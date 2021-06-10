Возвращение Benois de la danse: в Большом прошла 28-я церемония вручения и фестиваль

Елена ФЕДОРЕНКО

Долгожданный фестиваль состоялся после вынужденного перерыва годом ранее. На этот раз пандемия смешала карты, но не смогла отменить праздник.

Значение приза «Бенуа», где «лучшие выбирают лучших», переоценить невозможно. Он учрежден Международным союзом деятелей хореографии во главе с Юрием Григоровичем и взят под патронат ЮНЕСКО. Три десятилетия назад, когда родился замысел, лишь узкий круг профессионалов знал, да и то в самых общих чертах, чем дышит танцевальное искусство на Западе. «Бенуа» распахнул окно в мир балета, и в 90-е на концерты «Бенуа» попасть было просто невозможно.

Приз вручается за новые работы, созданные в предшествующем календарном году, победители получают статуэтку танцующей пары, которую изготовил потомок династии Бенуа известный скульптор Игорь Устинов. Люди искусства наградой очень дорожат и ценят ее вольный характер: за ней подчас приезжают спустя годы, и в этой «перекличке лет» есть определенная прелесть.

Проходит «Бенуа» ежегодно, на пороге лета в формате двухдневного фестиваля. На первом вечере танцуют нынешние номинанты, а самому концерту предшествует церемония награждения с главной интригой — объявлением лауреатов. Второй гала не менее притягателен для зрителей — он встречает победителей прошлых лет. Судейская коллегия под постоянным председательством Юрия Григоровича ежегодно меняется, члены жюри выдвигают соискателей, которые им хорошо известны. Неизменны три номинации: «Хореограф», «Танцовщица» и «Танцовщик», время от времени их дополняют призы за композиторские и сценографические достижения. Накануне вручения арбитры, просмотревшие все видеозаписи участников (большинство известны им вживую) собираются в Москве и решают, кто достоин награды. Дипломы, которые высоко ценятся во всех странах, получают все соискатели.

Эпидемия отчасти нарушила традицию — члены жюри встретились в виртуальном пространстве, что не помешало неизменной демократичности обсуждения и не отменило радости общения. Счастье было удвоено — ведь в прошлом году полностью подготовленную программу пришлось отменить из-за планетарного масштаба эпидемии и общего карантина.

В самой церемонии и драматургии концерта при минимуме гостей традиции церемониала удалось не нарушить благодаря безупречному художественному вкусу и высокому профессионализму двух скромных и незаменимых ангелов-хранителей приза — генерального директора Регины Никифоровой и художественного директора Нины Кудрявцевой-Лури. Вели вечер солисты балета Анастасия Меськова и Денис Родькин. Сопредседатель жюри прима-балерина Большого театра России и театра «Ла Скала» Светлана Захарова зачитала приветствие 94-летнего мэтра Юрия Григоровича.

Соискателей на награду среди хореографов было шестеро, лучшим арбитры признали Юрия Посохова за «Анну Каренину» Ильи Демуцкого в Балете Джоффри (Чикаго). В распределении женского приза жюри проявило щедрость — из девяти претенденток лауреатами названы две: Амандин Альбиссон из Парижской оперы и Екатерина Крысанова из Большого театра. Лучшим танцовщиком назван Хесус Кармона, представлявший Фестиваль Latitude.

Год оказался богат призами. Ряд победителей «Бенуа-2021» дополнили композитор Томас Адес и художница Тасита Дин за спектакль «Проект Данте», премьера которого недавно состоялась в Королевском балете Великобритании. Приз «За жизнь в искусстве» в этом году присужден выдающемуся британскому танцовщику, идеальному классическому принцу Энтони Доуэллу. Эти награды будут ждать своих героев. Звезде мирового балета Светлане Захаровой Посол Италии в России Паскуале K. Терраччано лично вручил российско-итальянский приз «Бенуа — Мясин. Москва — Позитано».

Первый гала сложился в зрелище занимательное, познакомившее с неизвестными, поставленными совсем недавно хореографическими опусами. Гуттаперчевые солисты Балета Дрезден-Франкфурт Анне Юнг и Сэмюэл Янг-Райт задали высокую планку всему вечеру. В дуэте из спектакля «Полые кости» Якопо Годани — хореографа, который наследовал не только театр Форсайта, но продолжил опыты с деструкциями и космическими скоростями, исполнители казались неведомыми существами с невероятной гибкостью и кошачьей грацией. Харизматик Хон Вальехо из Дрездена станцевал соло «Вернись!» Гойо Монтеро — хореографа, сосредоточенного на нарративе и визуализации отчаянных страданий.

