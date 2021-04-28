«Хованщина» глазами иностранца и долгожданный балет Ратманского: Большой театр рассказал о планах на сезон

Елена ФЕДОРЕНКО

















На пресс-конференции Большого театра, посвященной грядущему 246-му сезону, генеральный директор Владимир Урин, главный дирижер — музыкальный руководитель Туган Сохиев и руководитель балета Махар Вазиев рассказали о премьерах и фестивалях.



Театральный год откроется 14 сентября оперой «Борис Годунов», через четыре дня балетная труппа исполнит «Лебединое озеро». Первой премьерой сезона станет опера Моцарта «Дон Жуан», которую перенесли с нынешнего сезона. За дирижерский пульт встанет тонкий интерпретатор Туган Сохиев, переосмыслит вечный сюжет петербуржец, мастер психологических хитросплетений режиссер Семен Спивак.



Два оперных раритета ожидаются на Исторической сцене. «Лоэнгрин» Рихарда Вагнера — совместный проект Большого с Нью-Йоркской Метрополитен-оперой, где режиссером выступит Франсуа Жирар, а дирижером Эван Роджистер, запланирован на февраль. Спектакль продолжит чрезвычайно удачный опыт «Саломеи», рожденной в нынешний пандемический год тандемом этих знаменитых театров. На первый месяц лета 2022-го задумано осуществить премьеру оперы «Хованщина» Модеста Мусоргского — произведения, крепко связанного с национальной историей. Режиссерскую концепцию предложит известный Саймон Макберни, влюбленный в русскую культуру, а оркестр поведет Туган Сохиев.



На Камерной сцене имени Бориса Покровского появятся четыре новые оперы. Две из них — одноактные — будут исполняться в один вечер: «Маддалена» Сергея Прокофьева и «Испанский час» Мориса Равеля. Постановочная команда — режиссер Владиславс Наставшевс и дирижер Алексей Верещагин. Оперу «Фальстаф, или Три шутки» Антонио Сальери поставит молодой режиссер Александр Хухлин, уверенно заявивший о себе спектаклями на сцене РАМТа. Режиссер из Красноярска Роман Феодори, известный Москве постановками в Театре Наций и Центре им. Мейерхольда, и штатный дирижер ГАБТа Антон Гришанин предложат версию оперы Гаэтано Доницетти «Линда ди Шамуни». Большой не забывает о желании великого Бориса Александровича Покровского развивать ту небольшую сцену как уникальное пространство для экспериментов, предлагая редко встречающиеся со зрителями произведения разных стилей.



Первой балетной премьерой сезона станет «Мастер и Маргарита» в постановке словенского хореографа Эдварда Клюга. Удастся ли ему одолеть сложнейший роман Михаила Булгакова с философскими метафорами и «советским абсурдом», мы узнаем 1 декабря. В помощь отчаянному сочинителю будет музыка Альфреда Шнитке и мастерство маэстро Антона Гришанина.



Самое ожидаемое балетное событие грядущего сезона — мировая премьера двухактного спектакля на музыку Иоганна Себастьяна Баха «Искусство фуги», который сочинит специально для Большого театра хореограф Алексей Ратманский. Своего балетного экс-худрука Большой давно склонял к постановке эксклюзивного спектакля — наконец, свершилось, если, конечно, не вмешается пандемия. Возможность непредвиденных поворотов понимали все ораторы и слушатели пресс-конференции.



«Под занавес» сезона, в июле 2022-го, пройдет премьера вечера одноактных балетов, который анонсировался еще в 2018-м. Дата выпуска переносилась неоднократно — за это время Антон Пимонов возглавил Пермский балет. В задуманном триптихе — его спектакль «Сделано в Большом» на музыку Анатолия Королева.



Востребованный хореограф из Екатеринбурга Вячеслав Самодуров подготовит еще одну составляющую балетного вечера — «Танцеманию» на музыку Юрия Красавина. Третьей одноактовкой программы станет балет «Времена года» Александра Глазунова. Над ним работает премьер Большого театра Артемий Беляков, неделю назад отмеченный «Золотой маской» за лучшую роль Альберта в «Жизели». Махар Вазиев намекнул на возможный сюрприз — и в это легко верится, к примеру, нынешний сезон Большой открыл вечером «Четыре персонажа в поисках сюжета», задуманном и оперативно осуществленном на карантине.



С радостью участники собрания восприняли информацию о подготовке Международного фестиваля DanceInversion, за два осенних месяца Москва встретит труппы из Бразилии, Германии, Израиля, Великобритании, Франции. Фестиваль посвятят Айседоре Дункан, чей танец был блистательной приметой начала ХХ столетия. Век спустя DanceInversion представит поиски современных хореографов. В рамках феста — в Калуге пройдет лаборатория молодых хореографов.



Осенью в ГАБТе состоится Международный вокальный конкурс Пласидо Доминго Operalia. Будущий сезон гендиректор Большого назвал «сезоном юбилеев». Мероприятия посвятят Юрию Григоровичу — 2 января великому хореографу исполнится 95 лет. Многие замечательные мастера отметят круглые даты: Маквала Касрашвили и Михаил Лавровский, Людмила Семеняка и Борис Акимов. К юбилею Галины Вишневской Большой театр готовится вместе Центром оперного пения, носящим имя выдающейся артистки.



Продолжит интенсивную творческую работу хорошо известная молодежная оперная программа, в нынешнем году родился ее балетный аналог. Обе продолжат немало интересного: цикл «Антология русского классического романса», вечер музыки итальянских композиторов, концерт, посвященный женщинам-композиторам, незаслуженно остававшимся в тени своих мужей и современников.



Пресс-атташе театра Катерина Новикова проинформировала о традиционных показах знаменитых спектаклей в кинотеатрах мира — в прямом эфире будут показаны балеты «Спартак» Юрия Григоровича, «Драгоценности» Джорджа Баланчина и «Дочь фараона» Пьера Лакотта по мотивам Мариуса Петипа.



Зарубежные гастроли Большого театра, закрытые эпидемиологической ситуацией, надеются возобновить через год, в марте 2022 года. При благополучном положении в мире оперная труппа и оркестр выступят в Тулузе и Париже, а балет покажет свои спектакли в мадридском театре «Реал». Ближайшие же маршруты связаны с гастролями по родному краю: Челябинск, Самара, участие в праздновании 800-летия Нижнего Новгорода.



А пока продолжается 245-й сезон, и он еще не исчерпал всех событий. 23 июня на Исторической сцене запланирована премьера оперы Чайковского «Мазепа» в постановке Евгения Писарева — режиссера драмы, имеющего убедительный опыт работы с музыкальным материалом, оркестр поведет маэстро Туган Сохиев. Композитор Илья Демуцкий и хореограф Юрий Посохов — авторы успешного балета «Герой нашего времени» — готовят мировую премьеру хореографического прочтения чеховской «Чайки», в постановочную команду вошел молодой режиссер Александр Молочников. Последней премьерой сезона станет опера Генделя «Ариодант», режиссер-постановщик Дэвид Олден, дирижер Джанлука Капуано. Оба спектакля получат прописку на Новой сцене в июле.

Фото: АГН «Москва»; Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»