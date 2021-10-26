Премьера «Нормы» в городе на Неве: музыка на первом месте

Александр МАТУСЕВИЧ, Санкт-Петербург

Юрий Александров мудро уступает пальму первенства Винченцо Беллини, демонстрируя глубокое понимание эстетики стиля бельканто.

Самое известное произведение гения бельканто Винченцо Беллини опера «Норма» - не частый гость на наших театральных подмостках. Оперы бельканто в целом, а оперы Беллини в особенности плохо поддаются радикальным интерпретационным преобразованиям современной режиссуры – их музыкально-драматургический материал активно сопротивляется всякого рода вторжениям в ткань партитуры. Сама суть опер этого типа заключена в наслаждении прекрасной музыкой, возвышенной и мелодически щедрой, а вся динамика, все развитие сосредоточено не в драматическом действии, не в театральных положениях и эффектах, а собственно в музыке, не требующей дополнительного «толмачества» со стороны режиссеров.

Владевшие умами публики в 19 веке, в 20-м оперы бельканто здорово ушли в тень, их нечастый успех на мировых сценах в прошлом столетии всегда был связан с гениальными музыкантскими прозрениями – например, Марии Каллас, – а вовсе не с интересными режиссерскими интерпретациями. Великий советский оперный режиссер Борис Покровский напрямую называл оперы Беллини архаикой, не актуальной в практике современного музыкального театра. Ту же «Норму» в 20 веке ставили изредка и лишь в периферийных театрах СССР – в Кишиневе в заглавной партии блистала Мария Биешу, а в Ереване Гоар Гаспарян. В Москве же она звучала лишь в 1974-м на гастролях «Ла Скала», когда пение Монсеррат Кабалье стало настоящим откровением, памятным меломанам до сих пор.

Обращение театра «Санктъ-Петербургъ Опера» к знаковому произведению стала настоящей интригой для меломанов. Во-первых, потому что театр этот – изначально режиссерский и было интересно посмотреть, что Юрий Александров сделает в этом неудобном для режиссера материале. Во-вторых, «Норма» - опера для больших сцен, и ее явление в камерном театре северной столицы – до известной степени вызов. К тому же при обращении к этой опере всегда дополнительной сложностью была ее музыкальная сложность.

Александрову всегда было тесно в формате камерного театра – в репертуаре его «мастерской» большие оперы превалируют. Каждый такой опыт – до известной степени компромисс, однако, в «Норме» это не оказывается столь критичным. За исключением некоторых массовых сцен «Норма» - опера достаточно интимная, где все внимание сконцентрировано на личных переживаниях персонажей и их диалогах. Кроме того, утонченное музицирование в этой опере хорошо воспринимается в небольших залах, когда оркестр не гремит, а певцы не надрываются – и тем и другим можно сосредоточиться на красоте звукоизвлечения, на его изяществе и эмоциональном наполнении.

И в этом плане в новой работе «Санктъ-Петербургъ Оперы» определенно есть достижения. Наверно, можно было бы добиться большей рафинированности и соответствия белькантовому стандарту, но и то, что уже сделано – дорогого стоит. Музрук постановки Александр Гойхман хорошо поработал с музыкантами: оркестр звучит пластично, певуче, не утрачивая всепроникающего посыла профетизма, и при этом соизмеряя свою мощь с масштабами зала. Аккомпанемент певцам всегда корректен в плане баланса: голоса на первом плане, вокал доминирует, полностью владея вниманием публики. Качественно звучит хор (хормейстер Игорь Потоцкий), сосредоточившись не на децибелах и густоте саунда, а на его прозрачности и стройности партий.

Среди солистов пальму первенства держали мужские голоса. Роскошный бас Мирослава Молчанова был великолепен, исполняя роль сначала грозного, а потом страдающего жреца Оровеза. Вероятно, певцу можно было бы порекомендовать более сдержанную манеру вокализации, чтобы его герой не был столь явственно похож на вердиевского Захарию, персонажа уже следующего этапа в развитии итальянской оперы. Тем не менее, звучит он прекрасно. Очень хорош и тенор павароттиевского типа Сергей Алещенко (Поллион). В выходной арии он несколько перелихачил с верхними нотами, чуть было не переоценив собственные вокальные возможности, но далее, умерив пыл, весь вечер звучал ярко, но благородно.

С женскими ролями ситуация не такая блестящая. Красивое меццо Ларисы Поминовой, артистки и певицы универсальной, убедительной в партиях самой разной эстетики, для партии юной Адальжизы оказалось несколько тяжеловесным и крупным, хотя экстремальная тесситура (ее партия фактически сопрановая) дается певице достаточно хорошо.

Олеся Гордеева вложила в свою Норму много труда, добившись и блестящей колоратуры, и точности интонирования, и убедительной экспрессивности, и понимания актерских задач, напрямую вытекающих из музыкального материала. Однако, отдавая артистке должное, все же приходится добавить, что партия ей не особо подходит – голос Гордеевой слишком легкий, а тембр простоват. Все это, увы, мешает тому, чтобы назвать ее исполнение настоящим музыкально-театральным событием.

Ну а что же пресловутая режиссура? Она ожидаемо отступила в тень, растворившись в вокале, в музыкальных красотах, в визуальном впечатлении от спектакля. За исключением трех несколько экстравагантных моментов (в двух дуэтах Нормы и Адальжизы на танцевальных сицилийских ритмах и мелодиях обе жрицы буквально пускаются в пляс, а брутальный хор «Война!» сопровождается излишне активной пластикой миманса от Васила Панайотова), в целом действо проникнуто уважением к музыке и строго следует сюжету. Режиссура не мешает музицировать, а сценография Вячеслава Окунева, напротив, помогает: темные абрисы античных развалин, опутанные лесными кущами друидов, подсвечены выразительным светом Азата Юлбарисова. Все это вкупе с эстетичными костюмами, не лишенными галло-римских реминисценций, но не претендующими на историзм, хорошо оттеняет атмосферу тайны и буйство белиниевских страстей.

Фотографии предоставлены театром «Санктъ-Петербургъ Опера».