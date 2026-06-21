Летом сорок первого: любимцы Страны Советов против асов Геринга

Фото: РИА Новости





Фото: РИА Новости



Сражались с врагом настоящие герои. Звено истребителей младшего лейтенанта Дмитрия Кокорева в первый час войны атаковало немецкие бомбардировщики в районе Высоко-Мазовца. Наши вынудили гитлеровцев сбросить бомбы на безлюдные поля. Кокорев стал преследовать одну из машин «Дорнье-215». Когда отказало бортовое оружие, русский пилот винтом своего самолета срезал хвост «немцу». О наградах в ту пору советское командование особо не думало, и тем не менее удостоило Дмитрия Васильевича ордена Красного Знамени.





Дмитрий Кокорев с женой Екатериной в день свадьбы. 6 августа 1940 года



22 июня старший лейтенант Петр Чиркин совершил «огненный таран наземной цели». Горевшую, подбитую немецким стрелком машину пилот направил на танковую колонну неприятеля. Через несколько дней схожий подвиг совершит капитан Николай Гастелло, и его имя станет известным всей стране. Про отчаянный таран Чиркина мы узнали сравнительно недавно.

Удивительна судьба старшего политрука, летчика Андрея Данилова. На своей «Чайке» (истребителе И-153) в небе над Гродно он вступил тем утром в сражение с девятью самолетами люфтваффе! Загорелись и рухнули на землю две вражеские машины. Когда стрелять было уже нечем, Данилов пошел на таран и сбил еще одного фашиста.





Истребитель И-153



О гибели героя сообщили газеты, его посмертно наградили орденом Ленина, однако Данилов, несмотря на тяжелое ранение, сумел посадить подбитый самолет на ржаное поле. Политрука подобрали крестьяне, жители ближней деревни Степанида Гурбик и Иван Лапо. Они выхаживали его несколько дней, а потом переправили в медсанбат. После выздоровления Данилов вернулся в строй. Сражался в ленинградском небе, на Курской дуге, а окончил войну на Дальнем Востоке. На его счету — около ста боевых вылетов и одиннадцать сбитых вражеских самолетов.





Политрук Андрей Данилов



Золотая Звезда младшего лейтенанта Здоровцева



Окончивший Сталинградское военное авиационное училище осенью 1940 года уроженец хутора Золотаревка Ростовской области Степан Здоровцев службу начал в 158-м истребительном авиаполку, который базировался на аэродроме Кресты под Псковом. Летчик упорно совершенствовал свое мастерство, самостоятельно отрабатывал новые приемы воздушной стрельбы. При этом оканчивал курсы командиров звеньев. Незадолго до войны поучаствовал в воздушном параде в Ленинграде. Истребитель Здоровцева лихо пронесся над Дворцовой площадью, над Эрмитажем и Медным всадником.

На рассвете 22 июня 158-й полк подняли по тревоге. Следующие дни превратились в череду непрерывных боевых вылетов. Горючего хватало, однако реальность первых дней войны была жестока: тысячи советских самолетов сгорели на аэродромах, а немцы на западных рубежах СССР в небе господствовали, и к борьбе с ними оказались готовы, увы, немногие.

Пока части Красной армии отступали за Западную Двину, истребители вступили в схватку с асами люфтваффе, прикрывая от воздушных атак Псков, Остров, важнейшие стратегические коммуникации. 28 июня командир звена Здоровцев получил приказ перехватить двигавшийся к нашему аэродрому вражеский бомбардировщик. Быстро обнаружив цель, занял выгодную позицию сверху и точной пулеметной очередью отправил немецкий самолет в пике. Это была первая победа молодого летчика. Окончивший Сталинградское военное авиационное училище осенью 1940 года уроженец хутора Золотаревка Ростовской области Степан Здоровцев службу начал в 158-м истребительном авиаполку, который базировался на аэродроме Кресты под Псковом. Летчик упорно совершенствовал свое мастерство, самостоятельно отрабатывал новые приемы воздушной стрельбы. При этом оканчивал курсы командиров звеньев. Незадолго до войны поучаствовал в воздушном параде в Ленинграде. Истребитель Здоровцева лихо пронесся над Дворцовой площадью, над Эрмитажем и Медным всадником.На рассвете 22 июня 158-й полк подняли по тревоге. Следующие дни превратились в череду непрерывных боевых вылетов. Горючего хватало, однако реальность первых дней войны была жестока: тысячи советских самолетов сгорели на аэродромах, а немцы на западных рубежах СССР в небе господствовали, и к борьбе с ними оказались готовы, увы, немногие.Пока части Красной армии отступали за Западную Двину, истребители вступили в схватку с асами люфтваффе, прикрывая от воздушных атак Псков, Остров, важнейшие стратегические коммуникации. 28 июня командир звена Здоровцев получил приказ перехватить двигавшийся к нашему аэродрому вражеский бомбардировщик. Быстро обнаружив цель, занял выгодную позицию сверху и точной пулеметной очередью отправил немецкий самолет в пике. Это была первая победа молодого летчика.





