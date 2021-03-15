Поход в провинциальный театр

Евгений ХАКНАЗАРОВ

Насколько доступен для жителей российских регионов билет на балет, а также в оперу, на драматические и детские спектакли? И что пользуется спросом у провинциального зрителя? «Культура» провела исследование региональных афиш и делится наблюдениями.

Конечно, этот обзор не претендует на социологическую истину в последней инстанции. Но результаты получились красноречивыми и, к счастью, достаточно оптимистичными. Кто бы что ни говорил, билет в театр остается доступным для среднего, но культурного россиянина. А репертуар провинциальных сцен – в целом востребованным. Хотя без проблемных точек дело не обошлось.

Отправным пунктом исследования стали сведения о размере средней заработной платы в регионах нашей страны. Мы решили сопоставить эти данные со стоимостью посещения театральных площадок в конкретных субъектах Федерации и оценить уровень материальных трат населения на встречу с прекрасным. Были выбраны отдельные регионы, где мы заглянули в афиши театров оперы и балета, ведущих театров драмы, а также в предложения для детской аудитории. Для большей полноты картины в исследовании также представлены регионы, находящиеся ближе к концу списка Росстата, в которых больших музыкальных театров нет, что вовсе не исключает насыщенной театральной жизни на местах. В материале учтена текущая ситуация с продажей билетов, актуальная на момент его подготовки, 7 марта. Также мы старались оставаться беспристрастными в выборе тех или иных спектаклей и площадок.

Принципиально не рассматривалась ситуация, сложившаяся в богатых нефтегазоносных районах, где средняя зарплата по понятным причинам значительно превышает общероссийский уровень. А также Москва и Санкт-Петербург – в столицах часто проходят большие события с особой политикой ценообразования, принятие в учет которых сильно исказило бы результат обзора и не отвечает его цели.

Красноярский край

Стоимость билетов от 100 до 1000 рублей, в среднем – 550 рублей, или 1,02% от уровня средней зарплаты (53 815 руб., 14-е место по стране).

Красноярский государственный театр оперы и балета имени Дмитрия Хворостовского приглашал 8 марта на концерт Belcanto Gala, и за сутки до события билетов на него в продаже не было. 13 марта в театре дают «Князя Игоря», за билеты просят от 200 до 800 рублей, к 7 марта было свободно около половины мест. Гораздо лучше обстоят дела со спросом на «Лебединое озеро» - на спектакль 19 марта билеты стоят от 300 до 1000 рублей, и выбор невелик. Пока не находят покупателей билеты на премьерных «Паяцев», увидеть которых можно 27 марта, заплатив от 200 до 800 рублей.

Красноярский драматический театр имени Пушкина еще не распродал оставшуюся треть билетов на драму «Август. Графство Осейдж» (10 марта, 300–700 руб.). Зато на «Преступление и наказание», которое стоит в афише на 16 марта, оставалось всего десять билетов (300–700 руб.). И очень много билетов еще есть на спектакли «Три дня в деревне» (вариации на тургеневские темы, 23 марта) и «Дядя Ваня. История одного выстрела» (27 марта, билеты на оба события от 100 до 700 руб.).

Театральное искусство востребовано юными жителями Красноярска. Местный ТЮЗ распродал все билеты на восьмимартовскую «Снежную королеву», уже почти нет билетов на спектакль «Алиsа» (800 руб.), также почти невозможно попасть 25 марта на школьную драму «Всем, кого касается» (350 руб.)

Приморский край

Стоимость билетов от 150 до 6 750/3 000 рублей, в среднем – 3 525/1 575 руб., или 7,08% / 3,16% от уровня средней зарплаты (49 797 руб., 19-е место)

В этом случае в статистику вмешивается фактор «столичного театра». Самые дорогие билеты предлагает Приморская сцена Мариинского театра – почти 7 000 рублей. Для провинции это много и непоказательно. Поэтому мы для общей картины произвели расчеты и с учетом верхних цен Мариинского в регионе, но в итоге в качестве верхней планки взяли самые дорогие билеты в краевой театр драмы (3 000 руб.). Право так поступить нам дает и практика применения спецтарифа на спектакли Приморской сцены, который снижает верхний уровень цен до тех же 3 000 рублей.

