Декабрь 2024

«205 лет назад, 28 января 1820 года, русские моряки совершили, пожалуй, последнее в мировой истории великое географическое открытие. Им удалось доказать существование загадочного материка в районе Южного полюса, добившись настоящего прорыва, сравнимого со свершениями Христофора Колумба, Васко да Гамы и Фернандо Магеллана. Имена наших первооткрывателей Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева люди будут помнить вечно», — посвященный доблестным русским первооткрывателям Антарктиды материал подготовил для «Своего» Евгений Тростин.

Елена Мачульская в историческом очерке « Наш ирландец» рассказывает об одном из самых достойных «варягов» на службе России : « В шведском языке есть слово rysskräcken — «боязнь русских». Возможно, появилось оно после сокрушительной десантной операции, проведенной нашими воинами в 1719 году. Одним из главных участников этого заграничного похода был Петр Ласси, который за полвека службы в российской армии находился, по его собственным словам, «везде на воинских потребах, а именно: в 31 кампании, на генеральных баталиях, 15 акциях и 18 осадах и при взятии крепостей, где не мало и ранен».

О том, что Федор Михайлович Достоевский проходил по делу петрашевцев и понес за это суровое наказание, русские люди знают со школьной скамьи. А вот о том, кто на самом деле являлся его наставником в революционной деятельности 1840-х, осведомлены у нас немногие. Статья писателя Валерия Шамбарова освещает малоизвестные факты и обстоятельства возникновения и «работы» политических кружков николаевской России. «Курс на укрепление традиционных устоев российской государственности император Николай I держал твердо. В то же время образованная верхушка общества привычно и слепо ориентировалась на Запад, а оттуда в нашу страну ползла либерально-революционная зараза. Сурового урока мятежа декабристов хватило совсем ненадолго. Импортные ростки разрушительных учений пробивались то в одном, то в другом месте».

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