Командир звена Степан Здоровцев



На следующий день звено советских истребителей маневрировало над Островом. Когда в небе появились около 10 немецких бомбардировщиков под прикрытием мессершмиттов, Здоровцев и его товарищи вступили в сражение. Пулеметной очередью командир звена вывел из строя стрелка юнкерса. Неприятельский бомбардировщик попытался уйти, однако наш летчик бросился в погоню, хоть и обнаружил, что истратил весь боекомплект. Самолет в такой ситуации — тоже оружие. Точным таранным ударом (винтом по хвосту вражеской машины) Здоровцев рассек «немца», который рухнул на землю. Успевших выпрыгнуть с парашютами гитлеровцев взяли в плен.

Несмотря на поврежденный винт, советский офицер сумел посадить свой И-16 на родном аэродроме, преодолев 80 км на изрешеченном истребителе.

8 июля 1941 года указом Президиума Верховного Совета СССР Степану Здоровцеву, Петру Харитонову и Михаилу Жукову как первым летчикам, совершившим в этой войне успешные тараны, были присвоены звания Героев Советского Союза. В период Великой Отечественной они стали первыми кавалерами «Золотой Звезды».







9 июля однополчане поздравили Здоровцева с высокой наградой, и в тот же день он вылетел на разведку. В небе над Псковом Герой столкнулся с группой немецких истребителей. С «яростью благородной» русский летчик вступил в неравный бой, ставший для него последним. 24-летний Степан Здоровцев воевал всего 18 дней, но навсегда вписал свое имя в историю этой войны. Сегодня в его честь названы улицы в Волгограде, Астрахани, Санкт-Петербурге и Константиновске. В Астрахани, где будущий пилот в юности работал на судоремонтном заводе, установлен ему памятник. В серии воздушных боев молодой командир одним из первых доказал, что советские летчики-истребители не пасуют перед немцами.



Первые победители

В первые дни войны геббельсовское радио праздновало победу, ликовало, кричало на все лады о том, что Красная армия деморализована, а русские не способны сопротивляться. Но вот что писал в то время в своем дневнике начальник штаба германских сухопутных войск Франц Гальдер: «Русские бьются в дотах до последнего патрона, но не сдаются, а взрывают себя вместе с дотами». Так же самоотверженно сражались и советские пилоты.





Фото: РИА Новости



Наши герои сорвали планы блицкрига. Немногие из тех, кто защищал рубежи Родины летом 1941 года, сумели дожить до Победы, но павшие воины сделали все, чтобы весной 1945 года над Берлином взметнулось наше знамя. Последние воздушные бои советские асы провели в небе над столицей Германии. Они свято помнили о тех, кто ушел в вечность в то черное лето сорок первого.



Фото воздушного боя вверху: РИА Новости.









Безвозвратные потери германской авиации за 22 июня 1941 года составили, по немецким данным, 78 самолетов. В боевом журнале эскадры «Эдельвейс» в тот первый день войны зафиксирована гибель или пропажа без вести 60 пилотов, а это — 15 полных экипажей. В 111-й группе были сбиты или получили повреждения еще 14 машин. Большие потери понесли и ВВС Румынии, участвовавшие в том утреннем нападении. Они лишились 11 своих лучших самолетов.