Итак, накануне 8 марта на сайте Приморской сцены Мариинского театра оставалось около трети билетов на балет «Корсар» (от 150 до 2400 руб.), много билетов в продаже на «Евгения Онегина» 14 марта (от 150 до 4500 руб.). Но это своего рода неизбежность для огромного и статусного театра, который кроме местной публики также рассчитан на посещение многочисленными гостями Владивостока из Китая, Кореи и Японии, а их сейчас по понятным причинам нет. Но в дни премьер театр полон: из Петербурга сюда 26 марта прибывает свежая «Летучая мышь» и почти все билеты стоимостью от 400 до 6 750 рублей – еще раз вспомним про спецтариф – проданы.

Приморский академический краевой драматический театр имени Горького реализовал почти все билеты на «Мастера и Маргариту», спектакль назначен на 12 марта (от 400 до 3000 руб.). Зато отчаянно ищут своих владельцев многочисленные билеты на спектакли «Опасные связи» (20 марта, от 400 до 2 500 руб.) и «12 стульев» (28 марта, от 400 до 1500 руб..). Как и в Красноярске, тон во Владивостоке задают молодые театралы. Проданы почти все билеты на «Снежную королеву» (13 марта, от 400 до 700 руб.) и «Волшебника Изумрудного города» (20 марта, от 300 до 600 руб.)

Республика Карелия

Стоимость билетов от 150 до 2 000 рублей, в среднем – 1 075 рублей, или 2,33% от уровня средней зарплаты (46 180 руб., 25-е место)

Среднюю стоимость билета в этом регионе изрядно утяжелил местный Музыкальный театр, который держит ценник на уровне таких площадок, как Пермская и Екатеринбургская опера. 8 марта здесь отметили концертом «Объяснение в любви» и накануне было раскуплено больше половины мест от 150 до 1600 рублей. Причем зрители покупали билеты во всех ценовых категориях. Почти такой же спрос проявлен и на «Севильского цирюльника» от 12 марта, но здесь билеты стоили от 150 до 1100 рублей, а среди раскупленных оказались преимущественно места от 600 р. и выше. Гораздо хуже расходятся билеты на «Царскую невесту» (14 марта, от 200 до 2000 руб.) и балет «Тщетная предосторожность» (26 марта, от 150 до 1500 руб..).

Если верить афише, то почти невозможно попасть на показы Национального театра Карелии. Стоимость билетов здесь составляет от 300 до 600 рублей, но почти все оказалось распроданным и на «шалость в одном действии» «Эликсир любви» в Женский день, и на мартовские спектакли «Кадриль», «Машина едет к полю» и «Любовь и голуби». Последняя постановка, к слову, идет на карельском с синхронным переводом на русский язык. Отлично расходятся билеты и на спектакли Театра кукол «Серая шейка», «Каникулы Бонифация», «Красная шапочка», «Козлята и серый волк».

Свердловская область

Стоимость билетов от 200 до 4000 / 2000 рублей, в среднем – 2100 / 1100 рублей, или 4,86% / 2,55% от уровня средней зарплаты (43 139 руб., 30-е место)

В этом случае причиной «двойной бухгалтерии» стал балет «Щелкунчик» - даром, что билеты на все мартовские представления уже проданы. Свердловская опера и балет – известная и престижная марка. Верхняя планка на билеты в этом месяце составила 2 000 рублей на «Баядерку» от 21 марта. А вот «Щелкунчик» не пожелал стать более доступным, но желающие еще смогут попасть на апрельский показ, заплатив от 500 до 4 000 рублей. Тем не менее, мы сочли этот местный рекорд нехарактерным явлением и в финальном подсчете остановились именно на двухтысячных билетах как верхнем показателе.

А так Екатеринбургский государственный академический театр оперы и балета распродал почти все на «Дона Кихота» (8 марта, от 300 до 1 200 руб.) и «Евгения Онегина» (11 марта, также от 300 до 1200 руб..). Очень трудно купить билеты на вышеупомянутую «Баядерку» (от 300 до 2000 руб.). Исключением из безоблачной картины стало театрализованное концертное исполнение оперы Кайя Саариахо «Любовь издалека». Местный слушатель пока не оценил просветительскую деятельность театра, билетов стоимостью от 300 до 2 000 рублей в кассе театра остается очень много.

