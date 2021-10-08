Лаборатория в Томском ТЮЗе: подростки в поисках «рецепта» от бед

Мария СИМОНОВА, Томск

Томский ТЮЗ в рамках Лаборатории актуального детского театра представил работы трех режиссеров, основанные на современной прозе. В результате получились три разных эскиза, объединенных общей темой поиска решения непростых жизненных проблем. «Рецепты» у взрослеющих героев оказались творческими.

Большие театральные лаборатории — для Томска событие не рядовое. Прошлая, с несколькими эскизами и обсуждением увиденного, была тоже в ТЮЗе — 4 года назад. Тогда речь шла о драматургических текстах и работах для взрослых зрителей. На сей раз обратились к самой непростой аудитории — к подросткам. Режиссерам предложили за 6 дней сочинить эскизы по современной прозе.

Лаборатория стала частью шестого сезона проекта «Арт-лаборатория», организованного Международным фестивалем-школой современного искусства «Территория» и компанией «Сибур». Все три работы представили в один день, 3 октября. Получился настоящий театральный марафон!

Двигаться по театру, не тормозя

Лаборатория началась с эскиза-путешествия по театру. Режиссер Леонид Прокофьев выбрал для томского проекта текст Нины Дашевской «Я не тормоз». Он заметил у 12-летнего школьника Игната свои черты: наблюдательность, внимательность к деталям. Повесть Дашевской написана от первого лица, как внутренний монолог героя, и это режиссеру тоже показалось близким. Но делать моноспектакль он не стал — зрителям историю рассказывал не только Игнат (Игорь Савиных), но и другие персонажи книжки — мама (Ольга Райх), брат Левка (Иван Абрамов), бабушка (Марина Фадеева), друг Костя (Алексей Мишагин), одноклассница (Мария Суворова), учительница (Жанна Апарина)…

— Я уже знаком с Томским ТЮЗом, причем второй раз работал в фойе. Весной выпускал там эскиз в форме сторителлинга, — рассказывает режиссер Леонид Прокофьев. — Понимал, что история «Я не тормоз» — это для меня путь героя, и хотел буквально идти, заглядывать в разные уголки театра и в закулисье. Люблю сочинять вместе с актерами, натыкаться на сложности, их преодолевать. Так у нас на лаборатории и было.

Герой повести, действительно, постоянно находится в движении. Это и стало основой для решения эскиза Прокофьева: зрители собирались в фойе, а затем бродили по лестницам, заглядывали в зал и в цех, постоянно меняли локации. Поводом для освоения пространства стало и то, что мама Игната по сюжету театральный художник. Их общение в разных уголках театрального здания выглядело органично. Нашлись поводы иронично обыграть детали. К примеру, историю про сочинения на тему «Человек, на которого я хотел бы быть похожим» играющая учительницу актриса Жанна Апарина рассказывала, показывая на свой собственный актерский портрет, висящий в фойе. Еще в этой истории было много забавных стихов. Слишком стремительный герой, недовольный, что многие не успевают за его скоростью, «замедлялся», рефлексировал события, с помощью рифмованных строк, которые сочинял в непростых ситуациях.

Смешно о страшном

Побродив по театру, зрители пришли в малый зал. Здесь впервые на российской сцене прозвучал текст шведской писательницы и психолога Йенни Йегерфельд Comedy Queen (Королева стендапа). История Саши, 12-летней девочки «с юмористической жилкой», переживающей потерю мамы, притянула режиссера Ольгу Обрезанову. Она увлечена литературой для подростков, часто работает с современной прозой (ее «Тоня Глиммердал» по книге Марии Парр, поставленная в новосибирском молодежном «Первом театре», получила награды в 4-х номинациях на Всероссийском фестивале театрального искусства для детей «Арлекин»).

И в книге Comedy Queen, и в эскизе по ней страшная тема потери раскрывается без пафоса и излишнего трагизма. Напротив, здесь очень много смешного. Саша (Ксения Чернышева) увлечена сочинением шуток, и мечтает выступить со своим стендапом, что поддерживает ее близкая подруга Марта (Анастасия Батищева). Придуманный режиссером собирательный «человек с юмористической жилкой» воплощается любящим импровизацию, ироничным от природы актером Кириллом Фрицом. Он не только много шутит, но и с драйвом играет на барабанах и гитаре. Дядюшка Осси (Владимир Бутаков) забавен уже внешне в своем стремлении походить на «звезд» рок-н-ролла, хотя в своих музыкальных поисках далеко не продвинулся, и в своем обаятельно-рассеянном поведении.

Впрочем, сама Саша не только шутит. Она составляет список ключевых маминых особенностей, чтобы избегать их. Быть похожей на маму нельзя, важно не повторить ее судьбу и не совершить самоубийства, важно жить. И Саше отчаянно хочется казаться нормальной девчонкой – чтобы не расстраивать и без того тяжело переживающего случившееся папу (Сергей Парфенов). Который в свою очередь не знает, как быть с дочкой, не выражающей своих чувств, и отправляется с нею к психологу (Алина Дементьева).

