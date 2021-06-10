Возвращение Benois de la danse: в Большом прошла 28-я церемония вручения и фестиваль

10.06.2021
Значение приза «Бенуа», где «лучшие выбирают лучших», переоценить невозможно. Он учрежден Международным союзом деятелей хореографии во главе с Юрием Григоровичем и взят под патронат ЮНЕСКО. Три десятилетия назад, когда родился замысел, лишь узкий круг профессионалов знал, да и то в самых общих чертах, чем дышит танцевальное искусство на Западе. «Бенуа» распахнул окно в мир балета, и в 90-е на концерты «Бенуа» попасть было просто невозможно.
Приз вручается за новые работы, созданные в предшествующем календарном году, победители получают статуэтку танцующей пары, которую изготовил потомок династии Бенуа известный скульптор Игорь Устинов. Люди искусства наградой очень дорожат и ценят ее вольный характер: за ней подчас приезжают спустя годы, и в этой «перекличке лет» есть определенная прелесть.
Проходит «Бенуа» ежегодно, на пороге лета в формате двухдневного фестиваля. На первом вечере танцуют нынешние номинанты, а самому концерту предшествует церемония награждения с главной интригой — объявлением лауреатов. Второй гала не менее притягателен для зрителей — он встречает победителей прошлых лет. Судейская коллегия под постоянным председательством Юрия Григоровича ежегодно меняется, члены жюри выдвигают соискателей, которые им хорошо известны. Неизменны три номинации: «Хореограф», «Танцовщица» и «Танцовщик», время от времени их дополняют призы за композиторские и сценографические достижения. Накануне вручения арбитры, просмотревшие все видеозаписи участников (большинство известны им вживую) собираются в Москве и решают, кто достоин награды. Дипломы, которые высоко ценятся во всех странах, получают все соискатели.
Эпидемия отчасти нарушила традицию — члены жюри встретились в виртуальном пространстве, что не помешало неизменной демократичности обсуждения и не отменило радости общения. Счастье было удвоено — ведь в прошлом году полностью подготовленную программу пришлось отменить из-за планетарного масштаба эпидемии и общего карантина.
В самой церемонии и драматургии концерта при минимуме гостей традиции церемониала удалось не нарушить благодаря безупречному художественному вкусу и высокому профессионализму двух скромных и незаменимых ангелов-хранителей приза — генерального директора Регины Никифоровой и художественного директора Нины Кудрявцевой-Лури. Вели вечер солисты балета Анастасия Меськова и Денис Родькин. Сопредседатель жюри прима-балерина Большого театра России и театра «Ла Скала» Светлана Захарова зачитала приветствие 94-летнего мэтра Юрия Григоровича.
Соискателей на награду среди хореографов было шестеро, лучшим арбитры признали Юрия Посохова за «Анну Каренину» Ильи Демуцкого в Балете Джоффри (Чикаго). В распределении женского приза жюри проявило щедрость — из девяти претенденток лауреатами названы две: Амандин Альбиссон из Парижской оперы и Екатерина Крысанова из Большого театра. Лучшим танцовщиком назван Хесус Кармона, представлявший Фестиваль Latitude.
Год оказался богат призами. Ряд победителей «Бенуа-2021» дополнили композитор Томас Адес и художница Тасита Дин за спектакль «Проект Данте», премьера которого недавно состоялась в Королевском балете Великобритании. Приз «За жизнь в искусстве» в этом году присужден выдающемуся британскому танцовщику, идеальному классическому принцу Энтони Доуэллу. Эти награды будут ждать своих героев. Звезде мирового балета Светлане Захаровой Посол Италии в России Паскуале K. Терраччано лично вручил российско-итальянский приз «Бенуа — Мясин. Москва — Позитано».
Первый гала сложился в зрелище занимательное, познакомившее с неизвестными, поставленными совсем недавно хореографическими опусами. Гуттаперчевые солисты Балета Дрезден-Франкфурт Анне Юнг и Сэмюэл Янг-Райт задали высокую планку всему вечеру. В дуэте из спектакля «Полые кости» Якопо Годани — хореографа, который наследовал не только театр Форсайта, но продолжил опыты с деструкциями и космическими скоростями, исполнители казались неведомыми существами с невероятной гибкостью и кошачьей грацией. Харизматик Хон Вальехо из Дрездена станцевал соло «Вернись!» Гойо Монтеро — хореографа, сосредоточенного на нарративе и визуализации отчаянных страданий.
