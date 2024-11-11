Октябрь 2024

«Отмечая 4 ноября День народного единства, мы вспоминаем в первую очередь Кузьму Минина. В длинном ряду выдающихся русских политиков и воинов он занимает особое место: уникальная личность из народа, идеолог и организатор освобождения страны от интервентов, внутренней смуты, загнивания и прозябания. Внесший наибольший вклад в победу России знаменитый нижегородский купец и погиб за нее через несколько лет после Смуты. Кто как не Минин достоин памятника на главной площади страны, возле Спасских ворот и Покровского собора», — материал Сергея Алдонина « Гражданин на все времена» знакомит читателей «Своего» с фактами биографии самого известного в истории России героя-предпринимателя.

«325 лет назад, 18 ноября 1699 года, Петр I издал указ, предписавший «приимать в свою Великого Государя службу в солдаты и кто изо всех вольных людей похочет в тую службу итить». Нередко данный акт соотносят с началом регулярной армии России, введением воинской повинности. В действительности создание профессиональных войск шло и прежде, являлось процессом долгим и постепенным», — писатель Валерий Шамбаров рассказывает о том, как развивались в годы правления Петра Великого наши национальные вооруженные силы.

«Критики причисляют меня к гротескным реалистам, а в этой системе координат и не может быть изобилия положительных героев. Специфика жанра. Много ли таковых у Гоголя, Гашека, Чапека, Булгакова, Ильфа и Петрова? Но у меня они все-таки встречаются. Разве Джедай, погибший, защищая Белый дом от ельциноидов, не положительная фигура? А Зоя Мятлева, героиня романа «Любовь в эпоху перемен»? А Светлана Погожева, главный персонаж мелодрамы «Одноклассница»? Могу и еще приводить примеры. Расскажу забавный эпизод. Когда мой товарищ и тогдашний сосед критик Владимир Куницын прочитал в рукописи «Козленка в молоке», он сказал мне примерно то же самое: «Что за паноптикум, ни одного приличного героя!» Я внял сетованиям, придумал и ввел в готовую ткань образ идеального писателя Костожогова, намекая на гоголевского образцового помещика из второй части «Мертвых душ». И что же? Все потом хвалили яркость отрицательных персонажей и в один голос упрекали автора в ходульности образа Костожогова. Любопытно, что патриарх Кирилл в пастырском слове перед вручением Патриаршей премии как-то предостерег писателей от создания положительных персонажей, правильных с точки зрения православной этики, но мертвых в художественном смысле... Думаю, из опыта яркого амбивалентного героя, поучительного в своем саморазрушении, читатель извлечет для себя куда больше пользы», — большое интервью с отмечающим в ноябре юбилей писателем Юрием Поляковым подготовил постоянный автор «Своего» Андрей Самохин.

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