Свердловский государственный академический театр драмы 11 марта показывает «Мастера и Маргариту», билетов почти не осталось (400–2000 руб.), хорошо идут продажи спектакля «Пролетая над гнездом кукушки», (26-27 марта, билеты стоят от 200 до 1 500 руб.). Снова радует подрастающее поколение: в Театре юного зрителя продано около 80 процентов билетов на «Русалочку» (14 марта, от 350 до 500 руб.). И уже завершается продажа на спектакль от 27 марта «Шли девчонки по войне» (450 руб.).

Пермский край

Стоимость билетов от 100 до 2 000 рублей, в среднем – 1050 рублей, или 2,56% от уровня средней зарплаты (41 038 руб., 33-е место)

Два соседних региона демонстрируют почти тождественную успешную картину – и это тоже повод для размышлений, как неплохо бы развиваться культурной жизни и в других регионах. Пермский театр оперы и балета – одна из прославленных площадок всероссийского масштаба. Касса это подтверждает. Билетов на март осталось очень мало. Уже не попасть на «Баядерку» и концертные программы, остались лишь места на галерке на показы «Мадам Баттерфлай» (100 – 800 руб.). Осталось менее полусотни билетов на «Царскую невесту» (21 марта, от 100 до 1500 руб.). И это самое щедрое на места мартовское предложение театра.

Почти все распродано в Пермском академическом Театре-Театре: 8 марта с аншлагом прошел мюзикл «Винил» (950–2000 руб.), наблюдается острая нехватка билетов на спектакль «Монте-Кристо. Я – Эдмон Дантес» (11 марта, 840–1300 руб.). Высок интерес к премьере, которая состоится 27 марта: хореограф, а теперь и режиссер Егор Дружинин поставил здесь спектакль «Мы» (950–2000 руб.). Разве что на спектакль от 14 марта «Таланты и поклонники» осталось около трети билетов от 1 100 до 2 000 рублей. И вряд ли удастся побывать в пермском ТЮЗе, где билеты на мартовские показы стоят от 400 до 700 рублей, но их нет. Разве что по случаю в продажу поступит что-нибудь.

Астраханская область

Стоимость билетов от 120 до 600 рублей, в среднем – 360 рублей, или 0,88% от уровня средней зарплаты (39 054 руб., 37-е место)

Как видно, астраханцы не любят планировать досуг загодя. Новый и красивый Астраханский театр оперы и балета продал все билеты на праздничные «Лебединое озеро» и «Сильву», на 14 марта в афише стоит «Пиковая дама», на которую продано две трети билетов стоимостью от 150 до 500 рублей. Но что касается «Жизели», то взгляд массового зрителя до этого балета еще не добрался и на представление 28 марта выбор широк.

В Астраханском драматическом театре нет билетов на спектакль по произведениям Зощенко «Родные и нервные», запланированный на 10 марта. 12 марта здесь идут «Волки и овцы», продано около четверти мест. На «Ревизор» 18 марта – около трети. Стоимость билетов простирается от 250 до 600 рублей. Ждут зрителей в ТЮЗе: в продаже остается больше половины мест на «Кощея Бессмертного» 13 марта (120 – 200 руб.). Очень большой выбор билетов на «Мертвые души» (20 марта, 350 руб.), «Каштанку» (21 марта, 120 – 200 руб..) и «Отцы и дети» (27 марта, 180–350 руб.).

Воронежская область

Стоимость билетов от 100 до 1100 рублей, в среднем – 600 рублей, или 1,65% от уровня средней зарплаты (36 297 руб., 49-е место).

11 марта Воронежский театр оперы и балета устраивает очень интересный вечер современной хореографии, в котором будут показаны работы мастеров, являющихся лауреатами престижных смотров – от «Золотой маски» до «Контекста» Дианы Вишневой. К сожалению, билеты стоимостью от 500 до 1 100 рублей разбираются плохо. Это же касается «Снегурочки» (18 марта, от 100 до 850 руб.), «Травиаты» (25 марта, от 200 до 600 руб.), «Летучей мыши» (28 марта, от 300 до 750 руб.).

