«Ново-Сибирский транзит»: фестивальный полет через три региона и двенадцать городов

Юлия ЩЕТКОВА, Новосибирск

Последнюю декаду мая Новосибирск посвятил современному театральному искусству: ведущие площадки города принимали участников VI Межрегионального фестиваля-конкурса «Ново-Сибирский транзит», объединившего профессиональные драматические театры трех регионов России. Сегодня жюри назвало победителей.

Главные награды в этом году остались в Новосибирске: спектакль «Дети солнца» театра «Красный факел» стал лауреатом в номинации «Лучший спектакль малой формы», а драма «Идиот» признана «Лучшим спектаклем большой формы». Премия за лучшую режиссерскую работу, присужденная Петру Шерешевскому за спектакль «Экстремалы», уехала на Сахалин. Полный список победителей можно увидеть по ссылке https://transit.red-torch.ru/

VI Межрегиональный фестиваль «Ново-Сибирский транзит» должен был состояться в прошлом году, однако пандемия вмешалась в планы устроителей форума и главный смотр спектаклей Сибири, Урала и Дальнего Востока пришлось перенести ровно на год — дата в дату. При этом конкурсную афишу удалось почти полностью сохранить. За исключением двух спектаклей, которые сошли с дистанции, как уверяют организаторы, по техническим причинам.

«Ново-Сибирский транзит» родился под крылом «Красного факела» в 2010 году как реинкарнация фестиваля «Сибирский транзит», много лет кочевавшего по городам и весям регионов. В основу концептуально обновленного и обретшего в Новосибирске стационар форума положены принцип диалога и обмена опытом, укрепление творческих контактов и создание площадки для общения. Заявленный организаторами месседж — отнюдь не пустые слова: ведь для иных творческих коллективов «Ново-Сибирский транзит» едва ли не единственное место, где раз в два года можно увидеть реальный срез театральной жизни, обозначить свое место в конкурентной среде и элементарно получить отклик профессионального сообщества, поскольку фестиваль не только представляет насыщенную театральную программу, составленную из лучших, по мнению экспертного совета, спектаклей Сибири, Урала и Дальнего Востока за два предшествующих конкурсу сезона, но и проводит специализированную прикладную off-программу для практиков и теоретиков театра.

«Раньше в российском театре наблюдалось деление на Москву, Петербург и так называемые провинциальные театры, — отметила на пресс-конференции, посвященной открытию «Ново-Сибирского транзита», председатель жюри фестиваля-конкурса, театровед, критик и режиссер Марина Давыдова. — Сейчас этого разделения нет. Есть Москва, Петербург и удивительная, интересная, интенсивная и порой более свободная театральная жизнь в самых разных городах. Могу сказать только одно: не останавливайтесь. Россия — центростремительная страна. Столица притягивает к себе все, в том числе и творческие ресурсы, а мне кажется, что для жизнеспособности страны важно, чтобы регионы в культурной сфере отстаивали собственную значимость. Именно поэтому проведение таких региональных фестивалей кажется мне буквально делом государственной важности».

В итоговую афишу фестиваля вошло шестнадцать спектаклей из трех регионов и двенадцати городов. Таков результат двухступенчатого конкурсного отбора: прежде чем сформировать репертуар «Ново-Сибирского транзита – 2021», эксперты отсмотрели 140 заявок на видео и 49 спектаклей «вживую» на местах. Рискуя быть занесенными снегом где-нибудь под Норильском, замерзнуть в машине в Хакасии или затеряться в туманах под Магаданом, ведущие театральные критики России ездили по большой стране и отсматривали спектакли в самых далеких городах и городках. Таким образом, фестивальная волна охватила театры, разбросанные по территории в более чем 13 миллионов квадратных километров, а это три четверти России.

Пристальное внимание к театральной картине мира дало любопытный результат. В числе участников фестиваля-конкурса оказались как региональные театры, занимающие лидирующие позиции в российском театральном пространстве, так и команды, для которых «Ново-Сибирский транзит» наверняка послужит эффективным социальным лифтом. Впервые приняли участие в фестивале Театр Олонхо из Якутска, сосредоточивший свою художественную миссию на сохранении национальной культуры и языка, и Городской драматический театр Шарыпово, маленького городка в Красноярском крае, где проживают менее сорока тысяч человек и успешно функционирует театральная труппа, получившая в этом году Национальную премию «Золотая маска».

