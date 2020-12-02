Праздник по Станиславскому: в Большом театре состоялось вручение театральной премии

Елена ФЕДОРЕНКО













Юбилейная, 25-я, церемония вручения Международной премии Станиславского прошла в последний день ноября в Бетховенском зале главного театра страны. Эта премия, учрежденная фондом Станиславского в середине 90-х годов (а во времена Советского Союза с 1966-го года и до его развала существовала одноименная государственная премия) , считается одной из самых важных и престижных в области сценического искусства. Она ежегодно вручается актерам, режиссерам, педагогам, исследователям и организаторам театрального дела за творческие достижения. За четверть века лауреатами и дипломантами премии стали более двух сотен человек: элита сцены, созвездие мастеров, по творческим биографиям которых можно изучать историю театра конца XX — начала XXI столетий.



Церемония на этот раз проходила в одно из залов Большого театра. Оркестр, вокальные номера, обаятельные ведущие, знаменитости в зале и на сцене — все были настроены на душевность и искренность. Текст, предварявший каждую номинацию, сплели из фрагментов чеховских пьес: преобладали реплики Ирины из «Трех сестер» и Нины Заречной из «Чайки». Выстраивалась «партитура нюансов», когда знакомые фразы звучали со сцены и перелетали на балкон к хору девушек, чьи чистые голоса продолжали их в унисон — складывалась игра интонаций и чувств, прошлого и настоящего. Оживала чеховская поэтика в полном согласии с «системой Станиславского».



По традиции имена лауреатов ко дню награждения тайны не представляли, они были объявлены заранее, сразу после итогового заседания жюри, которое возглавлял известный театровед, профессор Видмантас Силюнас. На церемонии он сказал: «Искусство театра — это искусство изумительных мгновений, самое свежее, самое сиюминутное, самое сиюсекундно потрясающее искусство. В этом его сила. Театр был и будет всегда». И добавил, что этот праздник — наш ответ проклятой пандемии и всех измучившей изоляции.



Эпиграфом к вечеру стали пушкинские строки из «Пира во время чумы»: «Все, все, что гибелью грозит, / Для сердца смертного таит / Неизъяснимы наслажденья — /Бессмертья, может быть, залог!».



Решением судейской коллегии юбилейная премия Станиславского присуждена 11 лауреатам. «За выдающиеся творческие достижения в мировом балетном искусстве» награждена уникальная балерина, замечательная прима Большого театра Светлана Захарова. Ее поздравляли Владимир Урин и Людмила Максакова. Актриса передала свое восхищение примой, прочтя стихотворение Пушкина «Красавица»: «Всё в ней гармония, всё диво, / Всё выше мира и страстей». Гендиректор ГАБТа признался, что не пропускает спектаклей с участием Светланы и напомнил о том, что история Большого театра связана с именем реформатора русской драматической сцены. Действительно, Станиславского тянуло к музыкальным жанрам и сотрудничество Большого и Художественного театров началось в непростом 1918-ом году.



«Имя Станиславского тесно связано с оперным искусством… Когда предложили провести праздник в нашем доме, это показалось мне абсолютно естественным», — сказал Владимир Урин.



Мировой звезде Анне Нетребко награду «За выдающиеся творческие достижения в мировом оперном искусстве» вручал Владимир Машков. Он назвал ее великой актрисой русского психологического театра: «Искренность ваших страстей и эмоций изменяет души и сердца миллионов людей на нашей планете!».



Лауреатом в номинации «За вклад в русское сценическое искусство» стала Светлана Крючкова. Член жюри Валерий Баринов передал награду режиссеру Роману Мархолиа, который доставит ее в город на Неве. Актриса не смогла приехать на церемонию, но записала видеообращение: «Для меня большая честь быть удостоенной такой престижной театральной премии. Самое главное, что это награда не только за сделанное когда-то, но и за последние мои театральные роли…». Кстати, Мархолиа раскрыл планы актрисы: два спектакля: «Игрок» и «Жизнь впереди» с несравненной Светланой Крючковой собираются летом на гастроли в Москву.



Награда «За творческие достижения в актерском искусстве» была вручена трем прекрасным умным артистам, всегда поражающим своими способностями к перевоплощению: Виктории Исаковой, Евгению Редько и Дмитрию Лысенкову. Радостно, что лауреаты воспринимают преемственность как естественную и необходимую составляющую успеха. Все они — не вчерашние выпускники, а актеры знаменитые, любимые, популярные — вспоминали и тепло благодарили своих педагогов.



Премию же в номинации «Театральная педагогика» получил профессор Театрального училища имени М.С. Щепкина Александр Коршунов. Он продолжатель театральной династии и великая традиция русского психологического театра ему досталась не только благодаря опыту и таланту, но и генетически.



«За уникальный вклад в развитие мирового театра» отмечен человек-легенда — 95-летний английский режиссер Питер Брук. Со сцены транслировали его видеоречь на двух языках, признание в любви русской сцене: «В молодости я выучил фразу, которая теперь вспоминается все чаще: «Старость — не радость». Но узнав о награде, носящей имя Станиславского, я испытал такое счастье, что могу сказать, глядя вам прямо в глаза: «Сегодня для меня старость — это радость». О тайнах театра Питера Брука, его эволюции, впечатлениях от «Гамлета», который увидела Москва эпохи оттепели, рассказал великий театровед и педагог Алексей Бартошевич. Лауреата он назвал «человеком равновеликим тому, чье имя стоит на этой премии».



В номинации «Театроведение и театральная критика» победителей оказалось двое. Владимир Колязин – за научные труды о театральном искусстве Германии, его истории и современности, и о крепких связях двух культур: России и Германии. Марфа Бубнова получила награду за книгу «Неизвестный Станиславский».



Ирине Корчевниковой, работавшей в Художественном театре имени Чехова при Олеге Ефремове, позже занимавшей пост директора мхатовского музея и Театра кукол имени Образцова, худрук РАМТа Алексей Бородин вручил награду в номинации «Служение театру».



Тех, кто помогает развитию театрального дела в России, жюри поощрило почетными дипломами премии Станиславского. Предприниматель Сергей Гордеев полтора десятилетия назад помог появиться на свет маленькому частному театру, который сегодня известен всем как Студия театрального искусства Сергея Женовача. Руководитель театра назвал мецената «человеком, который осуществляет в театре мечту».



Дипломантом стал потомственный ювелир, основатель компании Gold&berg Александр Гольденберг — за создание символа премии и многолетнюю поддержку Международного фонда Станиславского. Руководитель издательства «Навона» Елена Эрикссен, которая не только инициирует выпуск удивительных редких книг, посвященных театральному искусству, на и занимается благотворительностью, получила почетный диплом – награду «За многолетнее издание книг о театре и их популяризацию». Благодарности меценатам в непростой год, когда многие театры оказываются на пороге выживания, кажется честным поступком и добрым примером.







Фотографии предоставлены Фондом К.С. Станиславского. На фото: вручение премии Светлане Захаровой. На фото на анонсе - Владимир Машков вручает премию Анне Нетребко.