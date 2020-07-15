Московские театры не спешат открываться в августе

Татьяна ФИЛИППОВА









Московские театры получили разрешение открыться 1 августа при условии, что зал будет заполнен наполовину, но большинство из них готовятся возобновить работу только в сентябре. Театры, так же как и цирки, филармонии и другие зрелищные учреждения, закрылись 17 марта на неопределенный срок, и только 27 мая Министерство культуры выпустило документ, в котором был прописан порядок возвращения к нормальной жизни.



Следуя «дорожной карте» Минкульта, в первые две недели лета театры должны были восстановить репетиционный процесс, вернув к работе часть труппы и отдельных технических сотрудников, с середины июня уйти в отпуск, а после него, то есть во второй половине июля, начать подготовку к новому сезону. Полтора месяца закладывалось на пересмотр репертуара, подготовку пиар-компании, продажу билетов и репетиции.



Решения о постепенном снятии эпидемиологических ограничений, в том числе и об открытии учреждений культуры, возложены на местные власти. Некоторые театры уже открыли свои двери для зрителей — например, 10 июля в Крыму открыл новый сезон Театр имени Луначарского в Севастополе, показав спектакль «Пиковая дама. Картины» в постановке режиссера Романа Мархолиа. В Мариинском театре в Санкт-Петербурге 7 июля стартовал фестиваль «Звезды белых ночей».



Однако для Москвы вопрос открытия театров до недавнего времени был подвешен в воздухе. Все изменилось довольно неожиданно 8 июля — Михаил Швыдкой, специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству, поделился с театралами хорошей новостью. «В Москве разрешают открыть театры, с тем чтобы в театрах собиралось 50 процентов зрителей. Это с 1 августа», — сообщил он на международном круглом столе «Музеи в эпоху кризиса».



Но открыться на месяц раньше большинство столичных театров отказались и планируют пригласить зрителей только в сентябре.



Так, труппа Большого театра в конце июля уезжает на гастроли в Херсонес (Крым) для участия в фестивале, а спектакли в Москве планируются на сентябрь, но точные даты пока неизвестны, сообщила «Культуре» пресс-секретарь театра Катерина Новикова.



«У нас в репертуаре восемнадцать спектаклей, и все их надо пройти заново, потому что вынужденный простой составил почти пять месяцев, — сказал «Культуре» директор «Ленкома» Марк Варшавер. — Актерам надо повторить текст, элементарно вспомнить мизансцены. То есть на каждый спектакль уйдет два-три дня. И с сентября, если все будет хорошо, мы начнем играть текущий репертуар».



В сентябре планирует открыть новый сезон и Театр Олега Табакова. Сейчас в «Табакерке» идут репетиции, начавшиеся после отмены карантина. На Новой сцене на Сухаревской готовятся к выпуску спектакля «И никого не стало...» по пьесе Агаты Кристи в постановке Владимира Машкова, на Исторической сцене на Чаплыгина Алена Лаптева репетирует спектакль «Старший сын» по пьесе Александра Вампилова. Обе премьеры должны были пройти еще в июне, но были перенесены на начало осени.



Театр имени Моссовета откроется в первой половине сентября и планирует сыграть осенью премьеру — шекспировского «Ричарда III» в постановке Нины Чусовой.



В Театре имени Вахтангова с июня идет запланированный к 100-летию ремонт — меняется штакетное оборудование. В середине августа начнутся репетиции, но ремонтные работы будут продолжаться. «Открытие сезона планируем в середине сентября на любых условиях — шахматная рассадка или один стул через три, — рассказали «Культуре» в пресс-службе театра. — Более того, сейчас идет речь о том, чтобы в конце августа вывезти театр на гастроли в Кемерово и Новокузнецк. Повезем «Онегина», «Маскарад», «Нитуш» и «Наш класс». Актеры в это время продолжат репетиции спектаклей, которые готовятся к новому сезону. Новый спектакль Римаса Туминаса, в основу которого положены «Маленькие трагедии» Пушкина, хотим показать в дни юбилея Людмилы Максаковой — 26 сентября».



Московский театр мюзикла 24 августа выезжает на гастроли в Уфу с двумя спектаклями — «Чудеса и куралесы» и «Жизнь прекрасна», а новый сезон в Москве открывает 9 сентября спектаклем «Прайм Тайм», премьерные показы которого были остановлены из-за карантина. В день открытия театр дает благотворительный спектакль для врачей, а начиная с 10 сентября планирует начать работу с соблюдением всех предписанных Роспотребнадзором ограничений. Билеты уже продаются, но их меньше, чем обычно, поскольку зал разрешено заполнить лишь наполовину.



Для Московского театра «Эрмитаж» новый сезон — юбилейный, в декабре театру исполнится 60 лет, а его художественному руководителю Михаилу Левитину — 75. Для публики театр откроется 25 сентября, а в августе Михаил Левитин начнет репетиции нового спектакля по одной из своих повестей. Главная головная боль театра — невозможность работать в собственном здании, где уже три года идет ремонт, и конца ему не видно.



О своей готовности встретиться с публикой в августе объявили немногие из столичных театров. Среди них «Новая опера», уже открывшая продажу билетов на спектакли и концерты, которые пройдут на основной сцене и в зеркальном фойе. Первое представление труппы, опера «Севильский цирюльник», состоится 11 августа.



Одним из первых возобновит свою работу театр «Модерн». 18 августа зрителей приглашают на «Нирвану», спектакль о жизни и смерти Курта Кобейна, а 20-го — на «Войну и мир», масштабную постановку, где задействована вся труппа театра плюс приглашенные актеры и певцы из знаменитого Хора имени Свешникова.



«Это наш самый кассовый спектакль, билеты продавались на три месяца вперед, и многие зрители не стали их возвращать в кассу, решили ждать, пока закончится пандемия, — рассказал «Культуре» художественный руководитель театра Юрий Грымов. — И вот сейчас, стоило нам выпустить билеты в продажу, в первый же день купили около сотни».



В августе «Модерн», кроме «Нирваны» и «Войны и мира», покажет спектакль «На дне», а в сентябре вернет свой обычный репертуар и выпустит премьеру — спектакль «Человек с глазами Моцарта».



Августовские спектакли будут идти с шахматной рассадкой, кроме того, перед началом зрителям и актерам предстоит измерение температуры. Маски и перчатки, по словам Юрия Грымова, предполагаются в рекомендательном порядке: зрители могут их надеть, если посчитают нужным. Актеры и певцы выйдут на сцену без масок.



С 1 августа разрешено открыться и московским кинотеатрам, в которых есть не более 3 тысяч посадочных мест, при том же условии: заполнять зал на 50 процентов. По словам председателя Ассоциации владельцев кинотеатров Олега Березина, московские кинозалы к открытию готовы, хотя фильмы, которыми прокатчики рассчитывали порадовать зрителя, в Россию пока не приехали.



«Мы все-таки рассчитываем, что и «Довод» Кристофера Нолана, и «Мулан» Ники Каро у нас будут, — рассказал Березин «Культуре», — кроме того, мы сейчас ведем переговоры с российскими продюсерами, с Министерством культуры, чтобы подвигнуть российских продюсеров выпустить два-три больших проекта в августе, поскольку по стране к этому времени уже откроется достаточно большое количество кинотеатров».







Фото на анонсах: Кирилл Зыков и Софья Сандурская / АГН «Москва»