Фрагмент из номинированного балета-триллера «Отель «Сесиль» фантазера Андрея Кайдановского представили солисты Баварского балета Кароллина Бастос и Джан Цзиньхао. Убийство, навеянное пугающими историями странных смертей в реально существующей американской гостинице, разыграно увлекательно, гротесково и азартно. Приветом от великого модерниста Мерса Каннингема стало выступление Сары Мэрнс из Нью-Йорк Сити балета, станцевавшей миниатюру из «собрания сочинений» хореографа-экспериментатора, которое его ученики «собрали» в единый вечер «Ночь 100 соло». Вольный стиль хореографа Марко Гекке яростно и шутливо передали Сандра Бурде и Морус Готье из Балета Ганновера. В фрагменте балета «Любовник» — фирменные судороги тел, акцентированная работа рук, лихорадочная истерика пальцев, порывистый бег.
Из Питера пожаловал Леонид Сарафанов — он получил свою статуэтку танцующей пары, которая ждала его 15 лет. За эти годы Леонид стал известным премьером, мастерство и обаяние которого способно придать дополнительные смыслы любому опусу. Так и случилось с показанным впервые номером «Почти дуэт», поставленным Гентиано Додой.
С двуголосием из «Анны Карениной» сложилась противоположная ситуация. Гармоничную и музыкальную хореографию Юрия Посохова Аманда Ассусена лишила всяких «толстовских переживаний», что вполне простительно для бразилианки, но одновременно она сумела все пластические полутона исполнить размашисто, с твердой хваткой уверенного олимпийца. Альберто Веласкес не сумел склонить партнершу к любовному настрою.
О старинной классике программа вечера напомнила только один раз — прима главного театра России Екатерина Крысанова, получившая награду за партию Жизели в редакции Алексея Ратманского, вновь доказала свой талант перевоплощения. В па-де-де из второго акта романтического шедевра ее умершая пейзанка пленяла легкостью и красотой. Ей старательно пытался соответствовать выразительный бразилец Большого – Давид Мотта Соарес. Завершил гала мастер фламенко Хесус Кармона, названный лучшим среди мужчин. Он исполнил зажигательное соло «Наперекор» собственного сочинения, в котором встретились древние традиции и современность. Перестуком своих каблуков и победным темпераментом испанец покорил публику, которая долго не отпускала гостя.
На втором гала современному танцу пришлось потесниться и принять в свою компанию хореографию, сочиненную гораздо раньше. Вечер представил Амандин Альбиссон — этуаль Парижской оперы смогла приехать только ко второму гала. Кармен из спектакля Матса Эка, которая принесла ей победу, мы не увидели – с Флораном Мелак француженка исполнила скромный фрагмент из «Трех прелюдов» в постановке Бена Стивенсона. Вновь вышли на сцену невероятная Анне Юнг и Сэмюэл Янг-Райт в кружевной пластике Якопо Годани (фрагмент спектакля «Чистейшая порода»). Эффектно станцевал свое авторское соло Хесус Кармона — и вновь его стиль сапатеадо зажег зрителей. Два номера представил петербуржский хореограф Илья Живой: Flashback как вспышку чувств блистательно передали Екатерина Кондаурова и Роман Беляков; забавную зарисовку, в которой принц, он же – современный парень, примеряет корону, с простодушием станцевал Семен Чудин.
Украсили вечер звезды Большого и Мариинского театров. Дуэт из «Парка» Прельжокажа прозвучал свежо и чувственно в трактовке Кондауровой — Белякова. Любовную сцену из «Ромео и Джульетты» Алексея Ратманского с обескураживающей откровенностью разыграли мастера – Екатерина Крысанова и Владислав Лантратов. Он же блистательно провел диалог обреченной любви из балета «Нуреев», в котором его визави Марго Фонтейн стала вдохновенная Мария Александрова. Во фрагменте из спектакля «Караваджо» дипломанта Мауро Бигонцетти блистали Светлана Захарова и Якопо Тисси. Нежданным подарком балетоманам стал не объявленный в программе отрывок из недавней премьеры «Орландо» — его несравненно и темпераментно представили Ольга Смирнова и Семен Чудин. Классическое па-де-де из старинного «Талисмана» в трактовке Евгении Образцовой — балерины с чудесными выразительными руками и парящего Кимина Кима — завершило концерт.
Фестиваль попрощался со зрителями на год, но осталось еще одно важное мероприятие, которое нечасто привлекает журналистов. Вечера «Бенуа» — благотворительные, и сборы от концертов передаются ветеранам балета разных коллективов Москвы. Материальная помощь вручается адресно, из рук в руки, не проходя ни через какие фонды. Старейшин танцевального цеха приглашают на чаепитие в Атриум Большого театра — и радость от финансовой поддержки соседствует с бесконечно трогательными встречами одноклассников и коллег по театру, которые не виделись много лет. Благородная миссия «Бенуа» будет выполнена, несмотря на ограничения числа зрителей и сложности, связанные с пандемией.
Фото: М. Логвинов