Несмотря на очевидные трудности, добрались до Новосибирска представители самого северного города мира — артисты Норильского Заполярного театра драмы, а также первый (и долгое время единственный) профессиональный театр острова Сахалин — Сахалинский международный театральный центр имени А. П. Чехова. Спектакль сахалинцев «Экстремалы» по пьесе австрийского драматурга Фолькера Шмидта в постановке режиссера Петра Шерешевского стал одной из ярких страниц «Ново-Сибирского транзита», удивив абсолютной свободой и искренностью актерского существования. «На любой сцене возникает наше пространство, и мы наполняем его своей энергией. Поэтому неважно, в каком театре мы играем, — принимают нас везде хорошо, с уважением и добротой, — поделилась впечатлениями с «Культурой» исполнительница роли Анны в спектакле «Экстремалы» актриса Анна Антонова.

Спектаклем-открытием фестиваля стала работа Красноярского театра юного зрителя — первая часть театральной саги по повестям Клайва Льюиса «Хроники Нарнии. Племянник Чародея». В палитре фестиваля это единственный спектакль для семейного просмотра, поражающий масштабом театральной феерии. Технически «Хроники Нарнии» оказались одним из самых сложноустроенных спектаклей «Транзита», впрочем, именно на метафорической визуализации, фантастических конструкциях, множестве трюков и россыпи спецэффектов режиссер Роман Феодори и строит свою направленную на детскую и подростковую аудиторию империю. «Если сегодня мы не будем вкладывать в спектакли для детей, то завтра мы получим рабочие руки, но не увидим в театральном зале адекватных, интересных, умных и тонких людей, за которыми будущее. Именно поэтому я топлю за детский театр и горжусь тем, что зрители, которые тринадцать лет назад смотрели наши первые спектакли в Красноярском ТЮЗе, сегодня возвращаются к нам на спектакли по сложной драматургии», — рассказал «Культуре» режиссер спектакля «Хроники Нарнии» Роман Феодори.

Сам Новосибирск заявлен на фестивале тремя работами, связанными с именами классиков русской литературы. Спектакль «Дети солнца» (режиссер Тимофей Кулябин) новосибирского театра «Красный факел» представляет собой современную интерпретацию пьесы Максима Горького: место действия переносится на кампус Стэнфордского университета, а герои становятся русскими эмигрантами, «жителями двадцатого столетья», которые под шум бокалов, апокалиптические страхи миллениума и гул российского ТВ встречают новый, 2000 год. «Русский роман» (режиссер Марат Гацалов) театра «Глобус», поднимая проблему жизнетворчества, в постмодернистском ключе интерпретирует непростую историю взаимоотношений Льва и Софьи Толстых, а «Идиот» театра «Старый дом» (режиссер Андрей Прикотенко) ловко вскрывает нелицеприятную подноготную актуальных поведенческих паттернов, сталкивая в одном зеркально-болевом пространстве олигархов, светских львиц, золотую молодежь и фриков.

Труппы из Екатеринбурга, Улан-Удэ, Кургана, Новокузнецка и Тюмени представили на суд фестивального жюри по одному спектаклю. Оказались в афише VI «Ново-Сибирского транзита» и театры, представившие на конкурс сразу два названия. Для устремленного к расширению географии и имен «Транзита» это новый опыт, однако, как признаются эксперты, коррективы оправданы высоким художественным уровнем спектаклей. Речь идет о постоянном участнике фестиваля — Омском академическом театре драмы, труппа которого сыграла в Новосибирске два выстроенных в диаметрально противоположных системах координат спектакля — «Время секонд хэнд» по одноименному роману Светланы Алексиевич (режиссер Дмитрий Егоров) и «Дядя Ваня» в постановке главного режиссера театра Георгия Цхвиравы. «Сколько мы уже постановок «Дяди Вани» видели — не сосчитать, — отметила на пресс-конференции член экспертного совета и жюри фестиваля «Ново-Сибирский транзит» театральный критик Татьяна Тихоновец. — Поэтому всегда поразительно, когда ты смотришь спектакль и открываешь в хорошо знакомом тексте новые мысли и повороты. Георгий Цхвирава очень остроумно, очень неожиданно и современно решил чеховский текст. Причем режиссер уже ставил эту пьесу. И мы, помня старый спектакль, могли сравнить то, что было тогда, с тем, что есть сейчас, и наблюдать внутренний диалог режиссера с самим собой».

В целом же конкурсная программа фестиваля выглядит разнообразной и крайне интересной: якутский эпос соседствует здесь с немецкоязычной драматургией, финский экшн — со сценами из народной жизни, хоррор — с фантасмагорией, а сказка — с черной комедией. Привести все к единому знаменателю жюри наверняка будет непросто, однако трудности фестивального перевода судейская коллегия воспринимает философски. «Современный театр так устроен, что ты не знаешь, что там случится, и правила игры постигаются в процессе встречи с конкретным произведением искусства. С одной стороны, ты смотришь и получаешь некие впечатления, а с другой — стараешься понять, по каким правилам режиссер и творческий коллектив пытается с тобой играть», — резюмировала «Культуре» председатель жюри Марина Давыдова.