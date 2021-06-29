Светлана Крючкова вновь покорила Москву

Елена ФЕДОРЕНКО

27 июня, на сцене МХАТ имени Горького завершились гастроли БДТ имени Товстоногова, приуроченные к юбилею актрисы.

О том, что Светлана Крючкова собирается в Москву со своими бенефисными спектаклями (в 2020-м гастроли были отменены), стало известно полгода назад на церемонии вручения Международной премии Станиславского – актриса стала лауреатом в номинации «За вклад в русское сценическое искусство». В осуществление этой задумки тогда верилось с трудом, а сегодня и вовсе кажется невероятным – ковидная ситуация ужесточилась. Но гастроли состоялись вопреки обстоятельствам и на радость театральному люду.Два спектакля: «Игрок» и «Жизнь впереди» - актриса сыграла в Москве по два раза. «Игроку» шесть лет, он поставлен к 40-летию работы Светланы Крючковой в БДТ. О другой памятной дате напоминает «Жизнь впереди» - спектакль появился на свет в сезон 100-летия театра, в 2019-м, но его впору причислить к премьере – пандемия прервала его только начавшуюся жизнь. Обе поставки осуществил Роман Мархолиа в своем узнаваемом стиле – резком, избыточном, строптивом, сотканном из разнообразных режиссерских приемов. В них – масса ингредиентов, художественных и не очень. Комиксы и маскарад, китч и кабаре, шоу и пение-танцы, сентиментальность и кривляние. Организатором показов двух спектаклей с любимой народной артисткой России в главных ролях выступил Благотворительный фонд Олега Ефремова.В этой театральной лихорадке трудно представить Светлану Крючкову – образец «правдоподобия чувств в предлагаемых обстоятельствах». Те, кто помнят ее отчаянную, нелепую одинокую Любу в «Фантазиях Фарятьева» или влюбленную в учителя Нелли из фильма «Большая перемена» непременно согласятся. И тем не менее именно она выбрала и привела в театр режиссера, создающего не знающие пауз спектакли-аттракционы.Светлана Крючкова – актриса без оглядки, открытая гремучим экспериментам, способная ответить на них отчаянным куражом и в результате сделать спектакль зеркалом нашего мира. В «Игроке» - вольном прочтении романа Достоевского – созданные ею персонажи (Крючкова исполняет несколько ролей, в том числе Крупье и Бабуленьку) создают совсем не частную историю курортного городка Рулетенбурга, а поле густого напряжения, опьянение азартом, авантюрное прожигание жизни. У актерства и рулетки есть общий знаменатель – слово «игра». Играет Крючкова виртуозно, и никакие ветра буйной режиссуры не сбивают ее с пути. Напротив, она, командный игрок, выстраивает весь ансамбль – молодые партнеры расцветают под лучами таланта своего предводителя – актрисы безграничного темперамента, мастера, не скованного рамками амплуа.В основе спектакля «Жизнь впереди» - трогательный сюжет романа Ромена Гари – знаменитого писателя, литературного мистификатора, кинопостановщика, дипломата. Свое произведение он подписал вымышленным именем – Эмиль Ажара. Псевдоним наделал немало шума – благодаря ему автор получил вторую Гонкуровскую премию, хотя согласно условиям эта престижная награда присуждается один раз в жизни.Сценическое действие разворачивается в эмигрантском квартале, на одной из парижских крыш. Рядом – мощная кладка соседней постройки, напоминающая о стене Плача, хранящей столько страданий (сценограф Владимир Ковальчук). На крыше, между небом и землей, обитают ночные бабочки, сутенеры, шулеры и другие неблагополучные члены общества, среди маргиналов есть даже трансвестит мадам Лола (Сергей Стукалов). Основа истории – щемяще близкие отношения еврейки Мадам Розы (Светлана Крючкова) и её воспитанника – арабского мальчика Момо (Иван Федорук), которого Роза, как Ной, спасает от «всемирного потопа». Ее – в далеком прошлом проститутку, теперь хозяйку приюта для «детей шлюх», мы видим на пороге вечности. Она, старая и больная, знает всю жизнь до донышка, с ее глаз давно сброшены шоры иллюзий. Роза понимает, что мир трещит по швам, но не сомневается, что его способна спасти любовь. Поступательная логика в сценической версии романа сбита, спектакль – мозаика снов, фантазий, страхов, воспоминаний. А вспомнить Розе есть что. О запахах пылающего человеческого тела она, прошедшая ужас Освенцима, знает не понаслышке. Известен ей и ад одиночества и непонимания.На сцене не только длинноногие блудницы в вызывающих нарядах (художник по костюмам – Фагиля Сельская), но и парочка эсэсовцев, похожих друг на друга как близнецы-братья. Персонажи играют на старинных инструментах, ловко отплясывают, стремительно перемещаются по сцене. Сентиментальная и щемящая фабула о встрече жизни (Момо ведь в начале пути) и смерти (Мадам Роза завершает свой земной круг) подкрепляется цитатами из Ветхого завета, иллюстрируется танцами и песнями. И вновь – смесь шумов и дыма, молитв и плачей, театра теней и видеопроекций библейских картинок, переодеваний и трюков. Полифония языков – молитвы на идише и иврите, фразы по-французски, песни по-польски.