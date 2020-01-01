Все необходимые процедуры по обмену ценными экспонатами могут завершиться до лета, сообщает ТАСС.
Актер получил награду из рук Киры Чаплин за выдающийся вклад в киноискусство, сообщает ТАСС.
Сейчас ведется комплексная работа по сохранению церкви Иоанна Предтечи, сообщила пресс-служба правит...
Президент РФ назвал юбилейный смотр запоминающимся событием в культурной жизни страны, говорится в т...
Эксперты установили, что артефакты из Лесото были созданы 33 тысячи лет назад, сообщает phys.org.
Все необходимые процедуры по обмену ценными экспонатами могут завершиться до лета, сообщает ТАСС.
Актер получил награду из рук Киры Чаплин за выдающийся вклад в киноискусство, сообщает ТАСС.
Сейчас ведется комплексная работа по сохранению церкви Иоанна Предтечи, сообщила пресс-служба правит...
Президент РФ назвал юбилейный смотр запоминающимся событием в культурной жизни страны, говорится в т...
Эксперты установили, что артефакты из Лесото были созданы 33 тысячи лет назад, сообщает phys.org.
Экспозиция откроется 15 марта в выставочном зале «Льнохранилище» в Михайловском, сообщает Псковское ...
Экспозиция работает в выставочных залах Государственного центра современного искусства, сообщает «Ка...
Заслуженная артистка РФ скончалась в Челябинске, сообщил продюсер Владимир Шмыров в своём Facebook.
Первый и второй сезоны мультсериала представят на детском направлении телекомпании CCTV 12 марта, со...
Поздравительные телеграммы опубликованы на сайтах Кремля и правительства РФ.
Находка была сделана на высоте 2050 метров в обледеневшем горном массиве, сообщает британская газета...
Объявивший данные меры министр культуры Дарио Франческини отметил тяжесть подобного выбора.
Награждение лауреатов национальной актерской премии прошло в Театре имени Андрея Миронова.
Зал будет создан на базе Дворца культуры им. У. Димаева в Урус-Мартановском районе, сообщает ТАСС.
Местом проведения мероприятия 14 марта станет сочинский курорт «Красная Поляна», сообщает пресс-служ...
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