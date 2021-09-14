Новый сезон в Большом: девять премьер, фестиваль Dance Inversion и блистательные гости

Елена ФЕДОРЕНКО

Вечером 13 сентября, ГАБТ открыл 246-й театральный сезон оперой Чайковского «Пиковая дама». А днем в зрительном зале Исторической сцены состоялся сбор труппы и объявление планов.

На встрече труппы генеральный директор Большого театра Владимир Урин поблагодарил всех работников театра за профессионализм, выдержку и терпение: «Мы пережили полтора очень непростых сезона. Продолжали делать свое дело при любой заполняемости зала — 25% или 50%, не отменили премьер — только одну постановку перенесли и не сыграли лишь один объявленный спектакль в начале прошлого сезона — из-за внезапной болезни солиста. Хотя коронавирусом переболели более 500 человек из трех тысяч сотрудников».

Заместитель министра культуры Алла Манилова поздравила собравшихся и напомнила, что «всего четыре сезона отделяют от грандиозного юбилея — 250-летия Большого", к которому театр готовит впечатляющую программу, в которой — фестивали оперы и балета, международная научная конференция, музейные выставки, издание трехтомной энциклопедии истории Большого. Также запланировано создание документальных фильмов о звездах и выдающихся личностях, чья судьба связана с Большим.

Оперные задумки

В ноябре на Новой сцене появится «Дон Жуан» Моцарта. Спектакль готовит известный петербургский режиссер и дебютант в опере, руководитель Театра на Фонтанке Семен Спивак. В заглавной партии, как ожидается, предстанет Ильдар Абдразаков.

На Исторической сцене появится «Лоэнгрин» Рихарда Вагнера – постановка режиссера Франсуа Жирара и дирижера Эвана Роджистера продлит сотрудничество ГАБТ с Метрополитен-оперой. Историческая сцена встретит и «одну из самых важных русских опер» — «Хованщину» Модеста Мусоргского. Сложное сочинение попытается разгадать известный английский режиссер Саймон Макберни.

Музыкальный руководитель и главный дирижер Туган Сохиев представляя планы оперной труппы, заметил: «Запад сейчас с интересом изучает русскую культуру, и это феномен. Я такого не помню».

Афишу Камерной сцены имени Бориса Покровского дополнит премьера вечера двух одноактных опер: «Маддалена» Сергея Прокофьева и «Испанский час» Мориса Равеля. Ими режиссер успешной постановки «Искателей жемчуга» Владиславс Наставшевс продолжает сотрудничество в Большим. Дирижер Алексей Верещагин. Режиссер Александр Хухлин приступит к репетициям малоизвестной оперы «Фальстаф» Антонио Сальери, а Роман Феодори обратится к опере Гаэтано Доницетти «Линда ди Шамуни» (дирижер — Антон Гришанин). Оба произведения нечастые гости на российских подмостках.

Итальянец Джанлука Капуано поведет оркестр на сентябрьском спектакле «Свадьбы Фигаро» и встанет за дирижерский пульт «Ариоданта» в декабре. Октябрь преподнесет сюрпризы: в главной партии в «Тоске» выступит Анна Нетребко, дирижером спектакля станет Пласидо Доминго; в заглавной роли оперы «Саломея» вновь появится Асмик Григорян, а один из спектаклей будет отмечен вводом на роль Саломеи Виды Микневичуте. В ноябре в составе «Травиаты» ожидаются Пласидо Доминго и Альбина Шагимуратова. В декабре планируется возобновление «Катерины Измайловой» с вводом Оксаны Дыки.

Балетные новости

Балетный коллектив планирует показать три новых спектакля. Из доковидных замыслов — мировая премьера двухактного балета «Мастер и Маргарита» на музыку Альфреда Шнитке. Спектакль на Новой сцене осуществит Эдвард Клюг — хореограф из Словении, худрук Балета Марибора. Надежды балетоманов подогревает тот факт, что булгаковский роман, соединяющий Москву 1930-х годов и древний Ершалаим, сентиментальную любовь и шабаш нечисти, упрямо не поддается сценическим прочтениям.

Весной на Исторической сцене появится еще одна мировая новинка — двухактный спектакль «Искусство фуги» на музыку Иоганна Себастьяна Баха. Его поставит экс-руководитель балета Большого Алексей Ратманский — свершилось долгожданное: хореограф сочинит для ГАБТа эксклюзивный спектакль.

Под занавес сезона балетная труппа пригласит на Вечер современной хореографии — три новых одноактных балета на музыку российских композиторов. «Танцеманию» Юрия Красавина осуществит известный и востребованный хореограф из Екатеринбурга Вячеслав Самодуров. Над «Временами года» Александра Глазунова работает премьер Большого Артемий Беляков. Made in Bolshoi на музыку Анатолия Королёва — название спектакля Антона Пимонова, возглавляющего Пермский балет. Несколько лет назад этот вечер анонсировался как попытка доказать, что инструментальная отрешенность танца способна выстраивать свои внутренние сюжеты.

Художественный руководитель балетной труппы Махар Вазиев пообещал найти возможность поставить специально для Светланы Захаровой новый балет. «К этому она нас приучила, и не стоит терять эту традицию», — сказал он.

Театр вместе со своими партнерами компанией Pathé и Bel Air возобновляет прерванные ковидом прямые трансляции в кинотеатрах. Зрители увидят знаменитые балеты: «Спартак», «Щелкунчик», «Драгоценности», «Лебединое озеро», «Дочь фараона». При поддержке Газпром-медиа холдинга – официального спонсора оперы ГАБТ – Большой планирует трансляции оперных спектаклей для жителей России на платформе Rutube. Пилотным проектом станет «Пиковая дама» Чайковского 15 сентября.

Международный фестиваль DanceInversion

Фестиваль, проходящий в формате биеннале, состоится с 20 сентября по 17 ноября. Его гостями станут пять компаний из разных стран. Неизвестный в России Государственный театр Майнца покажет «Цепь души» в хореографии Шарон Эяль, которая нынешней весной удивила москвичей новым фантазийным пластическим языком (в спектакле в рамках вечера одноактных балетов в Музтеатре Станиславского).

Из Германии приедет танцевальная компания Готье со спектаклем «Умирающие лебеди. Живой опыт». Эрик Готье — редкий хореограф с феерическим чувством юмора — взял для основы своего сочинения знаменитый номер «Лебедь» Михаила Фокина, поставленный для Анны Павловой. Зрителей ожидает встреча с компанией современного танца Спеллбаунд из Италии и с «космическим» спектаклем «Союз», который хореограф Омар Ражех (Ливан/Франция) осуществил с российскими артистами. Впервые в Москве выступит труппа Вивианы Дуранте с посвящением Айседоре Дункан. В программе: номера «великой босоножки», сочинение Фредерика Аштона в ее честь и танцевальные отклики наших современников на мечту Айседоры о человеке будущего, который почувствует себя «раскрепощенным и совершенным». Новаторское «Лебединое озеро» из Франции от всегда неожиданного Анжелена Прельжокажа завершит фестивальную программу.





Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва. Фото на анонсе Дамир Юсупов, предоставлено Большим театром.