Полнокровный дуэт Розы и Момо позволяет не упасть в пропасть постановочных причуд и прочувствовать мысль о том, что родство душ не зависит от возраста, пола, национальности. Молодой актер Иван Федорук (Момо) не прикидывается ребенком. С врожденным чувством меры он проводит сцены своего беспокойного детства, яростно ищет ответы на подростковые вопросы, проникновенно произносит «слова от автора». Картинки жизни Мадам Розы, попавшей под обвал истории, мерцают спонтанно. Рыжеволосая моложавая капризница, нерадостная эксцентричная клоунесса в зеленом костюме, странная святая в белоснежном одеянии, в миг расставания с жизнью она в красном наряде. Разные лики – и каждый раз иная пластика, особый образ и … собственное лицо актрисы Светланы Крючковой. Неугомонного бунтаря, примирившего вопреки законам сцены тончайший психологический реализм и подчеркнуто резкую театральную форму. Даже когда фразы она произносит из-за кулис, внимание зрителей – не к вакханалии на сцене, а к звукам ее голоса. Зал замирает, чтобы их не спугнуть…После окончания гастролей «Культура» задала несколько вопросов Анастасии Ефремовой, возглавляющей Благотворительный фонд Олега Ефремова, своего.-- Чем занимается Фонд?-- Ответить коротко сложно – у Фонда большая и богатая история, в будущем году ему исполнится 20 лет. Главное наше дело – ежегодный фестиваль «ПостЕфремовское пространство», его афиша формируется как творческий смотр «театральной карты» России. В подмосковной усадьбе Чехова «Мелихово» каждый год мы проводим дни памяти Олега Ефремова. Приглашаем его учеников, у них уже выросли свои ученики и преемственность поколений впечатляет. Занимаемся и подготовкой задушевных вечеров – таких, как концерт, посвященный 90-летию со дня рождения Олега Николаевича в Государственном Кремлевском дворце.-- Задушевный – в огромном кремлевском зале?-- Мы активно сотрудничаем с ГКД. Я люблю большие площадки – такие как ГКД или МХАТ имени Горького на Тверском бульваре. Они мне по душе и по сердцу. Когда в финале концерта хора Данилова монастыря 6-тысячный кремлевский зал встал и подхватил «Прощание славянки» - возникло фантастическое ощущение братства – невозможно сдержать слезы. В наших планах – работа в Кремле с Большим детским хором имени Виктора Попова.-- Нынешние гастроли провели во МХАТе из особой любви к зданию?-- Здесь сошлось многое. Эта сцена для меня, конечно, родная – в студенческие времена я проводила здесь все свободное время. Потом, после раздела Художественного театра, около 30 лет там не бывала по понятным причинам – человеку с моей фамилией вход был закрыт. Но дело не во мне, а в Светлане Крючковой – она после окончания Школы-студии МХАТ в середине 70-х, до своего переезда в Ленинград, служила артисткой Художественного театра, успела поиграть именно на этой сцене и полюбить ее. Для Светланы Николаевны выход на эти подмостки – дорогая встреча с театральной юностью, здесь она вместе с легендарным Анатолием Кторовым участвовала в спектакле «Последние дни» по пьесе Михаила Булгакова, об этом у нее прекрасные воспоминания. И еще надо понимать, что внушительные декорации спектаклей БДТ не на всякую сцену встанут.-- Это первый проект Фонда со Светланой Крючковой?-- Мы организовываем в Москве творческие вечера и поэтические концерты Светланы Николаевны, нас связывает не только дружба, но и сотрудничество. Она – человек творческий, легкий на подъем, с ней всегда приятно иметь дело. И главное – она действительно замечательная выдающаяся артистка. Над подготовкой гастролей мы работали с особым азартом – дело в том, что 42 года Светлану Крючкову в составе гастролей БДТ Москва не видела, хотя театр выступал в столице часто. Со своими личными концертами она приезжала, но не со спектаклями родного театра. Мы поняли, что эту лакуну надо заполнить и сделать это стоит именно Фонду Олега Ефремова.Видимо, решили верно, потому что все складывалось благоприятно – быстро нашли общий язык с руководством МХАТа, все партнеры вели себя благородно, достойно, с пониманием, никто не отказывал. Проблема и большая все-таки возникла – с билетами. Юбилей Светланы Крючковой прошел год назад, тогда же планировались гастроли. Пандемия свалилась на нас, когда значительная часть билетов была уже продана. Их никто не сдал – зрители решили ждать. Но тогда партер раскупили подряд, без учета шахматных пасьянсов и социальных дистанций – о них еще речи не шло. Осуществить 50-процентную рассадку оказалось технически сложно, но директор Фонда с этим справился.Рада, что мы провели гастроли. По-моему, получилось красиво и гармонично. Недавно достигнута договоренность с Зеленым театром ВДНХ о большом вечере Светланы Николаевны. Она нацелена работать и с удовольствием встречается с москвичами, и Фонд всегда готов ей помогать.Спектакль Жизнь впереди с Светланой Крючковой в БДТ. Фото Стас Левшин сайта театра www.bdt.spb.ru