Апостол любви и его тайны: 9 октября — День памяти Иоанна Богослова

Валерий ШАМБАРОВ

Столетний Старец в сопровождении семерых ближайших учеников вышел из города. Сил у него не осталось, идти ему помогали. Выбрав подходящее место, он велел рыть крестообразную яму, а когда поручение было выполнено, попрощался со всеми, лег в могилу и приказал засыпать себя землей: сперва до пояса, потом до шеи и, наконец, полностью, прикрыв лицо тонким платком. Ученики рыдали, но не смели ослушаться...

Столь необычным образом покидал этот мир любимый апостол Христа Иоанн.

Его с братом Иаковом Господь за горячую натуру и пламенную веру назвал Воанергес, «сыны грома». Они были готовы даже низвести огонь на селение, отказавшееся впустить усталого Христа. А позже просили у Него права сесть «одному по правую руку, а другому по левую» в славе Его. Только они и ближайший ученик Спасителя Петр являлись свидетелями воскрешения дочери Иаира, а также Преображения Господня на горе Фавор. Иоанна с Петром Иисус посылал в Иерусалим подготовить последнюю Пасхальную трапезу, а на Тайной вечере младший из двенадцати, возлежа рядом с Ним, спросил имя предателя. Иоанн был рядом с Господом во время Его моления в Гефсиманском саду.После ареста храбро последовал за Ним во двор первосвященника и помог пройти туда Петру, а затем — единственный из апостолов — сопровождал Учителя к месту казни на Голгофе. Во время Его страданий он стоял рядом с Девой Марией и услышал с Креста наказ: «Се, Матерь твоя». Когда же до него донеслась весть о Воскресении, возлюбленный ученик помчался (опережая Петра) к Гробу Господню. Первым узнал Воскресшего Христа на Галилейском море.На вопрос Петра о судьбе Иоанна Спаситель ответил загадочно: «Если Я хочу, чтобы он пребыл, пока приду, что тебе до того?»Вместе с другими апостолами он тянул жребий, в каких странах кому надлежит проповедовать. Ему досталась Малая Азия. Иоанн не был лишен обычных человеческих слабостей, боялся, например, плавания по морю, в чем каялся перед собратьями. Апостольское служение он начал позже, нежели другие, но выполнял особое, полученное от Господа, послушание любви, заботился о Пресвятой Богородице, заменил Ей Сына. На Ее погребении радостно нес переданную архангелом Гавриилом райскую лилию. И лишь после этого навсегда покинул Иерусалим — с собственным учеником Прохором.Их корабль разбило бурей. Команда и все пассажиры, кроме Иоанна, спаслись на обломках судна. Потерявший учителя Прохор скорбел, молился на берегу, но Господь сохранил Своего возлюбленного апостола. Через 14 (по другим источникам через 40) дней волна вынесла обессилевшего праведника на доске. Великими чудесами сопровождалось и все дальнейшее его служение, при том, что оставался он чрезвычайно скромным, смиренным, а на зло отвечал добром.К тому времени, когда Иоанн с учеником добрались до главного малоазиатского города Эфеса (апостол Павел здесь уже побывал), оставшаяся без наставника христианская община, по-видимому, захирела и распалась. За еду и мизерную плату вновь прибывшие устроились на черную работу в принадлежавшие местному начальнику Диоскориду общественные бани. Смотрительница Романа стала над новыми работниками издеваться, бить их, обманом оформила документы, будто бы подтверждающие, что путешественники — ее рабы. Иоанн все это терпел. Но как-то раз в бане внезапно умер сын Диоскорида Домн. Скончался от горя и отец. Апостол своими молитвами воскресил обоих. Потрясенная Романа раскаялась. Именно она и двое воскрешенных стали первыми из тех, кого Иоанн окрестил в Эфесе.Публично проповедовать он начал во время многолюдного праздника в храме Артемиды, из-за чего толпа стала закидывать его камнями. Однако те летели в статую языческой богини или в самих бросавших. Потом на язычников обрушился нестерпимый жар, больше 200 человек пали замертво. Иоанн и их воскресил, а затем началось массовое обращение жителей Эфеса.Апостол ездил и в другие города, создавал и окормлял Церковь в Смирне, Филадельфии, Лаодикии, Сардах, Пергаме, Фиатире. Тогда же узнал об исполнении пророчеств Христа — гибели Иерусалима, разрушении храма.