Фрагмент из номинированного балета-триллера «Отель «Сесиль» фантазера Андрея Кайдановского представили солисты Баварского балета Кароллина Бастос и Джан Цзиньхао. Убийство, навеянное пугающими историями странных смертей в реально существующей американской гостинице, разыграно увлекательно, гротесково и азартно. Приветом от великого модерниста Мерса Каннингема стало выступление Сары Мэрнс из Нью-Йорк Сити балета, станцевавшей миниатюру из «собрания сочинений» хореографа-экспериментатора, которое его ученики «собрали» в единый вечер «Ночь 100 соло». Вольный стиль хореографа Марко Гекке яростно и шутливо передали Сандра Бурде и Морус Готье из Балета Ганновера. В фрагменте балета «Любовник» — фирменные судороги тел, акцентированная работа рук, лихорадочная истерика пальцев, порывистый бег.

Из Питера пожаловал Леонид Сарафанов — он получил свою статуэтку танцующей пары, которая ждала его 15 лет. За эти годы Леонид стал известным премьером, мастерство и обаяние которого способно придать дополнительные смыслы любому опусу. Так и случилось с показанным впервые номером «Почти дуэт», поставленным Гентиано Додой.

С двуголосием из «Анны Карениной» сложилась противоположная ситуация. Гармоничную и музыкальную хореографию Юрия Посохова Аманда Ассусена лишила всяких «толстовских переживаний», что вполне простительно для бразилианки, но одновременно она сумела все пластические полутона исполнить размашисто, с твердой хваткой уверенного олимпийца. Альберто Веласкес не сумел склонить партнершу к любовному настрою.

О старинной классике программа вечера напомнила только один раз — прима главного театра России Екатерина Крысанова, получившая награду за партию Жизели в редакции Алексея Ратманского, вновь доказала свой талант перевоплощения. В па-де-де из второго акта романтического шедевра ее умершая пейзанка пленяла легкостью и красотой. Ей старательно пытался соответствовать выразительный бразилец Большого – Давид Мотта Соарес. Завершил гала мастер фламенко Хесус Кармона, названный лучшим среди мужчин. Он исполнил зажигательное соло «Наперекор» собственного сочинения, в котором встретились древние традиции и современность. Перестуком своих каблуков и победным темпераментом испанец покорил публику, которая долго не отпускала гостя.

На втором гала современному танцу пришлось потесниться и принять в свою компанию хореографию, сочиненную гораздо раньше. Вечер представил Амандин Альбиссон — этуаль Парижской оперы смогла приехать только ко второму гала. Кармен из спектакля Матса Эка, которая принесла ей победу, мы не увидели – с Флораном Мелак француженка исполнила скромный фрагмент из «Трех прелюдов» в постановке Бена Стивенсона. Вновь вышли на сцену невероятная Анне Юнг и Сэмюэл Янг-Райт в кружевной пластике Якопо Годани (фрагмент спектакля «Чистейшая порода»). Эффектно станцевал свое авторское соло Хесус Кармона — и вновь его стиль сапатеадо зажег зрителей. Два номера представил петербуржский хореограф Илья Живой: Flashback как вспышку чувств блистательно передали Екатерина Кондаурова и Роман Беляков; забавную зарисовку, в которой принц, он же – современный парень, примеряет корону, с простодушием станцевал Семен Чудин.

Украсили вечер звезды Большого и Мариинского театров. Дуэт из «Парка» Прельжокажа прозвучал свежо и чувственно в трактовке Кондауровой — Белякова. Любовную сцену из «Ромео и Джульетты» Алексея Ратманского с обескураживающей откровенностью разыграли мастера – Екатерина Крысанова и Владислав Лантратов. Он же блистательно провел диалог обреченной любви из балета «Нуреев», в котором его визави Марго Фонтейн стала вдохновенная Мария Александрова. Во фрагменте из спектакля «Караваджо» дипломанта Мауро Бигонцетти блистали Светлана Захарова и Якопо Тисси. Нежданным подарком балетоманам стал не объявленный в программе отрывок из недавней премьеры «Орландо» — его несравненно и темпераментно представили Ольга Смирнова и Семен Чудин. Классическое па-де-де из старинного «Талисмана» в трактовке Евгении Образцовой — балерины с чудесными выразительными руками и парящего Кимина Кима — завершило концерт.

Фестиваль попрощался со зрителями на год, но осталось еще одно важное мероприятие, которое нечасто привлекает журналистов. Вечера «Бенуа» — благотворительные, и сборы от концертов передаются ветеранам балета разных коллективов Москвы. Материальная помощь вручается адресно, из рук в руки, не проходя ни через какие фонды. Старейшин танцевального цеха приглашают на чаепитие в Атриум Большого театра — и радость от финансовой поддержки соседствует с бесконечно трогательными встречами одноклассников и коллег по театру, которые не виделись много лет. Благородная миссия «Бенуа» будет выполнена, несмотря на ограничения числа зрителей и сложности, связанные с пандемией.

Фото: М. Логвинов