Светлана Крючкова возвращается во МХАТ

Тамара ЦЕРЕТЕЛИ

Правда, всего на несколько дней. Здесь пройдут гастроли в честь юбилея актрисы.

На сцене МХАТ им. Горького покажут два спектакля из репертуара Большого драматического театра им. Товстоногова — «Игрок» и «Жизнь впереди». Режиссер обеих постановок — Роман Мархолиа. В главных ролях, естественно, юбиляр. Символично, что спектакли сыграют именно во МХАТе, ведь почти полвека назад Светлана Крючкова пришла в театр под руководством Ефремова, где проработала два года — до своего переезда в Ленинград. Не менее символично, что организатором гастролей выступил Благотворительный фонд Олега Ефремова, возглавляемый дочерью режиссера Анастасией.

Общаться со столичными журналистами — каждым в отдельности — актриса ввиду ковидной ситуации отказалась, поэтому в преддверии спектаклей решено было провести пресс-конференцию. На ней худрук театра Эдуард Бояков назвал Крючкову «безусловно мхатовской актрисой», хоть она и работает вот уже 46 лет в БДТ им. Товстоногова. Сама «виновница» собрания была, как всегда, «в ударе»: пела зонги, читала молитву на иврите, декламировала Цветаеву, рассказывала о французских родственниках и походе в казино — под дружное одобрение журналистов. Режиссер Роман Мархолиа говорил об актрисе: «Она меня волнует. Каждый раз работа с ней — неизвестность. В театре осталось мало тайны, личности стерты. И такого острова, как Светлана Николаевна, уже не встретишь, такого «чудовища» театрального». Крючкова же себя характеризовала следующим образом: «Никогда не чураюсь экспериментов, я куражусь, хулиганю, не боюсь показаться кому-то глупой или бездарной. В конце концов, это проблемы того, кто меня такой воспринимает, но отнюдь не мои».

Насчет экспериментов народная артистка России не лукавит — взять того же «Игрока», который покажут на сцене МХАТа. Спектакль, поставленный к 40-летию работы актрисы в БДТ, на традиционный бенефис тянет с трудом. «На юбилее был скандал», — с удовлетворением констатировал Роман Мархолиа. «Игрок» — вольное прочтение романа Достоевского, где Крючковой досталось сразу три роли — крупье, репортера и лысой бабуленьки, рассекающей по сцене на инвалидной коляске. А еще актрисе пришлось спеть композицию группы Rammstein. О работе над песней немецких металлистов Крючкова вспоминает не без содрогания: «Когда Рома сказал, что мне предстоит спеть, я ему ответила: «Да ты с ума сошел! Мало того, что эту группу не воспринимаю, так еще и языка не знаю». Когда ездила в Германию на операцию, выучила пару слов: хильфе — помогите, и шмерцен — боль. Ну, еще хенде хох знаю... И больше ничего. Не выучу, говорю, эту песню». Но профессионализм вместе с талантом в карман не спрячешь, и теперь Крючкова поет Mein Herz Brennt с драматизмом, не снившимся никакому Тиллю Линдеманну. В итоге ряды поклонников Светланы Николаевны пополнились фанатами заморской группы, некоторые просят актрису спеть с Тиллем дуэтом…

При этом Крючкова уверяет: «Я — очень русская. Рома (Мархолиа. — «Культура») все время предлагал мне сыграть что-то западное. А я говорила: «Нет-нет, давай лучше наше». Я знаю русский характер как никто другой. Вот у меня родственники французы — мы ничего про них не понимаем: они совершенно другие, иначе встают, иначе берут стакан, реакции совсем не наши. Что мы можем про них сыграть? Они о нас тоже ничего не понимают. Никогда в жизни иностранка не сможет сыграть Раневскую, знаете почему? Да она под дулом пистолета не скажет: «Серебра нет… Все равно, вот вам золотой».

Но «что-то западное» у Мархолиа актриса все же сыграла — мадам Розу в спектакле «Жизнь впереди» по книге Ромена Гари. «Я 25 лет мечтала сыграть эту роль», — признается Крючкова. Мадам Роза — пожилая еврейка, пережившая Освенцим, бывшая проститутка («Я всю жизнь играю неприличных женщин». – Крючкова), переквалифицировавшаяся в содержательницу детского приюта. В центре повествования — трогательная дружба мадам Розы со своим подопечным, арабским мальчиком Мухаммедом. «Я там говорю, пою, ругаюсь. Причем говорю на идише, иврите, на польском и французском», — рассказывает актриса о спектакле.

Впрочем, театральными работами разговор не ограничился. С особым «удовольствием» Крючкова вспоминала о роли в фильме «Похороните меня за плинтусом»: «Это было очень тяжелое вживание — я начинала по-другому ходить, разговаривать. Как-то раз мой муж с сыном были на кухне, а я пришла туда и учинила жуткий скандал — при том, что не люблю конфликтов дома. А тут такие разборки устроила. Потом повернулась и пошла к себе в комнату. Сын пришел и спрашивает: «Ну что, нарепетировалась?» Я в эту бабушку влезала с огромным трудом, а еще с большим трудом — вылезала из нее. В конце концов попала в реанимацию… После нее сказала: буду играть любых идиоток, только не таких чудовищ».

Спектакли с участием Светланы Крючковой на сцене МХАТ им. Горького можно посмотреть 22–23 июня («Игрок») и 26–27 июня («Жизнь впереди»).