одним из главных событий.

Скорость, с которой была подготовлена эта постановка (спектакль вызревал четыре года, но репетировался около двух месяцев), соответствует скорости создания повести: Достоевский написал ее на одном дыхании, за восемнадцать дней. Эта энергия движения, которая чувствуется в этом спектакле, в какой-то момент разбивается о стену, и это тоже ощущается почти физически.

Режиссер Виктор Крамер в этом проекте выступает еще и в качестве сценографа. Ловушку, в которую попадает девушка, вышедшая замуж за «закладчика», то есть ростовщика, он выстроил из трех высоких колонн с неровными краями, какие бывают у айсбергов. В начале повествования их фасады состоят из ящичков, в которых хранятся заклады. Когда между мужем и женой начинается молчаливая борьба, колонны разворачиваются и превращаются в высокие двери, хоть и не тюремные, но прочные.

В комнату, где происходит эта борьба не на жизнь, а на смерть, сквозь створки пробивается лишь узкая полоска света, но когда сцена меняется и рассказчик, стоя за дверьми, подслушивает разговор своей жены с одним из своих давних недоброжелателей, свет становится слепящим, он бьет в глаза зрителям.

«Кроткая» — это история о том, как человек может стать тюремщиком и палачом для своего единственного друга. Вернее, для того, кого он выбрал и назначил своей женой и другом, верным, добрым и все понимающим.

Чтобы жена стала именно такой, нужно ее правильно воспитать, и для этого наш герой создает целую систему, он приучает жену к покорности, наказывая ее за независимость — молчанием, и ждет, ждет, когда она подчинится.

Все идет не так, как он рассчитывал, и к концу первого акта действие превращается в настоящий триллер — с револьвером, который однажды ночью будет приставлен к его виску. Пистолет так и не выстрелит — и он оценит это как свою победу. «Я победил, она была навек побеждена». На самом деле никакой победы нет, а есть еще один шаг к краху системы, которую выстроил рассказчик, а скорее всего, и всей его жизни.

Сюжет абсолютно узнаваемый, сегодняшний, и в спектакле есть моменты, которые это подчеркивают. Сергей Гармаш выходит на сцену в одежде, ставшей униформой для современного человека — джинсы, рубашка, кеды. Такое впечатление, что он в этом и приехал в театр. Но нет: на этот костюм художник Малого театра Маша Утробина потратила уйму времени: и рубашек было сшито невесть сколько, и новые кеды несколько раз перекрашивали, чтобы они выглядели старыми и потертыми, а вся история — одной из тех, которые случаются чуть ли не каждый день. Читая о них в новостях, мы удивляемся, как такое могло произойти. Да вот так, примерно по той же схеме — давление, бунт, осознание, что выхода нет, и дальше — трагическая развязка.

Достоевский к своему герою безжалостен: за два часа он проживает всю историю с начала и до конца, продолжая вспоминать, объяснять, доказывать, что он был прав, а «она» неправа, словно произносит речь на суде, и постепенно приходит к пониманию правды: «Это я ее замучил».

В Малом театре несчастному подарили прощение: кроме шести кружащих вокруг него девушек-теней в черных платьях, в спектакле участвует кукла, которая тоже ведет себя как тень: то вырастает, то уменьшается. В финале, когда рассказчик, окруженный, стоит на коленях у тела жены, она вдруг поднимает руку и гладит его по голове.

Простила, зная, что сам он себя уже не простит.

Автор фотографии Дмитрий Коробейников. Фотография предоставлена пресс-службой Зимнего международного фестиваля искусств. Фотография на анонсе: Софья Сандурская / АГН «Москва».