РАМТ открывает двери: театр провел сбор труппы и первый спектакль

Елена ФЕДОРЕНКО









В минувшие выходные Российский академический молодежный театр дал старт юбилейному, сотому театральному сезону. Московский театральный сезон после карантинного затишья открывается довольно бурно, подбрасывая горячие темы для обсуждений. Чего стоит, например, картинный уход Сергея Гармаша из «Современника» во время сбора труппы, проходившего в режиме «закрытых дверей» 31 июля, или оказавшийся в результате недостоверным, но всколыхнувший публику слух о назначении актера и депутата Мосгордумы Евгения Герасимова главным режиссером «Ленкома». Еще один повод для жарких дискуссий — как представить оперу без массовых хоровых сцен, согласно предписанию Роспотребнадзора? Над этим сейчас ломают головы руководители музыкальных коллективов.



В разгар этих шумных дебатов Российский академический молодежный театр открывает свой 100-й сезон – ярко, талантливо и… без скандалов. На небольшой открытой площадке «Театральный двор» 2 августа зрители увидели комедию дель арте «Зобеида» Карло Гоцци в постановке Олега Долина.



Красивая сказка о победе добра над злом в ближайшие два месяца пройдет 16 раз (12 в августе и 4 в сентябре), пока погода позволяет. А на Большой сцене театра первый спектакль — "Цветы для Эджерона" — состоится 16 августа.



Накануне первого показа состоялся традиционный сбор труппы перед началом театрального года. Юбилейный настрой подогревала радость встречи после долгой вынужденной разлуки. Большую Дмитровку у служебного входа РАМТа «перекрыли» актеры – в масках и без. Поцелуи, объятия, возгласы приветствий – пандемия оказалась бессильна, о ней просто забыли.



Открыл собрание художественный руководитель театра Алексей Бородин. Худрук рассказал о еще неведомой реальности с социальной дистанцией и шахматной рассадкой публики и попросил избегать нарушений: «Зрителей будет вдвое меньше, но мы должны играть на полную катушку». Впрочем, актеры РАМТа эмоции и энергию никогда не экономят.



Азартный коллектив, похоже, не намерен сдавать лидерские позиции по количеству премьер. С творческими планами собравшихся познакомил главный режиссер театра Егор Перегудов. Уже 11 сентября Юрий Бутусов представит спектакль по современной пьесе французского драматурга Флориана Зеллера «Сын». Алексей Бородин продолжит репетиции сразу двух спектаклей. На декабрь намечена премьера «Горе от ума» Грибоедова, комедия представляется режиссеру весьма актуальной, острой и ироничной. Вторая работа – спектакль «Душа моя Павел» по нашумевшему «роману взросления» Алексея Варламова – о мужестве, которое так необходимо при отстаивании своих убеждений. Автор инсценировки – молодой драматург Полина Бабушкина. Сам Егор Перегудов погружается в мир сказочных рассказов современного российского писателя Романа Михайлова, спектакль будет идти в формате «зрители на сцене».



Театр продолжит свой уникальный проект «Большая сцена – детям»: к роману Роберта Стивенсона «Остров сокровищ» обратитс режиссер Александр Коручеков. «Под занавес» сезона Алексей Бородин продолжит сотрудничество с британским драматургом Томом Стоппардом, открытое в 2007-м восьмичасовой трилогией «Берег утопии», где герои проживали три с половиной десятилетия. Хроника еврейской семьи в новой пьесе «Леопольдштадт» охватывает более полувека. Над переводом работает Аркадий Островский.



Черная комната, Маленькая сцена, Белая комната – эти уютные площадки РАМТа пока не приглашают зрителей из-за тесного контакта артистов и публики. Но к встрече с ней труппа напряженно готовится. Проект «Повести Белкина» из-за пандемии не удалось завершить ко дню рождения Пушкина. Первые показы «Выстрела» режиссера Егора Равинского и «Барышни-крестьянки» в постановке Кирилла Вытоптова перенесли на конец 2020-го.



Абсурдистскую «Лысую певицу» Эжена Ионеско Екатерина Половцева успела довести до генерального прогона (он состоялся накануне введения карантина), получился «смешной и остроумный спектакль, он – готов и ждет «разморозки». Олег Долин – лауреат фестиваля «Биеннале театрального искусства. Уроки режиссуры» – выпускает сценическую версию чеховской повести «Цветы запоздалые».



К юбилею театра режиссеры Александр Пономарев, Владимир Богатырев и Владимир Мирзоев создадут спектакли по мотивам пьес из репертуара МХАТ-2, работавшего в этом здании, и Центрального детского театра, позже переименованного в РАМТ. Специальный проект театра на 100-й сезон - аудиоспектакль «100» по пьесе Юлии Поспеловой в постановке Александра Хухлина. Зрители отправятся в путешествие и по закулисью – от райка до трюма, и по важным событиям, которые происходили в старейшем великолепном особняке на Театральной площади. Тренинги Михаила Чехова (он проводил их во МХАТе-2), репетиции Анатолия Эфроса, который ставил в ЦДТ спектакли по пьесам Виктора Розова, знаменитые «мальчики» «главной травести Советского Союза» Валентины Сперантовой – все это из далекой и незабываемой истории.



За столетием театра следует еще одна прекрасная дата – 200 лет исполняется самому зданию, памятнику архитектуры XIX столетия. Ему была уготована театральная судьба. Здесь собирался Артистический кружок Александра Островского, работала частная опера Зимина, показывали спектакли труппы известных антрепренеров, размещался Императорский новый театр – немало сценических легенд и закулисных тайн хранят эти стены.



Весь сезон в фойе будет работать мультимедийная выставка, на которой «оживут» страницы летописи театра. О том, по каким принципам она складывается и о важных событиях года двойного юбилея рассказала директор РАМТа Софья Апфельбаум. Среди них – выставка в Бахрушинском музее (театралы помнят уникальную экспозицию «Молодежный театр в преломлении эпох», подготовленную в Музее имени Бахрушина и собранную главным художником РАМТа Станиславом Бенедиктовым к 95-летию коллектива). Готовятся две книги. «ЦДТ-РАМТ: 100 лет в событиях и лицах» - дневник памяти в спектаклях, событиях и людях, редкие неизвестные архивные документы, никогда не публиковавшиеся эскизы и фотографии. Второе издание – исследовательская работа известного историка архитектуры, академика Марии Нащокиной. Книга посвящена легендарному зданию на Театральной площади. Несмотря на научную новизну, она написана отличным понятным языком и адресована широкому кругу читателей.



РАМТ продолжит Программу поддержки региональных ТЮЗов, откроется инициированная совместно с СТД драматургическая лаборатория «10 минус», состоится традиционный семинар по театральной педагогике для российских ТЮЗов и педагогов из театров стран СНГ.



Сам день рождения театра выпадает на середину лета 2021-го, когда театры отдыхают, и потому большой праздничный вечер – кульминация торжеств откроет уже следующий сезон.







Фото Сергей Ведяшкин / АГН Москва, фото на анонсе предоставлено пресс-службой РАМТ.