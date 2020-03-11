«Люся, стоп!»: в Театре Вахтангова поставили спектакль о Гурченко

11.03.2020

Денис СУТЫКА

Спектакль «Люся. Признание в любви» Александр Нестеров поставил по автобиографическим книгам Гурченко «Аплодисменты», «Люся, стоп!» и «Мое взрослое детство». Великую актрису сыграла Нонна Гришаева.





Фото на анонсах: Андрей Никеричев / АГН «Москва».

Идея спектакля родилась пару лет назад на квартирниках в Музее-мастерской Людмилы Гурченко в Трехпрудном переулке. Алла Зохина написала слова и музыку к авторской программе, а супруг Гурченко Сергей Сенин предложил Гришаевой сделать полноценную антрепризную постановку. Она была сыграна на различных сценических площадках Москвы, в том числе в Театре имени Вахтангова. Увидев успех постановки, директор театра Кирилл Крок предложил сделать полноценный музыкальный спектакль о Гурченко и включить его в репертуар.Исполнительница главной ролипосле пресс-показа спектакля призналась журналистам, что Людмила Гурченко была и остается ее ориентиром в мире театра и кино:— Я не была знакома с Людмилой Марковной, видела ее близко только раз, но не решилась подойти. Я восхищалась ею с раннего детства, она была моим идеалом. Всегда считала, что если и быть актрисой, то только такой, как она, которая может все: петь, танцевать, исполнять и комедийные, и серьезные драматические роли.Актриса призналась, что чувствует особую связь с Гурченко, ее «преследуют» роли актрисы. Например, в ее репертуаре — Коринн в Вахтанговском спектакле «Мадемуазель Нитуш» и Тамара в «Пяти вечерах» в Московском областном ТЮЗе (Людмила Гурченко сыграла эту роль в фильме Никиты Михалкова). А сейчас Гришаева репетирует в Вахтанговском театре еще одну роль Гурченко — Клару в «Соломенной шляпке».«Люся. Признание в любви» — полуторачасовой сгусток эмоций, начинающийся с признания самой Нонны Гришаевой, почему она решилась рассказать историю Гурченко на сцене, и постепенно погружающий зрителя в яркие, подчас трогательные и сентиментальные, а иногда трагические моменты жизни актрисы.Зритель увидит харьковские дворики, где росла Гурченко, ее отца, верившего, что дочурка станет известной актрисой (блистательная роль Михаила Васькова), голодный военный период, когда Людочка с другими детьми выпрашивала у немцев котелок с супом. Далее — момент поступления во ВГИК, где Гурченко пародировала Шульженко и Утесова, первые свидания в Москве, начало съемок, головокружительный успех «Карнавальной ночи». Рождение дочки и семейные драмы, письма от поклонников со всего Советского Союза, в том числе из колоний. Отбывающие срок были тронуты ее ролью в «Вокзале для двоих» и дали слово «обходить дом Гурченко стороной». И все это вперемешку с зажигательными танцами, песнями из репертуара Гурченко, бесконечными сменами нарядов.После премьеры спектакля «Люся. Признание в любви» режиссеррассказал «Культуре» о своей новой работе.Насколько я помню, изначально это был антрепризный спектакль и ставил его Сергей Алдонин.Да, над проектом работали Нонна Гришаева, Сергей Сенин и Алла Зохина. А ближе к финалу подключился Сергей Алдонин.А как вы появились в проекте?В какой-то момент стало понятно, что спектакль как антрепризный существовать не может. Он объемный — с участием оркестра, балета, сложный с технической точки зрения. Но и закрывать проект не хотелось. Благодаря Марине Райкиной и Сергею Сенину мы вышли на Театр имени Вахтангова. Художественный руководитель Римас Туминас и директор Кирилл Крок предложили сделать репертуарный спектакль. Я с удовольствием согласился занять кресло режиссера, потому что понимал, какая это большая работа для Нонны (Нонна Гришаева — жена Александра Нестерова. — «Культура»), сколько души и сил она в нее вложила. За основу взяли уже имеющий материал, переработали его, мы многое с Аллой Зохиной дописали. Для участия мы привлекли молодых артистов Театра Вахтангова. Они не только взяли на себя функцию хореографического ансамбля, но и сыграли небольшие роли. Благодаря работе художника Максима Обрезкова сценографическое решение полностью изменилось. Музыкальный руководитель и аранжировщик остался прежний — Александр Чермошенцев. С этой командой мы сделали, по сути, новый спектакль.Нонна Валентиновна, наверное, снова не выпускала книги Гурченко из рук ни на минутку, пока шел репетиционный процесс?Любая роль получается, когда артист может найти в ней что-то личное. В судьбе и размышлениях о творческом пути Людмилы Марковны есть многое, что пересекается с жизнью Нонны. Они обе с Украины, с детства впитали в себя колорит смешанной интернациональной культуры, особенности речи и музыкальных напевов. Нонна своей творческой жизнью в кино и театре доказала, что она может практически все. Такое синтетическое существование на сцене в советские времена было присуще в первую очередь Людмиле Гурченко. Мы с Нонной почти 14 лет в браке, у нас всегда под рукой на полке книги Люси, мы их цитируем, иногда перечитываем. То есть это стопроцентное попадание актрисы в материал.