При светлом празднике весны: 7 апреля — Благовещение Пресвятой Богородицы

Игнат СТЕПАНОВ





Благовещение Пресвятой Богородицы отмечается каждый год 7 апреля — за девять месяцев до Рождества Христова. Хронологическая определенность обусловлена тем, что такой срок проходит обычно от момента зачатия до появления на свет человеческого младенца. Хотя в данном случае естественное переплетается со сверхъестественным, ведь зачат был не просто человек...

В Евангелии от Луки об этом сказано: «...Послан был Ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к Деве, обрученной мужу, именем Иосифу, из дома Давидова; имя же Деве: Мария. Ангел, войдя к Ней, сказал: радуйся, Благодатная! Господь с Тобою; благословенна Ты между женами. Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал Ей Ангел: не бойся, Мария, ибо Ты обрела благодать у Бога; и вот, зачнешь во чреве, и родишь Сына, и наречешь Ему имя: Иисус» (Лк. 1, 26–31). ПРАВО ВЫБОРА



«Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и даст Ему Господь Бог престол Давида, отца Его; и будет царствовать над домом Иакова во веки, и Царству Его не будет конца. Мария же сказала Ангелу: как будет это, когда Я мужа не знаю? Ангел сказал Ей в ответ: Дух Святый найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим. Вот и Елисавета, родственница Твоя, называемая неплодною, и она зачала сына в старости своей... ибо у Бога не останется бессильным никакое слово. Тогда Мария сказала: се, Раба Господня; да будет Мне по слову твоему. И отошел от Нее Ангел» (Лк. 1, 32–38).



В нескольких евангельских строках — величайшая тайна, нечто доселе неслыханное, что не смог бы выдумать ни один изощренный ум, не способна отобразить самая богатая фантазия. «Мудрецов многоречивых, подобно рыбам, безгласными видим пред Тобою, Богородица», — поется в акафисте Божией Матери.



Что же произошло в тот знаменательный субботний день в пятом часу пополудни? К женщине из плоти и крови, рожденной как и все до Нее из рода Давидова, явился архангел и сказал то, чего никогда не было и отныне не будет произнесено: «Радуйся, Благодатная, Господь с Тобою». Загадочную фразу ангел тут же разъяснил (примерно так): «Силой Господа зародится в Тебе новая жизнь, и Ребенок станет одновременно Твоим Первенцем и Сыном Самого Бога».



Из евангельского диалога можно понять, что слова Гавриила — не предписание, не приказ, а скорее вопрос. Бог дал людям свободу выбора: между добром и злом, святостью и греховностью, безропотной покорностью воле Создателя и ее отвержением. Мария могла найти немало предлогов, чтобы отказаться от пугающего (своей необычностью, особостью) дара небес — сделать вид, что ничего не поняла из слов посланника, признаться в том, что не верит в возможность зачать без мужа, наконец, сказать, что недостойна столь высокой чести.



И что тогда — Христос не пришел бы в мир и человечество окончательно погрязло бы в своих грехах, лишилось бы возможности спастись, начать сначала, подобно Ною и его детям после Великого потопа? Ответ нам неизвестен. Знаем лишь то, что Мария с потрясающим смирением сказала слуге Всевышнего: «Се, Раба Господня; да будет Мне по слову твоему». И этими словами враз переменила участь простых смертных.



Некогда соблазнивший Еву дьявол был посрамлен и побежден в тот момент Женщиной, Которая родит в положенный срок Спасителя мира.



«Жена первою положила бездну между человеком и Богом. Се, Жена становится и мостом над бездною», — так определил это чудо святитель Николай Сербский (Велимирович).



Но чтобы Бог воплотился, требовалась самая чистая и добрая, самая великая душой девушка из всех когда-либо появлявшихся на свет. Господь терпеливо ждал, пока та явит себя в чреде поколений избранного Им народа. И Она родилась — от святых праведных Иоакима и Анны.



БУРЯ ПОМЫШЛЕНИЙ СУМНИТЕЛЬНЫХ



Отданная в Храм совсем еще маленькой девочкой, Она по иудейскому обычаю не могла там оставаться дольше: родители умерли, Ей исполнилось 14 лет и замужество стало для Нее обязательным. Но Мария дала Богу обет хранить девственность.



В раннехристианском апокрифе об этом сказано: знавший о Ее клятве первосвященник призвал из рода Давидова 12 пожилых, благочестивых мужчин, чтобы выбрать среди них для Девы мужа-хранителя. Те принесли в храм свои посохи, и наутро, после усердной молитвы, все увидели, что один, принадлежавший 80-летнему плотнику из Назарета Иосифу, чудесно расцвел. Согласно тому же преданию, на расцветший жезл слетел голубь, после чего Мария была обручена. В дальнейшем Она жила в доме суженого в Назарете, где и предстал перед Ней архангел Гавриил.