- Я беру тексты, где поднимаются не самые лёгкие темы, те, о которых не поговоришь дома. Разговаривать о разводах, депрессиях, самоубийствах, потерях сложно, - объясняет режиссер Ольга Обрезанова. – Хотелось, чтобы история про смерть звучала не слезливо. Comedy Queen заинтересовала меня многим. Это очень смешная книга, несмотря на свою тяжелую проблематику. Стендап сейчас моден, в нём важна индивидуальность человека. В стендапе ты выходишь на сцену и должен условно быть собой, а это смелая идея. Ты не прикрываешься ничем, кроме собственного юмора. Еще мне нравится Саша, потрясающая героиня. Современные подростки очень на нее похожи. Они тоже целеустремленные, сильные и старающиеся оберегать родителей, самостоятельно решать свои проблемы.

Стендапа от Саши на лаборатории зрители еще не услышали – в эскиз вошла примерно половина длинной книги. Но каким он будет, уже интересно.

Быть счастливым

Завершалась лаборатория эскизом по «Книге всех вещей» режиссера Артема Устинова. Он расположил и актеров, и зрителей на большой сцене. «Книга всех вещей» написана Гюсом Кейером, писателем, получившим одну из главных наград в детской литературе ― премию имени Астрид Линдгрен. Он сочинил ее в 2004 году, но действие перенес в прошлое, в 50-е. Атмосферу ретро создал в своем эскизе и режиссер. Герои выглядят и одеваются как люди из прежней эпохи, они говорят о минувших событиях, но главные темы истории звучат максимально актуально. 9-летний Томас (в томском эскизе – Тимофей Абаскалов) растет в непростой семье, отец (Владимир Хворонов) запрещает ему многое и требует строго соблюдать все религиозные обряды. При этом сам бьет сына и кроткую жену (Ольга Ульяновская). Но Томас пишет книгу, для него способ стать счастливым. Он уже точно знает, что это его цель. А одно из главных условий счастья - перестать бояться. Об этом ему рассказала странная соседка (Ольга Никитина), которую зовут ведьмой. У мальчика есть все задатки стать хорошим писателем. У него богатая фантазия, он умеет «дорисовывать» реальность. И даже может запросто, как с хорошим приятелем, поболтать… с Иисусом (Роман Колбин)! Тот в эскизе похож на хиппи, любит петь и легко находит с Томасом общие темы. Тем более, что проблемы у них тоже перекликаются – отношения с отцами сложные у обоих.

Хотя речь пока не о спектакле, для эскиза уже удалось придумать многое. Здесь и работа с предметом – теннисные мячики превращаются в жаб, руки в резиновых перчатках - в рыб, кружатся похожие на желтые листья листы бумаги с текстами Томаса. Интересна пластика, к примеру, полет от красоты музыки превращается в танец, где герою удается буквально оторваться от земли, балансируя в поддержках. Огромный нож придает сил задумавшей бороться с отцом старшей сестре (Наталья Гитлиц). Кожаная искусственная нога Элизы (Аполлинария Мусинова), девушки, в которую Томас влюблен, кажется герою прекрасной, и ее «особенность» передается с помощью пуанта. А готовая бросить вызов сложившимся в обществе законам и превосходству мужчин тетушка Томаса (Екатерина Костина) самовыражается за счет одежды. Она носит смелые смелую для тех лет вещь – брюки. И этим очень гордится.

После каждого эскиза на лаборатории шли короткие, но насыщенные обсуждения. Говорили и ключевые для эскизов зрители – дети и подростки. Их заинтересовало многое. Кто-то узнал своего брата в Игнате из «Я не тормоза». Кто-то вспомнил, что также, как Игнат, рассказал маме все-все новости своей школьной жизни. Кто-то признался, что мечтает о такой же близкой и умеющей поддержать подруге, как Марта из «Королевы стендапа».

Интересно, что у лаборатории не предполагалось общей сквозной темы, но она появилась спонтанно, оказалась общим для выбранных режиссерами текстов мотивом. Ее заметил гость лаборатории Алексей Гончаренко, театральный критик, главный специалист кабинета театров для детей и театров кукол СТД РФ:

— Современная проза дает возможность увидеть ровесника со стороны. После сказочных сюжетов подростку хочется увидеть кого-то, с кем можно себя соотносить. Во всех трех эскизах заложена «рецептурная» вещь, даётся выход при всех депрессивных темах. Я буду писать стихи. Я буду стендапером. Я хочу быть счастливым и пишу книгу. Интересно, что герои всех историй оказались пишущими, сочиняющими подростками.

Так на лаборатории начали с работы с актуальными текстами, а в итоге нащупали важную тему. И все три эскиза предполагают возможность развивать ее дальше.

Фотографии предоставлены Международным фестивалем-школой современного искусства "Территория".