Фестиваль LOFT-2021: в поисках места на театральной карте

Евгений ХАКНАЗАРОВ, Санкт-Петербург

В петербургском смотре, который продлится до 24 апреля, участвуют 12 театральных коллективов из регионов, обеих столиц и Ленинградской области.

Аббревиатура LOFT обозначает «Ленинградский областной фестиваль театров». Но разбег у фестиваля вовсе не региональный. Сам 47-й регион представлен в афише тремя коллективами: организатором LOFT Театром на Васильевском и труппами из Выборга и Лодейного Поля. Также малоизвестным для аудитории фестиваля можно счесть Молодежный театр из Северска Томской области. Но помимо них, в афише сплошь коллективы, которые на слуху: Московский театр юного зрителя, Московский Губернский театр, Et Cetera, Театр имени Моссовета, Ярославский театр имени Федора Волкова, Пермский театр «У Моста», новосибирский «Красный факел» и Красноярский театр имени Пушкина. Театры совершенно не похожие друг на друга, с разными эстетиками и видением театральной вселенной.

На первом фестивале LOFT, который состоялся весной 2019-го, программа была еще обширнее за счет зарубежных гостей. Тогда наряду с российскими участниками в Санкт-Петербург приехали коллективы из Эстонии, Словении, Латвии и Сербии. О LOFT заговорили, он собрал приличную прессу, публика была в восторге. Прогнозы на второй фестиваль, который был назначен на весну 2020-го, строились самые оптимистичные: зарубежную часть афиши должны были составить театры не только из Прибалтики, но и из Словении, Хорватии, Германии и Японии. Удар по фестивалю нанесла пандемия. И он мог стать критичным для только что родившегося культурного события.

Тем с большей ответственностью организаторы отнеслись к формированию картины фестиваля-2021. Зарубежные гости вновь не смогли приехать. Зато российские участники приготовили для петербургского зрителя самое лучшее из своих репертуаров. Начало нынешнего LOFT получилось весьма внушительным: фестиваль открылся сразу тремя постановками Камы Гинкаса. Один из самых известных российских режиссеров вместе с московским ТЮЗом привез целую американскую трилогию: спектакли по произведениям Эдварда Олби «Кто боится Вирджинии Вулф?» и «Все кончено», а также «Кошку на раскаленной крыше» Теннеси Уильямса. Первые два спектакля были сыграны в фойе Театра на Васильевском — в непосредственной близости к зрителям. Публика в полной мере, буквально собственной кожей, смогла ощутить и напряженность действия, и глубокий психологизм происходящего. И, конечно, встреча с такими мастерами, как Валерий Баринов, Игорь Ясулович, Виктория Верберг и Игорь Гордин, только усилила художественное воздействие на зрителя.

Спектакль «Три сестры» показал театр «Святая крепость» из Выборга, которому в будущем году исполнится сорок лет. Это очень интересный коллектив. Его официальный титул — государственный театр драмы и кукол. Соответственно, и репертуар весьма широк — от тех же «Трех сестер» до «Винни-Пуха». Начиналась «Святая крепость» именно как кукольный театр и добилась большого успеха: работа труппы была отмечена и петербургским «Золотым софитом», и всероссийской «Золотой маской». И после этого, в 1999 году, театр расширяет свой творческий простор и получает статус драматического.

Еще один представитель Ленинградской области, Лодейнопольский драматический театр-студия «Апрель», в спектакле «Глумов. Восхождение в бездну» поделился своим прочтением пьесы Александра Островского «На всякого мудреца довольно простоты». Такой выбор не случаен: наряду с общечеловеческим, универсальным психологическим посылом, который заложил в свои сочинения, пожалуй, самый популярный русский драматург, в пьесах Островского с особой тщательностью воспроизведено бытование рядовых обывателей, которые живут в маленьких городках и весях страны. А если действие происходит в Москве, то и она у автора выглядит глухой провинцией, со своими минусами и плюсами. Такое стилистическое совпадение не может не быть интересным для коллектива из маленького города.

Несомненно, и для «Апреля», и для «Святой крепости» сам факт участия в столь яркой театральной кампании является огромным достижением и преимуществом, позволяющим уловить актуальные тенденции современного театрального процесса и взять равнение на грандов. Эти же пожелания можно адресовать и в адрес Молодежного театра «Наш мир» из Томской области. Участие в LOFT потребовало от коллектива большой жертвы: из-за поездки в Санкт-Петербург театр весь апрель не будет играть на родной сцене в городе Северск — сценическое оборудование вернется домой только в конце месяца.