Воронежский театр драмы имени Кольцова продал около половины зала по цене от 300 до 900 рублей на «Бабу Шанель» Николая Коляды. Остается вопрос, сколько зрителей соберут драма «С училища» (29 марта, 850–900 руб.) и чеховская «Чайка» (31 марта, 300–900 руб.). Может быть довольна команда воронежского ТЮЗа, который открыл сезон 6 марта. На 13 марта осталось не более десяти процентов на мюзикл «Остров сокровищ» (350–400 руб.). Аншлаговыми стали спектакли «Сказки Лукоморья» и «Братец Лис и братец Кролик».

Саратовская область

Стоимость билетов от 100 до 500 рублей, в среднем – 300 рублей, или 0,9% от уровня средней зарплаты (33 392 руб., 61-е место).

Неровную картину демонстрирует Саратовский театр оперы и балета. Если 12 марта здесь показывают весьма репертуарную в России «Летучую мышь» и билетов по 350–500 рублей осталось мало, то на балет «Большой вальс», который идет днем ранее, в продаже приблизительно две трети зала. Пока почти не проданы билеты на «Тоску» (18 марта, от 100 до 450 руб.).

Саратовский государственный академический театр драмы имени Слонова 13 марта дает «Тень» Шварца, зрители почти раскупили билеты (от 250 до 500 руб.). Около трети мест осталось на спектакль от 25 марта «Живой труп» (150 – 500 р.), но так и срок еще не вышел, и произведение не самое легкое для восприятия. Саратовский академический театр юного зрителя имени Киселева демонстрирует хорошие показатели – на большинство ближайших спектаклей билеты закончились, а 23 марта здесь дают редких «Богатых невест» по Островскому, места по 300 – 350 рублей и их количество на исходе.

Орловская область

Стоимость билетов от 150 до 350 рублей, в среднем – 250 рублей, или 0,79% от уровня средней зарплаты (31 840 руб., 72-е место).

Предметом исследования в этом регионе стал Орловский государственный академический театр имени Тургенева. Его опыт показывает, что местные зрители предпочитают проверенные вещи. Если на музыкальный спектакль «Европа подождет!» по Эжену Скрибу, стоящий в афише 11 марта, остается очень много билетов от 150 до 250 рублей, то премьерная «Царевна-лягушка» уже собрала половину зала на 14 марта (180 руб.). А на «Грозу» (20 марта, 200–350 руб.) вообще остались места только на галерке и кое-где в амфитеатре.

Ивановская область

Стоимость билетов от 130 до 650 рублей, в среднем – 390 рублей, или 1,38% от уровня средней зарплаты (28 173 руб., последнее, 85-е место в РФ по размеру средней заработной платы).

8 марта Ивановский музыкальный театр радовал город невест опереттой «Веселая вдова», на которую были проданы все билеты стоимостью от 200 до 500 рублей. Вообще, в этом регионе, судя по афише, музыкальные спектакли любят – проданы и постановка «Любовь и голуби» на 13 марта, и детский мюзикл «Царевна-лягушка» на 25 марта – ну, правда, на вечерний показ еще оставалось несколько билетов. Попутно отметим, что по популярности в провинциальной России с Лягушкой может потягаться только Летучая мышь.

Ивановский областной драматический театр продал большую часть билетов на 12 марта, в этот день в афише стоит «Слуга двух господ» (350–650 руб.). На следующий день здесь можно будет посмотреть прошедший, кажется, везде «Боинг-Боинг» - спектакль по-прежнему популярен, почти все билеты раскуплены (200–430 р.). И почти нет мест на «Аленький цветочек» от 20 марта (130–250 руб.).

Подведем небольшой экономический итог. По сведениям Росстата средняя заработная плата в России достигла в прошлом году 44 996 рублей. Средняя стоимость театрального билета по состоянию на июль 2020 года равнялась 698,94 рубля, это приблизительно 1,55% от уровня зарплаты. Регионы, попавшие в наш список, демонстрируют этот уровень в пределах от 0,79% до 3,16%. А средняя стоимость театрального билета в них составила 725 рублей, то есть поход в театр гипотетической семейной пары, живущей не в столицах и не в топ-регионах страны, обойдется чуть менее, чем в полторы тысячи рублей. Думается, это вполне доступная сумма, даже с учетом посещения буфета и поездки в такси. Здесь можно было бы сравнить эти траты с аналогичными для западного зрителя, но беда в том, что это невозможно – там театры просто закрыты.

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»