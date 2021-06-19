«Золото Рейна» ждет путешествие из Екатеринбурга в Германию

Светлана ТОЛМАЧЕВА, Екатеринбург

Музыканты Чайковский-оркестра и оперные исполнители из России и Германии осуществили экспериментальную постановку оперы в Свердловской филармонии, а затем отправятся в тур по городам Баварии.

В Екатеринбурге оперу «Золото Рейна» в исполнении артистов двух стран представили 18 июня, в концертном варианте 19-го июня ее покажут в Нижнетагильской филармонии, а 26-29 августа она прозвучит в концертных залах и в формате open air в городах Баварии.



Проект осуществлен Свердловской филармонией совместно с немецким партнёром RCCR Projects GmbH Berlin и станет одним из знаковых событий Года Германии в России.

В составе объединенного коллектива Чайковский-оркестра выступают артисты Уральского молодежного симфонического оркестра и 15 молодых музыкантов — студентов ведущих музыкальных вузов Германии. Все они — участники Международной молодежной оркестровой академии — школы профессионального мастерства, которая проходит на базе Свердловской филармонии с 2014 года. По традиции программу обучения завершает концерт. Но в этом году организаторы решились на эксперимент и представили публике полусценическое исполнение оперы Вагнера.

Для постановки была создана специальная световая партитура и видеопроекция, заменившие декорации, которые невозможно было бы использовать на филармонической сцене. Многие екатеринбургские зрители остались довольны таким решением — ничто не отвлекало от вагнеровской музыки и сценического действа, представленного мастерами оперного вокала. Публика наслаждалась породистым звучанием голосов главных героев, предельно четкой дикцией и интонациями, близкими к выразительной декламации, а также нежным воплощением вокальных партий вагнеровских героинь; рукоплескала великолепной актерской игре солистов и замирала от стройного, пластичного звучания духовых, столь непривычного для российского слушателя.

В полусценической версии группа немецких участников (певцы, дирижер, режиссер, художник по свету) сумела познакомить уральскую публику со знаменитой немецкой театральной школой. Несмотря на то, что филармонический формат отличается от сугубо театрального, в постановке проявились такие «фирменные» качества немецкого режиссерского театра, как концептуальность и метафоричность сценического языка.

Вместе с артистами Чайковский-оркестра в проекте принимают участие 14 оперных певцов из Германии и России, в том числе солисты Симфонического хора Свердловской филармонии, прошедшие «кастинг» на роли в опере. Для них состоялись мастер-классы ведущих немецких вокалистов и дирижера Кристофа Штёккера, который возглавил работу над постановкой в Екатеринбурге. Главным здесь было не только добиться точного произношения, но и передать эмоциональный заряд, сам дух вагнеровской музыки, — как ее чувствуют сами немцы.

Во время пресс-конференции накануне спектакля исполнительный директор RCCR Projects GmbH Татьяна Рексрот подчеркнула, что премьера «Золота Рейна» в Екатеринбурге — одно из знаковых музыкальных событий 2021 года:

— В ноябре 2020 года в Екатеринбурге состоялся Бетховенский фестиваль, посвященный 250-летию великого композитора. Во всем мире было запланировано множество концертов, приуроченных к этой дате, но из-за пандемии почти все они были отменены. Екатеринбург стал единственным городом, где Свердловская филармония все-таки нашла возможность пригласить слушателей на живые концерты. И когда мы думали, как провести молодежную академию летом нынешнего года, нам не хотелось снижать планку. Так мы решились взяться за музыку Вагнера. В России традицию исполнения вагнеровских опер поддерживает Валерий Гергиев в Мариинском театре, но на других российских сценах эта музыка почти не звучит. Постановка Вагнера — это колоссальный труд, требующий высокого уровня профессионализма, а также погружения в музыкальный контекст. Поэтому к работе над оперой был привлечен дирижер Кристофер Штёккер. Он более двадцати лет работает в Байройте, где во второй половине XIX века зародился знаменитый вагнеровский фестиваль. Приглашая его и других немецких музыкантов, мы стремились воссоздать в Екатеринбурге сам «дух» Байройтского фестиваля, где всё подчинено одной идее — наилучшим образом донести до слушателей музыку великого немецкого композитора.

Программа Международной молодежной оркестровой академии не ограничилась музыкальными событиями. Так как ее ключевой темой стала опера «Золото Рейна», гостям из Германии предложили побывать в настоящей золотодобывающей шахте. Артисты, которым предстояло перевоплотиться на сцене в мифических гномов, великанов и русалок, отправились в город Березовский в окрестностях Екатеринбурга, где в 1745 году было открыто первое месторождение русского золота, а сейчас находится интерактивный музей, рассказывающий об истории золотодобычи. Немецкие музыканты узнали о природных богатствах Урала и сами попробовали добыть немного драгоценного песка, которому поклоняются персонажи оперы. Знакомство с культурой и погружение в историю — одна из составляющих программы академии, которая способствует укреплению международных культурных связей и реализует проекты, объединяющие молодежь двух стран.

«Ежегодное проведение Академии — это демонстрация открытости Свердловской области международному молодежному сотрудничеству, — подчеркивает Рустем Хасанов, первый заместитель директора Свердловской филармонии. — Сейчас, когда границы только-только приоткрываются, мы имеем возможность здесь, на Урале, принимать блистательных музыкантов, деятелей культуры, молодежь из разных стран. Если все это приводит к желаемому результату, можно считать, наша миссия выполнена».