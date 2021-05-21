Митрополит Московский и всея Руси РПСЦ Корнилий: «Нельзя сказать, что рана раскола уврачевана»

Елена СЕРДЕЧНОВА

19 мая в Доме Пашкова закончил работу Юбилейный Международный старообрядческий форум. Он был посвящен 400-летию со дня рождения протопопа Аввакума и послужил поводом для обсуждения проблемы раскола в истории и культуре.

Форум — совместная инициатива Русской православной старообрядческой церкви, Древлеправославной поморской церкви, Древлеправославной старопоморской церкви федосеевского согласия. Решение о чествовании протопопа Аввакума как одного из родоначальников российской словесности было принято президентом Владимиром Путиным еще в 2016 году, а само мероприятие проводилось при финансовой поддержке Фонда президентских грантов.

На торжественном открытии форума присутствовали и первый замруководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко, и заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко, и замминистра культуры Ольга Ярилова.

Интерес власти к старообрядчеству выразился не только в посещении мероприятия. Заместитель министра культуры Ольга Ярилова рассказала «Культуре», что ведомство старается сохранять культуру страны, в том числе и старообрядческую.

— Огромное количество дел было сделано в этом направлении. Это и реставрация храмовых комплексов — 14 объектов, и оцифровка изданий, связанных со старообрядчеством. Это проведение всевозможных конкурсов, форумов, выставок, посвященных старообрядчеству; установка памятных знаков и табличек, переименование улиц, площадей, скверов. Это все память, сохранение традиций, — говорит она.

На форуме митрополит Московский и всея Руси Русской православной старообрядческой церкви Корнилий попросил представителей власти передать РПСЦ копии некоторых старообрядческих книг, изъятых у староверов в 1917 году.

Ольга Ярилова объяснила, что она уже дала распоряжение по этому поводу, первые десять реплик начнут делать уже в этом году.

— Насчет передачи реплик, будем определяться с владыкой Корнилием, какие копии мы будем делать и передавать Старообрядческой церкви. Потому что старообрядческих книг в Ленинке около трехсот. Начнем делать первые десять изданий уже в этом году, — сказала замминистра.

Конечно, сложно не согласиться, что цель культуры — передача традиций. Но почему в последние годы старообрядчеству стало уделяться больше внимания? Возможно, это связано с тем, что роль раскола до сих пор не отрефлексирована в общественном сознании, большинство россиян довольно смутно представляют, что произошло в XVII веке. Между тем существует точка зрения, что эти реформы нарушили культурную и духовную идентичность нашей нации.

Раскол начался в 1650-х годах из-за реформ патриарха Никона, который хотел унифицировать богослужение, сделав его единым с греческим. Однако книги, по которым велась «справа» (правка), оказались неподходящими. Это были итальянские фолианты XVII века, предназначенные для Западной Украины.

Поспешная и насаждавшаяся жестоким образом реформа привела к тому, что фактическими раскольниками стало большинство населения, при том, что религиозный и политический истеблишмент ее принял.

В послании Третьему Cобору Зарубежной русской церкви писатель Александр Солженицын назвал гонения на старообрядцев русской инквизицией, которая разгромила древлее благочестие и совершила «угнетение и расправу над 12 миллионами наших братьев, единоверцев и соотечественников, жестокие пытки для них, вырывание языков, клещи, дыбы, огонь и смерть, лишение храмов, изгнание за тысячи верст и далеко на чужбину».

Повлиял раскол и на русскую культуру. Именно реформы Никона, а затем реформы Петра I разделили прежде единое культурное пространство нашей страны на «культуру барина» и «культуру мужика». Достаточно сказать, что «Житие протопопа Аввакума, им самим написанное» было создано в 1672 году, а опубликовано в 1861-м. Практически 200 лет это произведение ходило в списках в мужицкой среде, барская среда его не знала.

Митрополит Московский и всея Руси Русской православной старообрядческой церкви Корнилий говорит «Культуре», что на протяжении трехсот лет мы очень мало знали о расколе, но сейчас постепенно ситуация меняется.

