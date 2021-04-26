«Золотая маска» назвала главных героев театрального сезона

Елена ФЕДОРЕНКО

Золотая маска» из обширной конкурсной программы привычно сделала фаворитами в первую очередь новаторские, стремящиеся к эксперименту постановки. Награждение 43 лауреатов состоялось на днях в «Зарядье». Трансляция была доступна всем желающим онлайн.

В день вручения, 22 апреля, на сцене «Зарядья» по воле режиссеров Жени Беркович и Нины Чусовой зеленела трава, военный оркестр создавал лирическое настроение душевным исполнением песенных шлягеров. Рядом с музыкантами — чайный столик, к которому выходят прелестные чеховские три сестры (Светлана Мамрешева, Александра Урсуляк, Анастасия Лебедева) в белых платьях и шалях. Конечно, не обошлось и без Наташи (Варвара Шмыкова) в режущем глаз наряде. Тут же брат Андрей (Илья Мовчан) со скрипкой, и он связан со своей суженой тем самым нелепым зеленым поясом.

Тонкий и осмысленный поначалу текст к финалу церемонии пробуксовывает, начинают утомлять смены видеокартинок — то цветение, то снегопад… Но это не в силах испортить впечатления от вечера, который длился более трех часов без антракта. Зрители, из которых большинство — из театральных команд-номинантов — радовались случаю оказаться вместе, да еще и по такому случаю: на объявлении лауреатов 27-й «Золотой маски», где 43 награды нашли своих героев. Думаю, и сам Станиславский, которого не единожды помянули сестры Прозоровы, по-доброму улыбнулся бы.

Прошлый сезон выдался сложным — не все театры успели подготовить запланированные премьеры, но были и те, что выпустили премьеры до пандемийного кошмара и потому не сбавили оборотов.

Лучшим режиссером назван Юрий Бутусов (в его «послужном списке» нынешняя «Маска» уже шестая) на этот раз за спектакль «Пер Гюнт» в Вахтанговском театре. Характерно, что спектакль не получил всеобщего и тотального зрительского признания. Мнение экспертного совета очень часто не совпадает с реакцией публики. Известно, что в поле рассмотрения этого конкурса, как правило, попадают радикальные прочтения, со «злобой дня» и жанровыми перепадами. Жизненная реальность и фантастический гротеск соседствуют в «Сказке про последнего ангела» Андрея Могучего в Театре наций (спектакль — лидер в драме большой формы). Победителем в малой форме стал еще один весьма эксцентричный спектакль «Пиноккио. Театр» Бориса Юхананова в Электротеатре «Станиславский». В этой постановке режиссер перемешал приемы комедии дель арте и советского театра, философию и ерничество, щедро приправляя долгое и увлекательное зрелище бойкими шутками внутритеатрального «капустника».





Отрадно видеть усиление региональной части золотомасочной афиши. Большое количество «Масок» уехало в небольшие театры нестоличных городов. Причем их присуждение невозможно связать лишь с желанием поддержать тех, кто в помощи действительно нуждается (пандемия очевидно ударила больше по провинциальным театрам). Награды подтверждены мастерством, смыслом, артистизмом: кукольный спектакль «О рыбаке и рыбке» из Петрозаводска, драмтеатр из Шарыпово и Молодежная труппа Архангельска. Исполнительские «Маски» отправились в Южно-Сахалинск (Анна Антонова за роль в «Экстремалах» Петра Шерешевского), в новосибирский «Старый дом» (Тимофей Мамлин за роль Ипполита Терентьева в «Идиоте», режиссер Андрей Прикотенко).

«Маска» в номинации «Работа драматурга» подтвердила очевидное: новейший театр сегодня предпочитает тексты, а не драматургию с фабулой, тайными подводными смыслами и психологическими нюансами. Награда досталась Дине Сафиной за пьесу «5mm/h», поставленную в Казанской творческой лаборатории «Угол». Это получасовой медитативный диалог двух молодых людей, тяжело больного пациента и посетителя больницы, с использованием подчеркнуто простых, бытовых фраза, над которыми «витает» неизлечимый недуг.

В опере победил «Садко» Большого театра в постановке Дмитрия Чернякова: лучшие — спектакль, режиссер. Награды достались и исполнившим главные роли Екатерине Семенчук и Нажмиддину Мавлянову. Избранным дирижером справедливо назван маэстро Кристофер Мулдс, ювелир барочного репертуара, за «Дидону и Энея», также в Большом. Оба спектакля главного театра страны вызвали лавину споров. Награды транслируют, что сейчас — время авторских режиссерских прочтений, концептуально дерзких, нацеленных на актуализацию, сочетающих яркость формы и уважение к музыкальному первоисточнику. Ревнителям традиций приходится с этим считаться.

Призером в оперных номинациях также стал спектакль «Октавия. Трепанация» Дмитрия Курляндского в Электротеатре «Станиславский» — за лучшую работу композитора, художника в музтеатре (Степан Лукьянов) и, кроме того, постановка получила спецприз с замысловатым обоснованием. От этого выбора судей остается тревожный осадок. Оказывается, опере доступна драматическая сцена, лауреату можно обойтись без оркестра, исполнителям – без серьезных вокальных практик, режиссеру не нужны «устаревшие» премудрости оперного жанра, достаточно – «рефлексий на тему насилия и тирании» и визуальных элементов актуального перфоманса. Этот спектакль, как и вторая работа Электротеатра («Книга Серафима»), логичнее бы вписался в область музыкальных экспериментов на драматической сцене.

