Январь 2025

«В 1564 году положение России значительно ухудшилось. В тяжелую войну с Литвой, Польшей, Крымским ханством вражеская дипломатия втягивала еще и Швецию, а также Османскую империю. Да и внутри страны было неладно. Участились измены знати, рвавшейся к польско-литовским олигархическим «свободам». Из-за шпионской переписки князя Курбского с неприятелем потерпела жестокий разгром армия Петра Шуйского, после чего изменник сбежал в Литву, выдал военные секреты и развернул против Ивана IV информационную войну. Отовсюду на Русь сыпались удары и одновременно вскрывались новые заговоры, а покарать влиятельных злоумышленников царь был не в силах: аристократов судила Боярская дума, которая неизменно выгораживала, брала на поруки «своих». По сути, она превратилась в очаг оппозиции, привлекла в союзники даже митрополита Афанасия с несколькими архиереями», — в статье «Первая спецслужба России» писатель Валерий Шамбаров объясняет, как и для чего Иван Грозный создавал опричнину.

280 лет назад родился Федор Ушаков. Этот великий, канонизированный Русской церковью флотоводец не только не потерпел ни одного поражения в морских баталиях, но и выиграл свою главную, духовную битву. Исторический очерк о нем написал Арсений Замостьянов, отметивший в начале своего повествования: «Он появился на свет в то время, когда на российском флоте тон задавали иноземцы. Наши молодые дворяне не слишком охотно шли в мореходы. Их больше привлекали старейшие гвардейские полки, после которых способные офицеры продолжали служить в кавалерии, пехоте или артиллерии. Отец будущего флотоводца тоже служил в лейб-гвардии Семеновского полка, правда, рано вышел в отставку по здоровью».

«Этот мастер много лет прожил в Западной Европе, где вдохновлялся творчеством зарубежных пейзажистов. Несмотря на признание за границей, в душе он всегда оставался русским художником. Из-за превратностей судьбы свое последнее пристанище Иван Похитонов обрел вдали от родины, в Бельгии», — Анна Александрова рассказала о живописце, которого в России забыли на много десятилетий. Но теперь, кажется, вспоминают.

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