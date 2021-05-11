Премьера ко Дню Победы: три луча света в темном царстве

Александр МАТУСЕВИЧ

К празднованию Дня Победы Камерная сцена имени Покровского Большого театра России подготовила антивоенный спектакль-диптих по операм Григория Фрида и Удо Циммермана.

«Дневник Анны Франк» советского композитора Григория Фрида — опера хорошо у нас в стране известная. В Камерном музыкальном театре Бориса Покровского (вошедшего в 2018-м в конгломерат Большого театра) ее ставили в 2010-м, а до того исполняли в советское время (сам опус написан в конце 1960-х) в Москве, Кисловодске, Ленинграде... Она получила широкую известность и за рубежом — ставилась в Израиле, Германии, Голландии, США — и даже, согласно сайту-агрегатору оперных новостей Operabase.com, является самой часто исполняемой оперой современного композитора.

Ее ровесница «Белая роза» выросшего в ГДР Циммермана у нас почти совсем неизвестна: данное обращение стало ее московской премьерой. А вот на Западе, особенно в немецкоязычной его части, это сочинение ставится достаточно часто — видимо, не столько из-за своих музыкальных достоинств, сколько из-за идеологической нагрузки. «Белая роза» — история подпольной антифашистской студенческой организации, существовавшей в течение полугода в Мюнхенском университете. Это редкий пример антифашистского сопротивления в самой Германии, чье население было тотально зомбировано и в абсолютном большинстве поддерживало правящий людоедский режим.

У этих опер много общего: обе — камерны, созданы в одну эпоху, имеют антифашистскую тематику, лишены действия и концентрируются на внутреннем мире героев и их личных переживаниях. Но при этом они получились очень разными. Опера Фрида принадлежит советской классике, развивает музыкальные идеи Прокофьева и Шостаковича. Ее музыка подчеркнуто иллюстративна, педантично следует за либретто, которое в сокращении воспроизводит дневниковые записи прячущейся от гестапо еврейской девочки Анны Франк. Богатый и выразительный оркестр аккомпанирует не столь интересной вокальной партии единственной героини, от лица которой идет повествование. В этой моноопере очевидна музыкальная драматургия, и она воспринимается слушателем достаточно легко, несмотря на тяжесть тематики.

У Циммермана все иначе: атональная рваная авангардистская музыка лишь иногда допускает красивые мелодические вкрапления. Она тягуча, монотонна и словно не имеет никакого развития. Публика вместе с двумя героями — приговоренными к гильотинированию братом и сестрой Гансом и Софи Шоллями — блуждает в глубинах их подсознания, где воспоминания о прежней жизни, страх смерти и осознание невозможности будущего переплетены в сложный, не всегда понятный клубок ассоциаций и метафор. Выразительным оказывается лишь финал, где герои выходят из оцепенения и страстно провозглашают тираноборческие идеи. Эта кульминация настигает слушателя внезапно и без всякой подготовки.

Объединить два столь разных сочинения попытался немецкий режиссер Ханс-Йоахим Фрай, в третий раз работающий на этой сцене (в 2011-м он здесь поставил «Царя и плотника» Лорцинга, в 2016-м — «Ариадну на Наксосе» Штрауса). Единое пространство (сценография Петра Окунева) — замкнутое серыми глухими стенами и двумя лестницами по бокам и трое героев на весь спектакль. Исполнители ролей Ганса и Софи Василий Соколов и Екатерина Ферзба мимически сопровождают монолог Анны Франк (ее исполняет Наталья Риттер). Эта героиня в свою очередь становится третьим безмолвным персонажем во второй опере дилогии.

Листки ее исповедального дневника превращаются в листовки, разбрасываемые студентами по университету. На крутых лестницах аккуратно расставлена обувь — все, что осталось от отправленных фашистами в печи людей. На сценическом заднике возникают черно-белые фотографии с лицами загубленных жертв (видеохудожник Вадим Дуленко). Над сценой начертан знаменитый концлагерный издевательский лозунг: Arbeit macht frei («Труд делает свободным»).

Обыватели в серых пальто, снующие по улицам Амстердама (кто-то из них и донесет на семью Анны Франк), превращаются в неумолимых палачей в военных шинелях во второй части дилогии… Впрочем, удивляться не приходится: когда зло становится чем-то обычным, разлитым повсеместно, удивляться стоит скорее тому, что хоть в ком-то еще сохраняются ростки разума и совести. И в этих условиях лишенное, казалось бы, героизма сопротивление юной троицы обретает значимость вселенского масштаба и становится символом человечности. В финале спектакля яркая вспышка света (постановка Айвара Салихова) валит с ног гестаповцев-мучителей. Несколько фантастичный и дидактический ход, но сердце соглашается: добро должно побеждать. Хотя бы на уровне идеи.

Обе оперы написаны высокопрофессионально, каждая в своей композиторской технике. Сам спектакль сделан грамотно, а материал исполнен маэстро Филиппом Чижевским и солистами добротно и старательно. При этом цепляет зрителя происходящее на сцене все же в первую очередь благодаря теме — пронзительной и страшной, — а не особенностям постановки.