Балетный сезон доказал, что классика любима по обе стороны рампы. Если в опере победили спектакли, проверяющие классику на прочность и меняющие ее привычный контекст, то в балете, напротив, жюри поощрило воссозданные балеты прошлого. Вновь лидирует Большой театр, что не только радостно, но и справедливо. Новая постановка «Жизель» удостоилась двух номинаций. Тончайшая реконструкция Алексея Ратманского отмечена как спектакль, а отличный танцовщик, премьер ГАБТа Артемий Беляков — награжден как исполнитель.

Темпераментная, грациозная и изысканная Оксана Кардаш получила аналогичную женскую номинацию за партию Китри в версии «Дон Кихота» Рудольфа Нуреева, представленную на сцене Музтеатра Станиславского. Отчасти энтузиазм балерины оправдал многие нелепости этого весьма спорного спектакля. «Маску» художника по костюмам примерила Татьяна Ногинова за эффектные наряды персонажей «Бахчисарайского фонтана», поставленного в Самарском театре оперы и балета, что подтверждает — интерес к многолюдным и подробным спектаклям советского драмбалета не иссякает. Максим Петров из Мариинки получил звание лучшего хореографа за нежный неоклассический самобытный одноактный балет «Русские тупики-II». Награда – поддержка умной юности и контекстуального мышления молодого хореографа.

В номинации «Оперетта-мюзикл» жюри, как видно, следовало двум тенденциям, которые сегодня определяют направление развития этого вида музыкального театра. Это, во-первых, создание оригинальных постановок «с чистого листа». Награду за лучший спектакль получил рок-мюзикл «Фома» по песням Юрия Шевчука, поставленный Филиппом Разенковым в Новосибирской Музкомедии (у спектакля еще две "Маски" за лучшую мужскую роль и роль второго плана). А во-вторых — попытки вернуть на сцену «замыленные» шлягеры к истокам. Именно это попытался сделать режиссер Дмитрий Белов и дирижер Дмитрий Волосников в оперетте «Сильва» Свердловского театра музыкальной комедии (награда за лучшую режиссуру и работу дирижера). К первым стоит отнести и «Серебряное копытце» по сказам Бажова – легкий, нежный, чистый, задорный спектакль из Новоуральска, получивший спецпремию жюри «За нестандартность репертуарного мышления».

Полный список лауреатов "Золотой маски" по ссылке https://goldenmask.ru/fest_27_215.html

После объявления результатов «Культура» задала несколько вопросов режиссеру, худруку театра «Практика» Марине Брусникиной, которая в прошлый раз возглавляла жюри "Золотой маски" (подведение итогов тогда сместилось из-за пандемии и состоялось всего пять месяцев назад), а в этом году была зрителем. В конкурсе участвовал спектакль театра «Практика».

— Когда в прошлый раз вы были председателем жюри, всегда ли были согласны с выбором экспертов?

— Тогда я подряд просмотрела более 40 спектаклей. Это непростая, но хорошая история. Это тяжело физически, что-то раздражает… Но ты видишь достаточно точный срез того, что происходит в сценическом искусстве, понимаешь, чем занимается театр в настоящее время. Конечно, всегда возникают вопросы к отбору, и ничего с этим не поделать – вмешиваются разные факторы. Из четырех десятков названий — что-то тебе интересно и близко, а есть то, что возмущает, возникает и вопрос: как это могло попасть в номинанты?! Но все равно набирается 15-17 невероятно достойных спектаклей, из которых трудно выбрать лучшие.

— Заметили ли что-то особенное в нынешней "Маске"?

— В этом году был большой выбор — огромные списки и режиссеров, и актеров, и художников. Мне очень приятно и невероятно радостно, что среди них много молодых художников. Понимаю, и это прекрасно, что на наших глазах меняется поколение. Какие-то имена исчезают, появляются новые и это уже не надежда и авансы, а реально действующие в театре люди. Здорово, что их начинают замечать и награждать. Они не единообразны, у каждого свой подход к творчеству и все они талантливы.

— Со всеми ли решениями жюри вы солидарны?

— Такого вопроса после работы в жюри «Золотой маски» не возникает. Там многоступенчатый отбор экспертов, и победитель выигрывает по количеству голосов. Обсуждения бывают бурными и продолжительными, каждый член жюри высказывается по каждому номинанту, но в финале, на последней ступени — голосование. Оно всегда тайное, другого не бывает, и отдельное — по каждой номинации. В жюри собираются разные люди со своими вкусами и понимаем театра, победа зависит от количества голосов, и конкуренция в столкновении мнений — честная. В открытом формате члены жюри договариваются только по поводу спецпризов.

— Ваши впечатления от вечера награждения?

— Церемония может быть лучше или хуже, но главная ее задача — наградить людей. Для многих это невероятной силы ощущение, особенно для тех, кто из провинции. Понимаю, что для актрисы, которая получила премию в номинации лучшая женская роль, это — огромное событие, как и для всего театра в Южно-Сахалинске. Рада «Маске» творческого молодежного коллектива из Архангельска, они достойны. Испытала радостные эмоции за наш театр «Практика». Приятно видеть в семи номинациях спектакль «Занос» Мастерской Брусникина. Награду получила художница Полина Бахтина – ее работа действительно замечательна и все мы переживаем невероятное счастье.