В 81 году римским императором стал тиран и садист Домициан, устроивший вторую (после Нерона) кампанию гонений на христиан. Иоанна арестовали, отвезли в Рим, после пыток и истязаний приговорили к смерти. Заставили выпить яд, но зелье не подействовало, бросили в котел с кипящим маслом — жертва осталась невредимой. Мучители сочли, что он бессмертный. Даже Домициану стало не по себе, тиран повелел сослать Иоанна на остров Патмос.По пути упал за борт и утонул сын знатного пассажира, однако море вернуло его по молитве Христова ученика живым. Апостол усмирил бурю, исцелил больного матроса, а когда кончились запасы воды, превратил морскую в пресную. Пока корабль шел до Патмоса, команда и пассажиры горячо полюбили Иоанна, уверовали в его святость, готовы были освободить праведника, высадить где угодно. Но он настоял на том, чтобы приказ императора был выполнен. На острове путники оставались с апостолом 10 дней, слушали его проповеди, принимали крещение. Ссыльных тамошний правитель принял весьма доброжелательно, поселил у своего тестя.Апостолу вновь пришлось выдержать схватки с языческими жрецами, а также с могущественным колдуном по имени Кинопс. Тот натравил на Иоанна местных жителей, и они избили его почти до смерти. Но и на сей раз благодаря несокрушимой вере и силе Господа праведник одержал верх. Народ потянулся к нему, и почти все население острова со временем приняло крещение. Уединяясь в пещере для молитв, он услышал однажды зовущий его Голос и тут же откликнулся: «Что, Господи?»Ему было велено оставаться в пещере, строго поститься. Обещано, что откроются многие тайны. Выполнив порученное, апостол приказал верному Прохору записывать все услышанное от него. Диктовал два дня и шесть часов. Так появилась великая Книга Откровения, по-гречески — Апокалипсис.Домициана вскоре убили заговорщики. Римляне всюду уничтожали его статуи, изображения. Преемник Нерва объявил амнистию, после чего Иоанн смог вернуться в Эфес. Здесь его помнили, любили и ждали. Поселили в том же доме, где он жил до ареста. Христианство распространялось все шире, однако в Церкви стали множиться ереси, ложные толкования, домыслы.Новообращенные обратились к Иоанну с просьбой изложить как можно подробнее учение Христа, рассказать всю известную апостолу правду.По преданию, он наложил на всех строгий пост, а сам с Прохором вновь поселился в горах, стал усердно молиться. На четвертый день прогремел гром, засверкали молнии, и евангелист принялся диктовать: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Его потому и нарекли Богословом, что со Словом он отождествил Бога. А еще называли Тайновидцем — за Книгу Откровения. Величали также Апостолом любви — о ней Иоанн говорил и писал постоянно: «Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас. Кто говорит «я люблю Бога», а брата своего ненавидит, тот лжец, ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, Которого не видит? И мы имеем от Него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего».Дожил он до глубокой старости. (Его брат Иаков был первым апостолом, принявшим мученический венец, а младшему из двенадцати суждено было пережить всех остальных, стать единственным, избежавшим насильственной смерти.) Когда сил недоставало, ученики приносили его на собрания на руках. Иоанн уже почти не проповедовал, только повторял: «Дети мои, любите друг друга». Когда его спрашивали, зачем он говорит одно и то же, пояснял: «Это — заповедь Господа, в ней заключается все Его учение». Наконец, ему было знамение: земная жизнь завершается. И тогда апостол Христа позвал семерых учеников с лопатами и отправился с ними в свой последний путь...Когда христиане Эфеса узнали об этом, взволновалась вся община, потребовала показать могилу. Ее раскопали и нашли только сандалии. Тело исчезло — так же, как прежде у Пресвятой Богородицы, чьим приемным сыном был Иоанн. Тогда вспомнили слова Господа, сказанные Петру: «Если Я хочу, чтобы он пребыл, пока приду, что тебе до того?» — даже преставление апостола содержало в себе великую загадку.