— Думаю, что со временем мы больше узнаем об истории раскола, его причинах и страшных последствиях и еще больше сможем оценить великого подвижника земли русской и хранителя веры огнепального протопопа Аввакума. Эти праздничные мероприятия — пьедестал, достойный его заслуг перед Россией, перед нашим обществом, перед православием, — говорит он. — Очень важно, что протопоп Аввакум является и родоначальником русской словесности. Недаром Лев Толстой называл его первым русским писателем. Для нас же сейчас очень важно просвещение. В форуме участвует Николай Досталь, снявший сериал «Раскол». Эту киноработу можно сравнить с картиной Василия Сурикова «Боярыня Морозова». Настолько это было эпохальное событие.

По мнению самого режиссера Николая Досталя, которым он поделился с «Культурой», его сериал продолжает набирать в интернете большое количество просмотров, несмотря на то, что снят десять лет назад.

— Это большой срок. Ведь кино — скоропортящийся продукт, но «Раскол» до сих пор набирает в интернете огромное количество просмотров. Это значит, что картину смотрят по второму разу или ее смотрят молодые люди, что еще лучше. Здорово, что работа помимо художественной задачи выполняет еще и просветительскую. Наконец-то россияне узнали, кто такой протопоп Аввакум, узнали о том, какие подвиги совершали старообрядцы. Для меня большая честь, что Пушкинский дом в лице Натальи Владимировны Понырко, выдвинул эту работу на Государственную премию, — говорит он.

Досталь уверен, что трещина, появившаяся с никонианскими реформами, оказалась очень глубокой и дошла до наших дней. Он вспоминает слова Александра Солженицына, что если бы не было XVII века с его расколом, то, может быть, не было бы и 1917 года. В то же время внимание власти к старообрядчеству говорит о том, что рана раскола прожита и зарубцована.

— Я даже отчасти считаю, что мой «Раскол» помог тому, что впервые президент России побывал на Рогожке (старообрядческий храм в Рогожском поселке города Москвы. — «Культура»). Значит, рана все-таки заживает, — делится режиссер.

А вот владыка Корнилий с таким мнением не согласен. Он полагает, что, несмотря на прошедшие столетия, нельзя сказать, что рана раскола уврачевана.

— Диалог с Русской православной церковью ведется, и отношения у нас добрососедские, мирные по сравнению с тем, что было сотни лет назад, когда были гонения. Сейчас есть совместные исторические культурные проекты. Я считаю такой мирный путь залогом того, что состоится покаяние РПЦ и ее возвращение к истинному дораскольному православию. Все в руках Божиих, — говорит владыка.

Настоятель храма свт. Николы на Берсеневке игумен Кирилл (Сахаров) поделился с «Культурой» своим личным мнением по поводу взаимоотношений между Русской православной церковью и Старообрядческой:

— Для меня как клирика Русской православной церкви Московского патриархата большая честь быть на этом форуме — пусть даже в статусе слушателя, общественного деятеля. Мое неофициальное присутствие, клирика средней руки, — это большой прорыв, в том смысле, что оно все-таки имеет некий покаянный характер. По крайней мере, так я лично себя ощущаю, — говорит он. — Я ратую за то, чтобы руководство Московского патриархата приняло решение о реабилитации протопопа Аввакума, восстановлении его в священном сане. Ведется ли работа в этом направлении, я не знаю, это просто мои мысли вслух.

По словам игумена Кирилла, позитивные контакты между РПЦ и Русской православной старообрядческой церковью происходят, например, на пасхальном приеме в МИДе. Слышно о том, что в ряде мест хорошие отношения. Но это все.

— Надо бы не раз в пятьдесят лет какие-то подвижки делать в наших взаимоотношениях, а хотя бы раз в десять и чаще. Некоторые вещи лежат на поверхности. Самая значимая, на мой взгляд, — это выражение сожаления или, если сильнее сказать, покаяния за те кровавые гонения, которые были на ревнителей древлего благочестия. Это бы, как минимум, разрядило атмосферу и создало более благоприятную почву для дальнейших контактов. Я обычно привожу такой пример: два соседа поругались, один другого оскорбил или побил даже. А потом как ни в чем ни бывало говорит ему: ну, давай дальше дружить. Без выражения сожаления о том, что произошло, без извинений не будет искреннего глубокого контакта. Русская зарубежная церковь в 2000 году приняла подобное решение на соборном уровне, Московский патриархат пока не сказал свое слово. Дай Бог, чтобы это произошло, — заключает настоятель.