Но игра стоит свеч: «Наш мир» привез в культурную столицу репертуарную редкость, трагикомедию французского драматурга Жеральда Сиблейраса «Тополя и ветер» — это название можно было встретить только в афише «Сатирикона», и то до 2015 года. А немосковский зритель вообще был лишен возможности увидеть эту, по определению автора, «героическую комедию», рассказывающую о том, как трое пожилых ветеранов Первой мировой войны доживают свои дни в доме для престарелых, но не соглашаются утратить вкус к жизни и задумывают побег. Сама же пьеса появилась в репертуаре провинциального театра благодаря федеральному проекту «Культура малой Родины». Что характерно — этот спектакль имеет ярко выраженный петербургский акцент: и режиссер Руслан Нанава, и художник-постановщик Николай Слободяник работают в Северной столице.

Еще один крайне интересный спектакль заслуживает самого большого внимания зрителей. Это первый вариант горьковской «Вассы Железновой», которую заявил на фестиваль пермский театр «У Моста». Один из ведущих коллективов региона обратился к редакции пьесы 1910 года, которую режиссер Сергей Федотов поставил в виде трагифарса. Знатоки театра смогут сравнить пермскую постановку со спектаклем, который представил в 2016 году Малый театр — тогда режиссер Владимир Бейлис также обратился к первому варианту пьесы Горького, а роль Вассы исполнила одна из ведущих актрис театра Людмила Титова. И абсолютно необходимо отметить символичность появления этого спектакля в афише фестиваля. В 1997 году именно на сцене Театра на Васильевском режиссер Ахмат Байрамкулов поставил первый вариант «Вассы» с Антониной Шурановой в заглавной роли. Успех постановки был огромным.

Театр имени Моссовета представлен на фестивале «Машенькой» по Владимиру Набокову, Волковский театр привез из Ярославля спектакль «Каренин», в котором хрестоматийная история рассматривается под совсем иным углом зрения. Театр Александра Калягина Et Cetera обратился к роману Анатолия Мариенгофа «Циники» с подзаголовком «хроники любви». Новосибирский «Красный факел» сделал беспроигрышную ставку на шукшинские рассказы, послужившие основой спектаклю «Чудные люди». А Красноярский театр имени Пушкина покажет в Петербурге трагикомедию Жан-Люка Лагарса «Мы, герои», рассказывающую о приключениях малоуспешной актерской труппы, обреченной сгинуть в надвигающейся на Европу войне.

Сам же Театр на Васильевском, хозяин фестиваля, 22 апреля покажет премьеру — спектакль Дениса Хусниярова «Августовские киты». Пьеса американского драматурга Дэвида Берри — это история двух престарелых сестер, вернувшихся на закате жизни в счастливое место своего детства и пытающихся подвести итоги, которые не хочется подводить в этом, может быть, последнем для них августе. Киноманы должны помнить блестящую экранизацию этой пьесы 1987 года — в ленте Линсдея Андерсона главные роли исполнили дивы золотого века Голливуда Лиллиан Гиш и Бетт Дэвис. Что и говорить, перед труппой Театра на Васильевском планка поднята чрезвычайно высоко.

Художественный руководитель и председатель оргкомитета фестиваля LOFT, директор — художественный руководитель Театра на Васильевском, заслуженный деятель искусств России Владимир Словохотов рассказал «Культуре»:

— Считать, что LOFT — фестиваль областного уровня, не совсем правильно. С некоторой долей иронии мы расшифровываем его как Ленинградский областной фестиваль театров. Но есть еще другое значение этого слова: «лофт» — это пространство для творчества. Мы пригласили на нашу сцену два театра, которые находятся в области и не часто могут сюда приезжать. Другие два театра областного ведомства находятся в городе, их спектакли широко доступны. Но фестиваль еще и потому областной, что почти 40 процентов зрительного зала составляют зрители из Ленинградской области, которые приезжают смотреть спектакли на специально заказанных автобусах.

Почему приглашены именно эти российские театры? Творческий союз с Камой Гинкасом сложился еще на прошлом фестивале, показать триптих американских пьес — его давняя мечта, которая совпала с нашим горячим желанием посмотреть всю триаду замечательных спектаклей подряд. Все приглашенные театры очень высокого уровня. Почему пригласили Красноярский театр имени Пушкина? Да потому что это один из лучших сегодня театров, возглавляемый замечательным режиссером Олегом Рыбкиным. То же самое по поводу новосибирского, пермского театров. И, конечно, нам очень хочется видеть спектакли московских театров, хочется самим сыграть на их площадках, нам очень важен обмен мнениями, творческой энергией. А другой задачи, мне кажется, у фестивалей и не бывает.

Несмотря на молодость театрального смотра, уже вполне ясно: козырь фестиваля LOFT — в его гуманистической устремленности, отсутствии пустой развлекательности и в творческом взаимодействии театров-«сеньоров» с малоизвестными, но оттого не менее интересными коллективами из театральной периферии. Состязательности на фестивале нет, призовые места определяться не будут — в выигрыше должен остаться пытливый и заинтересованный зритель.