Факт беременности, обнаружившийся после трехмесячного пребывания Приснодевы у родственницы Елизаветы, поставил супруга Марии в чрезвычайно трудное положение, вызвав, как сказано в Богородичном акафисте, «бурю помышлений сумнительных». Евангелист сообщает: Иосиф надумал «тайно отпустить» свою жену, поскольку, заяви он прилюдно о Ее зачатии «неведомо от кого», Ей грозило бы побиение камнями как блуднице.



Но «Ангел Господень явился ему во сне и сказал: Иосиф, сын Давидов! не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившееся в Ней есть от Духа Святого» (Мф 1:20).



Небесный посланник поведал ему и о том, что Младенец станет Спасителем, долгожданным Мессией, рождение Которого от Девы предсказал пророк Исаия, а также назвал имя, которое Ему надлежало дать, — Иисус.



Когда же Марии явился архангел, Она, по преданию, читала откровения пророка Исаии, причем те самые, заветные слова: «...Се Дева во чреве приимет». Не случайно в иконах, посвященных празднику Благовещения Пресвятой Богородицы, Ее изображают с книгой с руках.



На других святых образах видим Приснодеву с веретеном и пряжей. По легенде, Ей поручили соткать новую храмовую завесу — действо символизирует величайшую мистерию: в Ее чреве будет соткана Плоть для Бесплотного.



ТОРЖЕСТВО ПЕРЕСОЗДАНИЯ



О том, что Благовещение отмечалось с апостольских времен, свидетельствуют изображения ангела и Девы Марии в росписях древнеримских катакомб, где на молитву во II–III веках собирались первые христиане. Установление особого праздника произошло не ранее IV столетия. Возможно, инициатором выступила св. царица Елена, которая в то время построила (помимо иных храмов в Святой Земле) базилику в Назарете, на месте явления архангела Гавриила Деве Марии.



К концу VII века Благовещение Пресвятой Богородицы стало в Византии двунадесятым праздником, появившись в таком качестве и в западной церкви. Тогда же торжество получило свое нынешнее название, а прежде оно именовалось «Днем приветствия», «Возвещением».



Специальный кондак для благовещенских служб был создан св. Романом Сладкопевцем (в VI веке), основная гимнография — Иоанном Дамаскиным и митрополитом Никейским Феофаном (в VIII веке).



Дата празднования привязана не только к Рождеству Христову, но и ко дню Cотворения мира, которое в византийской традиции отмечается 25 марта (7 апреля). То есть произошедшее в Назарете трактуется как пересоздание, обновление мира и в то же время как пролог Благой Вести — явления Богочеловека в мир людей, искупительных мучений на Голгофе, Вознесения.



В день Благовещения ослабляется даже Великий пост: разрешено есть рыбу, выпить немного вина — за исключением Страстной седмицы. По греческому типикону (Богослужебному уставу), если праздник выпадает на Великую пятницу или субботу, то переносится на начало Пасхальной недели, а если на Светлое Воскресение, то отмечается Кириопасха, что значит «Господственная», или «Истинная». Последнее случается редко, например, в ХХ веке Благовещение и Пасха совпали лишь в 1912-м и 1991-м, а следующую Кириопасху придется ждать до 2075 года.



СОПРИКАСАЯСЬ С ВЕЧНОСТЬЮ



Народная поговорка-наказ гласит, что в этот день «птица гнезда не вьет, дева косу не плетет», грешно погружаться в суету сует, в каждодневные, рутинные заботы, ведь в брак вступают Небо и земля и каждый человек становится сопричастным Вечности. Священники служат в небесно-голубых облачениях, и на душе у каждого христианина должен быть радостный покой.



В русских селах на Благовещение пели особые песни-веснянки, отпускали на волю пойманных накануне птиц. Считалось, что пернатые полетят прямо к Богу и попросят у него благословения для людей. Особая надежда — на голубей, символизирующих Дух Святой. «В чужбине свято наблюдаю родной обычай старины: на волю птичку выпускаю при светлом празднике весны», — писал Пушкин.



Следуя этому обычаю, Патриарх Московский и всея Руси ежегодно с паперти Благовещенского собора отправляет ввысь стаю голубей. Так же поступают после праздничной литургии священники по всей России. Служители церкви «выпускают на волю» специально обученных птиц, которые немедленно возвращаются к своему постоянному жилищу с кормушкой. Когда же им «даруют свободу» (пусть и из лучших побуждений), купившие их по случаю прихожане — в условиях мегаполисов это приводит к массовой гибели «освобожденных». Можно себе представить, какую «благую весть» о человеке донесут Богу те несчастные голуби и скворцы...



Уместнее последовать совету русского стихотворца Александра Красницкого: «Благую весть сердцам, как Ангел кроткой Деве, приносит этот день и нам в житейской мгле. Забыть бы о вражде, о злобе адской, гневе, и легче бы тогда всем было на земле».





Материал опубликован в журнале Никиты Михалкова «Свой».