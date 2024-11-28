Ноябрь 2024

«Появившись на свет в царской резиденции, в селе Коломенском, она правила в России два десятилетия, и это было время ускоренного развития империи. Наша держава не только прогрессировала в сферах экономики, науки, образования, литературы, искусства, но и практически не знала неудач на полях сражений», — исторический очерк Евгения Тростина о дочери Петра, выдающейся русской императрице носит название «Елизаветинский стиль».

6 декабря наша Церковь празднует память широко известного в России святого. Посвященный ему материал постоянный автор «Своего» писатель Валерий Шамбаров начинает так: «4 декабря 1703 года Петр I после заупокойной службы сказал приближенным: «Стыдно нам будет, если мы не засвидетельствуем нашей благодарности благодетельному сему пастырю отданием ему последней почести. Итак, вынесем его тело сами». Царь, скомандовав носильщикам, поднял вместе с ними гроб и понес к месту погребения. Жизнь святителя Митрофана, которого хоронили в тот день в Воронеже, охватила сложнейшую эпоху отечественной истории».

В преддверии популярнейшего зимнего праздника Андрей Самохин рассказывает, как и когда отмечали его наши далекие предки, и вместе с тем утверждает: «Введение Петром I гражданского Нового года с 1 января и переход на исчисление лет от Рождества Христова (а не от Сотворения мира, как прежде) — не просто дань романтического увлечения монарха всем европейским. Царь-реформатор желал показать, что он, как настоящий самодержец, стал полноправным властелином и над временем своих подданных. Это был, по сути, первый серьезный шаг к переходу от Русского царства к Российской империи, а вместе с тем — к главенству гражданско-секулярного начала над церковно-державным».

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