Он оставил христианам богатое наследие: три соборных послания, наполненных духом Божественной любви, самое подробное Евангелие (скорее всего, автор уже был знаком с тремя другими Писаниями, стремился восполнить то, что в них оказалось упущено)...Апостол Иоанн являлся уникальным свидетелем, сообщившим человечеству факты и детали, неизвестные другим его современникам. В созданном им Евангелии рассказано (в отличие от других) о чуде в Кане Галилейской, о воскрешении Лазаря, о Марфе и Марии, передан важный разговор с фарисеем Никодимом о крещении, «рождении свыше».Евангелие от Иоанна — самое глубокое и самое сложное с богословской точки зрения. Оно содержит удивительные тайны, вызывающие споры уже два тысячелетия. Самым трудным для понимания остается Апокалипсис: яркие, образные видения конца мира, воцарения антихриста, Второго Пришествия Христа; четыре всадника, семь печатей, семь труб ангельских, семь чаш гнева; враг рода человеческого, зверь и его пособник-лжепророк, два свидетеля, обличающих их; антихристова печать, «число зверя», Армагеддон, Вавилонская блудница и ее падение; видение нового неба и новой земли...С момента написания Откровения и до наших дней было множество попыток увязать эти пророчества с конкретными событиями и лицами: с кампаниями гонений на христиан в Древнем Риме, с иконоборчеством и другими ересями, с религиозными войнами и эпидемиями чумы, с большевистской революцией и гибелью Российской империи, с мировой экспансией Гитлера...Теперь и подавно слово «апокалипсис» стало нарицательным, его используют в мрачной фантастике, в изображениях ядерных и иных глобальных катастроф. Новую почву для толкований Откровения создали пандемия и связанные с нею ограничения свобод, QR-коды, разработки в области чипизации людей.Подобные расшифровки оказываются, как правило, поверхностными, искусственными, рассчитанными зачастую на сиюминутную сенсацию или использование в политических, пропагандистских, сектантских целях.Выдающиеся богословы неоднократно предупреждали: поиск видимых совпадений может привести к заблуждениям несовершенного ума, опасным соблазнам. Апостол Иоанн наблюдал картины Откровения, находясь у Божьего Престола, и поэтому они — вне времени. Там нашли свое отражение битва ангелов, низвержение сатаны, произошедшее до сотворения мира, Страшный Суд, а сами картины зашифрованы в образах и символах. Значит, Господь пока еще не считает нужным раскрыть людям их смысл, который откроется в назначенное время — так же, как открылись когда-то пророчества о Самом Спасителе.Отдельные совпадения и сходства возможны, и они не случайны. Ведь гонители христианства выступали в разные эпохи как предтечи антихриста, обольстители народов — как предшественники апокалиптического лжепророка, центры богоборческих цивилизаций как подражания Вавилону.Внедрение QR-кодов и чипизация дают реальное представление о разработке методик всеобщего контроля, грозят тем, «что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание». Но в книге Апокалипсиса содержится и то главное, что уже открыто для нас — конечная победа Господа над силами зла, сохранение Церкви, невзирая на все гонения, спасение верных, в том числе и через мученичество.Пророчества — не буквальные предсказания, но предупреждения. А реализоваться они могут различными путями и в разное время. Причем конкретика во многом зависит от нас, от того, насколько верными Христу окажемся мы сами.Кстати, двумя свидетелями, которым предстоит обличить антихриста, быть убитыми и воскреснуть, обычно считают ветхозаветных пророков Еноха и Илию, взятых на небо живыми. Святые Ипполит Римский, Андрей Кесарийский и Иоанн Кронштадтский полагали, что свидетельствовать при конце времен будет и Иоанн Богослов (обратили внимание на его пустую могилу).Кронштадтский батюшка об Апостоле любви писал: «Дивным образом преставлен и доселе живет на земле и на небесах». Да и сам ученик Христа сообщил в Апокалипсисе о том, как ангел ему предрек: «Тебе надлежит опять пророчествовать о народах и племенах, и языках и царях многих».