Актриса и режиссер Алена Лаптева: «Все люди братья — вечная тема. Но в жизни, увы, так не бывает»

Татьяна ФИЛИППОВА

Театр Олега Табакова выпустил подряд две премьеры: «Старшего сына» по пьесе Александра Вампилова на сцене на Чистых прудах и «И никого не стало…» по Агате Кристи на Сухаревской. Для актрисы «Табакерки» Алены Лаптевой сентябрь выдался горячим: «Старший сын» — ее режиссерская работа, а во втором спектакле, поставленном худруком театра Владимиром Машковым, она играет одну из главных ролей.

Фото: АГН Москва.

Пьеса Вампилова давно стала театральной классикой, но интерес к ней не угасает: что-то в этой пьесе заставляет режиссеров возвращаться к ней снова и снова. Два молодых человека, опоздав на последнюю электричку, в поисках ночлега звонят в дверь первой попавшейся квартиры. Чтобы их оставили переночевать, один из них представляется сыном хозяина, о котором тот не подозревал. Хозяева квартиры ему верят и принимают парней, в прямом смысле слова, как родных. Так у отставного музыканта Сарафанова появляется старший сын, а у его детей — старший брат. Новоиспеченный «сын» Бусыгин даже не подозревает, сколько сюрпризов ему готовит этот легкомысленный и отчаянный ночной визит.Пьесу «И никого не стало» Агата Кристи написала по мотивам своего детективного романа, ставшего одним из самых известных в мире — «Десять негритят». Его сюжет знаком почти каждому: десять человек приглашены в особняк на острове, где неизвестный мститель карает их за прошлые преступления: от возмездия не уйти никому, а цепь событий приведет к финалу, которого никто не ожидает.Двойная премьера стала для «Культуры» поводом поговорить с актрисой «Табакерки» Аленой Лаптевой.— Сергей Васильевич Беляев (преподает в Школе Олега Табакова, —), который играет Сарафанова, и еще Сева Смышников, выпускник Школы.— Любая роль такого масштаба предполагает, что тебя будут сравнивать с кем-то из великих артистов. У меня самой было много таких ролей в спектаклях нашего театра — и в «Старшей сестре», и в «Женитьбе». По этим пьесам, как вы знаете, были сняты два знаменитых советских фильма, причем «Женитьбу» тоже поставил Мельников. Сергей Васильевич мне доверился, да.— В этой пьесе очень много тем, за которые можно зацепиться. Что лучше — горькая правда или сладкая ложь, отцы и дети, и прочее, и прочее. Но мне помог определиться как раз Сергей Васильевич, который вдруг спросил меня: «Сарафанов — хороший музыкант или плохой? Почему он не может закончить свою ораторию? Я думала, думала над этим, и ночью меня осенило. Если помните, оратория, которую пишет Сарафанов, называется «Все люди — братья». В жизни это не так, мы на самом деле хотим этого, но это не так. Оратория — это его идеальный мир, в котором он бы хотел жить и в который он стремится, но к сожалению, никогда в него не попадет, поэтому его оратория никогда не будет закончена. Она будет завершена только тогда, когда мы все действительно станем друг другу братьями и сестрами.— И он тоже, конечно, идеалист. Тут вопрос, кто чего хочет в этой пьесе. У каждого из персонажей есть свое «хочу». Сарафанов хочет быть отцом, Нина хочет быть женой, так же как и Макарская. Васенька хочет стать мужчиной, доказать, наконец, свою состоятельность. Бусыгин ищет отца. Сильва, на мой взгляд, это персонаж, который ищет друга. Он об этом говорит: «Мы будем друзьями». Но, к сожалению, поступки, которые он совершает, к дружбе его не приводят. Там вот что интересно, в этой пьесе: они же оба главные герои, Бусыгин и Сильва. Другое дело, что ночь в разговорах с отцом поменяла Бусыгина.— Что не все возможно выразить? Я и говорю, здесь такое количество тем, что хочется за каждую схватиться и довести до конца. Но приходится выбирать какую-то одну и пытаться ее открыть.— У меня не было такой задачи, потому что у этой пьесы нет времени. Там, конечно, есть привязки к времени, от них уйти невозможно. Мы все равно должны их соблюдать. А тема — вечная. «Все люди братья» — это вечная тема. И вот это сарафановское отношение к людям, за которое жена называла его блаженным, тоже не связано с каким-то временем. Он же произносит грандиозную реплику в финале: «Все это не имеет никакого значения, потому что вы все мои дети и я люблю вас». Это самое главное. То есть он любит всех. Таких людей в мире единицы.— Да, конечно, если бы нашелся такой герой, как Сарафанов.— Наверняка есть. Но тут вопрос в том, что большинство из тех, кто скажут: «Я бы мог принять другого человека!» на самом деле этого не делает. На словах мы все на это способны. Ну так, в общих чертах. Но если ты действительно так считаешь, если ты действительно такой человек, почему ты не сделал этого раньше?— Это правда. Так и есть.— Я всегда хотела работать только в этом театре. Никакого другого театра для меня не существовало. Мне кажется, все, кто учился у Олега Павловича Табакова, говорят на одном языке. А людям, которые говорят на одном языке, легче друг с другом договориться.— Я училась в рижской театральной студии и вместе со всеми поехала в Москву поступать в театральный вуз. Не знала, что Олег Павлович приедет набирать студентов в Ригу. Подала документы во все училища сразу, где-то прошла во второй тур, где-то в третий, параллельно сдавала школьные экзамены в Риге. Помню, кто-то на вокзале ко мне подбегает из наших студийцев и говорит: «Иди быстрей, в Русской драме Олег Табаков набирает студентов, мы тебя записали». Я с поезда пришла в Русский драматический театр, подала документы. Мы шли по пять человек, пятерками, и никто, конечно не ждал, что там нас ждет Олег Павлович. Говорим: «Да ладно! Табаков приехал в Ригу нас тут смотреть». Нам говорят: «Да точно!» Открывается дверь, действительно сидит Табаков. Господи боже мой! Я что-то прочитала, басню, прозу, стихотворение. Он говорит: «Иди сюда». Я подошла, он пощупал пульс, говорит: «Иди, садись».— Ей кажется, что она любит, но это не так. Это как раз к разговору о том, что либо я говорю, либо делаю. Я понимаю, что в любой ситуации нужно не говорить, а действовать. Во мхатовском спектакле «Год, когда я не родился» по пьесе Розова «Гнездо глухаря», у меня была маленькая-маленькая роль, я играла переводчицу, и мы с Олегом Павловичем пересекались на сцене. Я всегда сидела, смотрела на него и думала: это просто невероятно, какой он живой. Вот там и прозвучала реплика, которую я все время слышу: «Человека судят по поступкам, а не по болтовне». Самая важная цитата в моей жизни. Олег Павлович и сам был человеком действия.— Поступок, который она совершила, не поддается оправданию. Ужас в том, что она не совершила убийство напрямую, и поэтому ей кажется, что она права. Но можно ведь и словом убить. Так что она получила то, что заслужила.— Как говорит Владимир Львович (Машков, —, способ актерского существования всегда один — правдоподобие чувств, искренность страстей, вне зависимости от жанра.— Блестяще. Замечательно. Владимир Львович растворяется в артистах и репетирует с ними с любовью. Это потрясающе, у тебя ни на секунду нет никакого зажима, страха, это просто грандиозно. У меня абсолютное, стопроцентное доверие к этому человеку.— В радости от того, чем мы занимаемся.— Конечно. А что грустить-то?