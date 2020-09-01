Детский музтеатр имени Наталии Сац раскрыл планы на юбилейный, 55-й сезон

Елена ФЕДОРЕНКО









Сбор труппы театра состоялся по традиции в день памяти его основательницы, 27 августа. Встреча многочисленного коллектива, согласно требованиям Роспотребнадзора, проходила в непривычном, двухчастном, формате. Сначала собрались оперная труппа и хор, а во «втором действии» о планах и перспективах руководство рассказало балету и оркестру. Солнечные улыбки и бурные приветствия уставших от длительной разлуки и истосковавшихся по работе актеров и работников театра предшествовали «шахматной мизансцене» в большом зале.



Эпиграфом к серьезным разговорам стал чуть грустный, но жизнеутверждающий фильм, состоящий из жанровых роликов, подготовленных самими артистами во время карантина, под тэгом «мы вместе». «Это жестокий мир,/Ему не жалко детей...» — выводили чистые детские голоса слова из мюзикла «Жизнь и приключения Оливера Твиста» Александра Чайковского. Кстати, интернет-трансляция этого спектакля Музтеатра Сац, которому известен секрет превращения однообразия в приключение, прозы — в поэзию, — состоялась 1 июня, в День защиты детей, и побила все рекорды — мюзикл посмотрели 95 тысяч человек! Художественный руководитель театра Георгий Исаакян подчеркнул, что на трансляциях театр «сделал» годовую норму по зрительскому охвату.



Приветствовала собравшихся глава департамента музыкального искусства Министерства культуры России Оксана Косарева: «Еще год назад немыслимо было предположить, что станет невозможно ходить в театры! Это было так естественно! А для ребенка поход в театр — особый важный праздник...»



Теперь начинается иная жизнь. Согласно приказу столичного департамента культуры в хоровых сценах количество участников не превысит 70 человек, сократится число артистов оркестра, партитуры будут выбираться с камерным исполнительским составом либо подвергаться адаптации.



«Возможно, мы потеряем в объеме звучания, однако будем уверены в безопасности своих артистов и зрителей», — подчеркнул Георгий Исаакян.



Грядущий театральный год худрук назвал странным: «Долгосрочное планирование уходит, летом мы перешли на краткосрочные планы, всего на 2-3 недели вперед. Работа «короткими перебежками» будет сохраняться надолго, и такая ситуация во всем мире! Это огромный удар по всему оперно-балетному, всему театральному искусству на всей планете! А у нас 55-й сезон, и юбилей мы все же планируем праздновать в ноябре. Плюс реконструкция: летом альпинисты уже вели работы. Отчищен фасад, театр снаружи сияет, он именно такой, каким был после постройки. Время карантина мы постарались потратить с пользой, провели колоссальную работу по уборке и оптимизации пространств в постановочных цехах.

Все, кто собрался сегодня в зале — ковид-реалисты (в отличие от ковид-диссидентов и ковид-психопатов). Но, кроме шуток, я очень серьезно прошу относиться ко всем мерам безопасности! Все должны беречь друг друга: надо носить маски, обрабатывать помещения, микрофоны. Мы не будем печатать программки, чтобы избежать передачи бумаги из рук в руки, станем призывать слушателей пользоваться QR-кодами. Очень осторожно начнем входить в репертуар. Если есть возможность создать камерную версию, чтобы уменьшить состав участников, будем это делать. Вселенная напомнила нам, какие мы хрупкие! Мы-то возомнили себя «царями горы», но это не так! Пожалуйста, берегите себя! Я очень дорожу каждым, мы будем двигаться осторожно, будто скользим по очень тонкому льду...».



Лучшим из лучших по-семейному тепло вручили почетные грамоты, поздравили с присуждением «Золотой маски» за вклад в театральное искусство Роксану Николаевну Сац, которая более полувека служит в театре и, как ее великая мать, считает, что «в искусстве не бывает мелочей».



После собрания коллектива артисты поехали на Новодевичье кладбище и почтили память основательницы театра, первой в мире женщины-оперного режиссера.



Юбилейные мероприятия театра состоятся 25-26 ноября 2020 года. Готовятся интерактивные программы, квесты и спектакли, рассчитанные на зрителей разных возрастов, от дошколят до бабушек. Сразу после праздника основная сцена начнет подготовку к плановой и долгожданной реконструкции, которая продлится несколько сезонов. В это время репертуарные спектакли будут идти на Малой сцене.



Одной из новых работ станет шуточный балет Кирилла Симонова «Три поросенка» на музыку Франсиса Пуленка — сказка с красочной сценографией Екатерины Злой. Еще одна премьера — спектакль «В шесть часов вечера после войны». Режиссер Валерий Меркулов обозначил его жанр как «героическая музыкальная комедия». Постановка основана на одноименном фильме Ивана Пырьева с музыкой Тихона Хренникова, верного друга и автора Театра Сац. Новую партитуру адресовал коллективу один из ведущих современных композиторов-неоклассиков Михаил Броннер. Сценической версией его оперы по книге Георгия Остера «Вредные советы» займется молодая энергичная команда во главе с режиссером Валентиной Грищенко. Наверняка в оперном контексте ироничная поэзия Остера зазвучит еще ярче и «советы» станут еще «вреднее».



Кроме того, планируется значительно расширить гастрольную и фестивальную деятельность. В рамках федеральной программы «Большие гастроли» «Волшебник изумрудного города», «Кошкин дом», «Теремок» и другие спектакли отправятся по городам России. В апреле 2021 года запланирована поездка «Картинок с выставки» — прошлогодней копродукции с театром Ташенопер\Taschenoper — в Вену.



Осенью театр примет активное участие в проведении Пятого фестиваля музтеатров «Видеть музыку» и покажет на своей уютной Малой сцене несколько спектаклей региональных коллективов и прошлогоднюю премьеру Георгия Исаакяна, первую в России постановку оперы Филиппа Гласса «Les Enfants Terribles / Жестокие дети» по мотивам романа Жана Кокто. А в марте театр проведет Всероссийский фестиваль школьных самодеятельных детских театров «Москва-Театр-Школа». Единственный в мире театр оперы и балета для детей не сбавляет обороты.







Фото: Елена Лапина